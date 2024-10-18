Вельветовый маникюр: самые трендовые дизайны этой осени

Вельветовым такой маникюр называют из-за красивых переливов и дуохромности, которые бывают у бархатной или вельветовой ткани. Достигается такой эффект благодаря магнитному лаку "кошачий глаз" с мельчайшей металлической пудрой в составе.





Вельветовый маникюр делает нарядным практически любой оттенок лака, очень украшает нюдовые оттенки: бежевый, молочный, светло-розовый.

Покрытие "кошачий глаз" само по себе уже ощущается как нейл-дизайн, поэтому выглядит самодостаточно в сольном варианте. Осенью 2024 в тренде вельветовый маникюр с бордовым, коричневым, терракотовым, фиолетовым, серым оттенками лаков.





Очень красиво, словно драгоценные камни, смотрится вельветовое покрытие в оливковом и аметистовом оттенках. Эти варианты отлично сочетаются с осенними образами.





Если вам не хочется ограничиваться просто покрытием, можно добавить элементы дизайна. Например, выделение свободного края ногтя в стиле французского маникюра в сочетании со звездами в тон.





Можно накрасить вельветовым лаком не все ногти, а сделать его элементом дизайна для свободного края, лунок или рисунков.





Очень необычно выглядит маникюр с подчеркнутыми кончиками, выполненный в одном тоне: такой эффект достигается благодаря особой технике использования магнита: сначала красится основная часть ногтя, затем свободный край.

Вообще рисование на ногтях при помощи правильной постановки магнита – это целое искусство, способное буквально преобразить маникюр.





Один из трендов этого сезона – использование двух контрастных лаков с одинаковой или разной текстурой.

Выделить по одному ногтю на каждой руке и разукрасить красивыми узором – например, цветами, листьями или тыквами, – всегда отличная идея.

Красиво выглядят контрастные узоры светлым магнитным лаком на плотных темных глянцевых цветах: черном, бордовом, кофейном. Главное – не бояться экспериментировать и приходить к нейл-мастеру с готовыми референсами, чтобы результат соответствовал ожиданиям.



