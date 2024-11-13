Дай скраба: чем отличаются скрабы для тела и как выбрать подходящий?

Есть ли смысл

Многие воспринимают использование скраба как лишний ритуал, который только удлиняет процедуру мытья. А зря: кожа – это самый большой человеческий орган, и отшелушивание необходимо для поддержания его здоровья. Применяя скраб, мы удаляем омертвевшие клетки и загрязнения, которые не поддались обычному гелю для душа, выравниваем эпидермис, ускоряем кровообращение в тканях, усиливаем обновление клеток. Любой уход, нанесенный на предварительно очищенную скрабом кожу, проникает в более глубокие слои и действует намного эффективнее.

В чем разница

Скрабы для тела – это натуральные или искусственные крупинки, помещенные в масляную, кремовую или гелевую основу. В зависимости от вида абразива, средство может быть как деликатным, так и жестким: например, частицы силикона, бамбука, семян, парафина добавляют в мягкие скрабы для чувствительной кожи. Сахар и кристаллы морской соли используются в скрабах средней жесткости, которые подходят для всех типов кожи. Измельченные абрикосовые косточки, ореховая скорлупа используется в жестких скрабах, которые рекомендуются для грубой и жирной кожи.

Выбирая скраб, обращайте внимание не только на состав абразива, но и на основу средства. Для сухой кожи лучше всего подходят сахарные скрабы на кремовой основе: пока они тают на теле в процессе нанесения, питательные компоненты проникают глубоко внутрь эпидермиса.

Для жирной и проблемной кожи, склонной к высыпаниям, покупайте скрабы на легкой гелевой основе, с искусственными частицами или на основе соли. Они не забирают поры и глубоко очищают кожу.

Для чувствительной кожи выбрать скраб сложнее всего: обращайте внимание на средства с восковыми или полимерными гранулами, помещенными в легкую кремовую основу. Ищите в составе термальную воду, сквалан, пантенол и другие успокаивающие компоненты.

Как правильно

Как использовать скраб для тела, чтобы получить максимум пользы? Во-первых, важно не перестараться. Скраб нужно использовать один-два раза в неделю. Если делать это чаще, можно нарушить гидролипидный баланс и повысить чувствительность кожи.

Во-вторых, перед нанесением скраба нужно 3-5 минут постоять под горячим душем, то есть немного распарить кожу. Наносить скраб на сухую кожу не стоит, это может привести к микроповреждениям эпидермиса.

Третье правило – скраб заменяет гель для душа. Использовать гель или мыло после скраба не требуется. А вот увлажнить кожу обязательно нужно. После отшелушивания смойте скраб прохладной водой комфортной температуры, промокните тело полотенцем и нанесите привычное питательное средство: баттер, молочко или крем.

Готовим сами

Если вы любите натуральные и простые рецепты, то можете сделать домашний скраб собственного приготовления.

Вот два простых и проверенных временем рецепта.

Кофейный скраб

Смешайте 2-3 ложки кофейной гущи с 1 столовой ложкой оливкового масла, добавьте 2 капли эфирного масла апельсина или лаванды. Наносите на влажную распаренную кожу, помассируйте тело пару минут круговыми движениями, затем смойте водой.

Медовый скраб

Смешайте 150 г крупной морской соли без добавок и 2-3 столовые ложки меда. Если ваша кожа не обладает повышенной чувствительностью, можно добавить в смесь пару капель эфирного масла корицы и лимона. После применения такого скраба кожа становится мягкой и сияющей.