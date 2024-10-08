Скраб VS энзимная пудра: что лучше для очищения кожи?

Сила трения

Вы, наверное, заметили, что с каждым годом выбор обычных скрабов для лица становится все меньше: в магазинах практически не найти средства с помолотой скорлупой грецкого ореха и абрикосовой косточкой, столь популярные раньше. Многие бренды и вовсе убрали из ассортимента скрабы с абразивными частицами. Все потому, что современные исследования показывают: для отшелушивания и очищения не нужно механического воздействия, трение повреждает эпидермис и нарушает гидролипидный барьер. На смену скрабам пришли кислотные пилинги и энзимные пудры. И если первые желательно использовать под контролем косметолога, то вторые стали прекрасной альтернативой скрабам, так как подходят для домашнего применения.





Припудрить носик

Идея создать универсальную пудру для нежной эксфолиации родилась в Азии. Именно там появились первые энзимные пудры, быстро завоевавшие расположение аудитории, и вскоре аналогичные средства стали появляться у брендов по всему миру.





Вот что говорит про энзимные пудры главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова:

"Основным компонентом энзимной пудры являются натуральные ферменты – энзимы, которые способны удалять омертвевшие клетки и стимулировать образование новых. Энзимные порошки считаются деликатной альтернативой другим отшелушивающим средствам – скрабам, химическому пилингу. Они действуют мягко и равномерно, не травмируя и не вызывая раздражение.

Действие пудры мягкое, поэтому ее можно использовать обладателям любого типа кожи, даже самой проблемной и чувствительной. В отличие от скрабов, которые содержат абразивные частицы и удаляют омертвевшие клетки механическим путем. Такой вариант подходит не каждому типу кожи, поскольку средства с абразивными частицами могут вызвать повреждения кожи и нарушить ее защитные свойства. Чувствительной коже, коже склонной к воспалениям, они могут только навредить.





Способы применения и частота использования энзимной пудры зависят от типа кожи, от проблем, которые должен решать косметический уход: ею можно просто умывать лицо, вспенивая в ладонях с небольшим количеством воды или наносить как маску, на 5-10 минут, для более глубокого очищения.

Если кожа жирная, склонная к акне, но при этом не травмирована, то энзимную пудру можно использовать на ежедневной основе. Если кожа тонкая, чувствительная, то такую процедуру лучше проводить один раз в неделю".

Лайфхак по применению

Мало кто знает, что энзимную пудру можно использовать не только для кожи лица. Ее область применения смело можно расширить: например, добавить половину чайной ложки в одну порцию шампуня и помассировать кожу головы, затем смыть водой. Эта процедура удалит ороговевшие клетки, очистит кожу и дольше сохранит волосы чистыми.

Энзимную пудру также хорошо использовать для эксфолиации кожи тела и для профилактики врастания волос после эпиляции. Средство нежно отшелушивает кожу, делая ее мягкой.