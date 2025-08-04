Скрабы для тела: выбираем средство на лето

Время открытых плеч, коротких шорт и купальников! И, конечно же, идеальной, сияющей кожи, на которую ровно ложится загар. Добиться такой помогает не только увлажнение, но и регулярное отшелушивание омертвевших клеток.





Дерматологи советуют внимательно относиться к выбору скраба на лето, чтобы не спровоцировать проявления гиперпигментации кожи. В теплое время года лучше пользоваться легкими текстурами – гелевыми или муссовыми, в идеале – на сахарной или сахарно-солевой основе. Для чувствительной кожи предпочтительней сахарный скраб, а для нормальной или жирной подойдет и с сахаром, и с морской солью. Отшелушивающие процедуры стоит проводить до загара 1-2 раза в неделю или через неделю после солнечных ванн, когда кожа уже не раздражена воздействием ультрафиолета.

Изумрудный спа-скраб для тела SOUL от Natura Siberica

Новинка от Natura Siberica из коллекции Shades of Siberia – изумрудный скраб – приятно освежает и бодрит после жаркого дня благодаря натуральному экстракту дикой алтайской мяты. Мятлик арктический в формуле скраба содержит много протеина, витаминов и каротина. Вечерница сибирская обладает увлажняющими свойствами. То, что нужно для того, чтобы напитать и подготовить кожу к загару!

Скраб-желе "Черная смородина" от SMORODINA

Натуральный десерт для кожи с ароматом черной смородины, который переносит в детство, напоминая о даче и вкусном бабушкином варенье из протертых с сахаром ягод. В основе скраба различные скрабирующие ингредиенты: сахар, морская соль, сублимированные ягоды черной смородины и клубничные косточки.





Скраб бережно очищает и отшелушивает кожу, делает ее упругой и более эластичной, а удобная тянущаяся консистенция не рассыпается при нанесении и экономно расходуется.

Сахарный скраб для тела с ароматом арбуза от Tree Hut

Так пахнет лето: арбузной свежестью и малиновой сахарной ватой! Помимо нежного аромата, остающегося на коже, сахарный скраб для тела Tree Hut Sugar Scrub Watermelon хорош своим бережным отшелушивающим эффектом и насыщенным составом.





В формуле средства – комплекс масел ши, авокадо, макадамии, миндаля, сафлора и апельсина, экстракт арбуза и веганский коллаген, которые разглаживают кожу, питают ее и дарят естественное сияние.

Скраб для тела Dark Cherry & Almond от Sokolov Beauty

Этот густой соляной скраб для бережного, но глубокого отшелушивания подходит для плотной и незагорелой кожи. Идеален для подготовки к солнечным ваннам за неделю до отпуска.





Скраб обогащен маслом миндаля и соком дикой вишни, способствует сжиганию жировых отложений и улучшению тонуса кожи, а главное – обладает невероятным вишневым ароматом, который остается на коже и в ванной комнате еще некоторое время после применения.

Натуральный сахарный скраб-мусс для тела от MY MUSE



Как клубника с сахаром, только еще лучше! Этот натуральный скраб-мусс для тела пахнет, как клубничный смузи, а еще обогащен молочными протеинами и маслом кокоса, ускоряющими процесс жиросжигания и подтягивающими кожу.

Сахарные крупинки деликатно воздействуют на кожу, поэтому скраб может применяться даже при наличии загара (но не сразу после воздействия солнечных лучей).

Сахарный скраб для тела "Питание и восстановление" от бренда Русская Косметика

Сахарный скраб с нежным ароматом вербены и лимонными нотками – настоящая находка для тех, кто не любит тяжелые и приторные отдушки. Он бережно удаляет ороговевшие клетки, способствуя обновлению верхнего слоя эпидермиса, и препятствует врастанию волос после эпиляции.





Благодаря экстрактам красного перца и имбиря скраб повышает эластичность и упругость кожи, а натуральное масло авокадо обеспечивает глубокое увлажнение: после этого средства можно обойтись без нанесения питательного крема, так как кожа уже достаточно увлажнена.

Гель-скраб для душа Гранат от L’Occitane Au Brésil

Очень мягкое средство для деликатного очищения с легкой гелевой текстурой и с ароматом ягод, ландыша и сандала.





В качестве скрабирующих частиц здесь используется пудра семян граната: такой фруктовый пилинг подойдет даже для чувствительной кожи. Антиоксиданты, получаемые из экстракта коры граната, помогают поддерживать тонус и защищают кожу от внешних воздействий. Хороший выбор на лето!