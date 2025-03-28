Баттер-маникюр: весенние идеи дизайна ногтей в оттенках сливочного масла

Модный однотон

Оттенки сливочно-желтого отлично смотрятся в однотонном маникюре. Наиболее актуальны – полупрозрачная желейная текстура лака, создающая "мыльный" эффект...

...и плотная кремовая текстура, напоминающая ванильный пломбир.

Среди любительниц однотонного баттер-маникюра – многие голливудские звезды. Например, законодательница бьюти-трендов Хейли Бибер предпочитает более яркий вариант – лимонно-желтый.

А Рианна выбирает нежный пастельно-желтый оттенок – и поддерживает его аналогичным цветом в одежде.





Глазированный маникюр

Ногти цвета сливочного масла, покрытые хромированной втиркой – еще один тренд, который делает маникюр более необычным. Втирку можно использовать поверх однотонного покрытия, а можно наносить на цветной френч или на ногти с узором.





Собираем ягоды

Ягодные узоры будут в моде вплоть до осени. Например, можно нарисовать веточку голубики поверх сливочно-желтого лака.





Еще один вариант – украсить миниатюрным ягодным рисунком цветной французский маникюр.





Белые цветы

Очень красиво смотрится сочетание нежных белых цветов и пастельно-желтого лака.

Простенькие ромашки, легкие в прорисовке, выглядят в маникюре очень мило и романтично, подойдут для casual-образов и воздушных весенних платьев.

Цветной френч

Пастельно-желтый френч без дополнительного дизайна? Или с добавлением рисунка? Сейчас актуальны разные варианты, от самых нейтральных до экстравагантных.

Нежный маникюр с элементами френча и клетчатым рисунком: подойдет под песочные и оливковые тренчи, деним.





Контрастные сочетания

Маникюр в цвете сливочного масла кажется вам слишком светлым и невзрачным? Модный оттенок можно скомбинировать с более яркими лаками, получив сочный и красочный дизайн. Например, использовать его в качестве базы под аура-маникюр, сделав по центру яркий растушеванный акцент.

Интересная идея в цветах заката – накрасить сливочно-желтым крайние ногти (большой и мизинец), а другие выделить оранжевым и голубым.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра в цвете сливочного масла для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!