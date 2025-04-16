Домашнее обертывание: 3 самых эффективных способа

Подготовительные работы

Для того, чтобы компоненты обертывания подействовали более эффективно, важно тщательно подготовить кожу к процедуре. Примите горячий душ или ванну, чтобы открыть поры. Используйте скраб для тела или энзимную пудру: они удалят омертвевшие клетки и позволят составу обертывания проникнуть в более глубокие слои эпидермиса.

Перед процедурой желательно не наедаться, не пить кофе: оптимально – устроить полезный перекус за два часа до обертывания и выпить травяной чай.





Салон на дому

Процедура обертывания достаточно простая и не требует участия квалифицированного косметолога, поэтому может выполняться в домашних условиях. Ее эффект зависит от предварительной подготовки кожи, от выбранного вами состава и от времени, которое вы готовы потратить на этот бьюти-ритуал. Для создания парникового эффекта можно использовать пищевую пленку или специальный костюм для обертывания (продаются готовые штаны из полиэтилена и даже комбинезоны, если вы наносите состав на все тело).

Водорослевое обертывание

Как делать: можно купить готовые листы ламинарии, которые замачивают в теплой воде, затем наносят на чистую очищенную кожу, накрывают пленкой и теплым пледом. Либо использовать измельченные водоросли в виде порошка, который разводится теплой водой до пастообразной консистенции и наносится на тело на 30-60 минут под пленку. Процедуру проводят курсом дважды в неделю в течение месяца.





Какой эффект: ламинария стимулирует обмен веществ, улучшает микроциркуляцию тканей, насыщает кожу минералами, восстанавливает ее гидролипидный баланс, эффективно борется с эффектом "апельсиновой корки".

Медовое обертывание

Как делать: растопите мед на водяной бане, если он имеет густую текстуру. Добавьте 3-5 капель натурального эфирного масла (подойдут масла цитрусовых – например, лимона, апельсина, разогревающие – корицы, имбиря). На четыре столовых ложки меда добавьте две ложки измельченной морской соли, перемешайте. Вместо соли можно использовать порошок горчицы, тогда обертывание будет с разогревающим антицеллюлитным эффектом. Нанесите смесь под пленку на 30-40 минут, укутайтесь пледом.





Какой эффект: медовое обертывание улучшает метаболизм, повышает тонус кожи, способствует выведению шлаков и токсинов из организма, улучшает кровообращение, расщепляет подкожный жир. Медовое обертывание с солью насыщает кожу минералами, обладает лимфодренажным действием. Горчично-медовое обертывание способствует похудению и имеет антицеллюлитный эффект.

Глиняное обертывание

Как делать: смешайте глину с теплой водой до консистенции густой сметаны. Добавьте несколько капель эфирного масла. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Наиболее часто используют голубую и черную глину: они универсальны и подходят для всех типов кожи. Но для чувствительной лучше выбрать белую (каолин) – она обладает успокаивающим эффектом.





Какой эффект: глиняное обертывание очищает кожу от токсинов, улучшает ее тонус, способствует уменьшению объемов проблемных зон, выводит лишнюю жидкость из организма. Кроме того, глина насыщает организм полезными минералами и обладает общеоздоравливающим действием.