Вельветовый маникюр: самые трендовые дизайны этой осени

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Магнитное покрытие "кошачий глаз", многими незаслуженно забытое, снова на пике моды: теперь его почтительно именуют вельветовым или бархатным.

Вельветовым такой маникюр называют из-за красивых переливов и дуохромности, которые бывают у бархатной или вельветовой ткани. Достигается такой эффект благодаря магнитному лаку "кошачий глаз" с мельчайшей металлической пудрой в составе.

Фото: соцсети / @crystalspolish

Вельветовый маникюр делает нарядным практически любой оттенок лака, очень украшает нюдовые оттенки: бежевый, молочный, светло-розовый.

Фото: соцсети / @skinhousemx

Фото: соцсети / @finewinenails

Покрытие "кошачий глаз" само по себе уже ощущается как нейл-дизайн, поэтому выглядит самодостаточно в сольном варианте. Осенью 2024 в тренде вельветовый маникюр с бордовым, коричневым, терракотовым, фиолетовым, серым оттенками лаков.

Фото: соцсети / @evebettsbeauty_

Фото: соцсети / @nailsinpng

Фото: соцсети / @disseynails

Очень красиво, словно драгоценные камни, смотрится вельветовое покрытие в оливковом и аметистовом оттенках. Эти варианты отлично сочетаются с осенними образами.

Фото: соцсети / @simlynail

Фото: соцсети / @simlynail

Если вам не хочется ограничиваться просто покрытием, можно добавить элементы дизайна. Например, выделение свободного края ногтя в стиле французского маникюра в сочетании со звездами в тон. 

Фото: соцсети / @ohmynailsjulia

Фото: соцсети / @thenaillologist

Можно накрасить вельветовым лаком не все ногти, а сделать его элементом дизайна для свободного края, лунок или рисунков.

Фото: соцсети / @themanicuredmani

Очень необычно выглядит маникюр с подчеркнутыми кончиками, выполненный в одном тоне: такой эффект достигается благодаря особой технике использования магнита: сначала красится основная часть ногтя, затем свободный край.

Фото: соцсети / @abigailchater

Вообще рисование на ногтях при помощи правильной постановки магнита – это целое искусство, способное буквально преобразить маникюр.

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Фото: соцсети / @marieclairefr

Один из трендов этого сезона – использование двух контрастных лаков с одинаковой или разной текстурой. 

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Фото: соцсети / @berrygoodnailz

Выделить по одному ногтю на каждой руке и разукрасить красивыми узором – например, цветами, листьями или тыквами, – всегда отличная идея.

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Красиво выглядят контрастные узоры светлым магнитным лаком на плотных темных глянцевых цветах: черном, бордовом, кофейном. Главное – не бояться экспериментировать и приходить к нейл-мастеру с готовыми референсами, чтобы результат соответствовал ожиданиям.

Фото: соцсети / @la_nianails

Мария Орешкина

Редактор

 

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