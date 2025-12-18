Масло для тела: пятерка лучших по мнению Клео.ру

В мире ухода за телом масла давно перестали быть аутсайдерами, составив конкуренцию привычным лосьонам и кремам. Их главный козырь – высокая концентрация питательных веществ, способных восстанавливать липидный барьер и давать мгновенный эффект шелковистости. Однако не каждое масло оправдывает ожидания: одни оставляют жирную пленку, другие обладают слишком навязчивым ароматом.

Мы выбрали пятерку лидеров, которые подходят для разных типов кожи, отлично увлажняют кожу, быстро впитываются и обладают приятным ароматом.





Регенерирующее масло для тела Японская камелия от Elemis

Эта формула – пример того, как мощный уход сочетается с невесомой текстурой. Обогащенное растительным коллагеном и ценным маслом японской камелии, средство глубоко питает кожу, возвращая ей упругость и эластичность. Именно эти свойства делают его незаменимым помощником в борьбе за гладкость кожи и в профилактике растяжек, которые могут появляться не только в период беременности, но и при любых изменениях веса.

Регенерирующее масло для тела Японская камелия, Elemis

5880 ₽

Дополнительный плюс этого масла – в его универсальности: легкая масляная композиция с тонким ароматом миндаля и камелии впитывается почти мгновенно, не оставляя следов, а спектр применения выходит далеко за рамки ухода за телом. Всего несколько капель этого масла способны смягчить сухие кончики волос, увлажнить кутикулу или подарить интенсивное питание коже.

Тонизирующее масло для тела Tonic от Clarins

Это масло понравится тем, кто ценит в уходе не только результат, но и ощущения. Его легкая формула с бодрящим ароматом розмарина, герани и мяты на 100% состоит из натуральных растительных экстрактов и масел и превращает ежедневный ритуал в сеанс ароматерапии.

Тонизирующее масло для тела Tonic, Clarins

4340 ₽

Масло лесного ореха обеспечивает глубокое питание и увлажнение, повышая эластичность кожи, а комплекс эфирных масел работает на ее укрепление. Это делает средство идеальным решением для использования после спортивных тренировок и для поддержания упругости кожи при изменениях веса.

Сухое масло для тела 2 в 1 Atoderm от Bioderma

Секрет эффективности этого средства – в насыщенной формуле, разработанной во французской лаборатории бренда. Эфир яблочной кислоты мягко отшелушивает и выравнивает микрорельеф кожи, подготавливая ее к глубокому питанию. Затем в работу вступает мощный восстанавливающий комплекс: увлажняющий сквалан в тандеме с церамидами и питательными маслами каранджи, жожоба и пенника укрепляют кожный барьер, возвращая коже тонус, мягкость и эластичность.





Cухое масло для тела 2 в 1 Atoderm, Bioderma

2035 ₽



Важная особенность для тех, кто любит использовать увлажняющие средства на бегу, – это масло имеет "сухую" текстуру, которая мгновенно впитывается без липкости и ощущения пленки.

Антивозрастное комплексное масло для тела от Nescens

Масло от швейцарского бренда содержит сбалансированный коктейль из активных компонентов, которые обещают вернуть коже упругость, ровный тон и тонус.

Масло комплексное антивозрастное для тела Total Anti-Aging Oil Body, NESCENS

5775 ₽

Легкая, но насыщенная текстура с четырьмя маслами (миндальным, жожоба, аргановым, оливковым) обеспечивает идеальное скольжение для массажа и при этом быстро впитывается без жирной пленки. Действие масел поддерживается антиоксидантным эффектом витамина Е для защиты кожи от окислительного стресса.

Натуральное косметическое масло от Bio-Oil

Завершает нашу подборку масло Bio-Oil – универсальный уход в борьбе с различными несовершенствами кожи. Это полностью натуральное средство, которое стало мировым бестселлером для решения целого спектра задач – от коррекции рубцов и растяжек до улучшения тонуса кожи.





Натуральное масло косметическое, Bio-Oil

1042 ₽

В основе его формулы – масла сои, подсолнечника и сафлора, которые обеспечивают смягчение и восстановление липидного барьера кожи. Их действие усиливается легкими, быстро проникающими маслами жожоба, чиа и граната, богатыми жирными кислотами и витаминами для улучшения эластичности и тона.

Отдельного внимания заслуживают антиоксидантные компоненты – масла ягод годжи, зародышей пшеницы и экстракт календулы, которые борются со свободными радикалами и стимулируют обновление клеток. Финальный штрих – успокаивающий комплекс из эфирных масел лаванды, розмарина, римской ромашки и пачули в сочетании с бисабололом. Они не только дарят узнаваемый аромат, но и обладают противовоспалительными и расслабляющими свойствами.