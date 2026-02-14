Актриса Юлия Афанасьева рассказала, как ухаживает за кожей

Актриса Юлия Афанасьева рассказала о своем бьюти-режиме и объяснила, какие процедуры помогают ей сохранять свежий вид при плотном съемочном графике. По словам артистки, основой внешнего и внутреннего восстановления остается полноценный сон. Она уделяет внимание качеству отдыха: проветривает спальню и использует ортопедическую подушку.

Утро Афанасьева начинает с умывания холодной водой. В домашнем уходе она применяет аппарат для микротокового вибромассажа, который, по ее словам, помогает коже быстрее приходить в тонус. При этом актриса подчеркнула, что злоупотреблять такими процедурами не стоит – достаточно одного раза в неделю.

"Регулярно хожу к косметологу на профессиональный массаж лица, иногда делаю процедуры BBL и биоревитализацию, но никаких филлеров, ботоксов и пластики не признаю", – сказала артистка в эксклюзивном интервью Клео.ру.





Из-за склонности ее кожи к пигментации она выбирает средства с высоким SPF и старается ограничивать пребывание под прямыми лучами. В ежедневном уходе – очищающий гель, тоник, базовые средства для увлажнения и питательные маски. "И еще я пью костный бульон – это источник натурального коллагена, мы с мужем его сами варим", – отметила Юлия Афанасьева.