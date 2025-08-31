Бархатный сезон: трендовые дизайны маникюра с велюровым эффектом

Глубокий и переливающийся, уютный и необычный, магнитный маникюр с велюровым эффектом идеально подходит для начала осени.

Велюровый френч

В этом сезоне все больше нейл-инфлюенсеров отдают предпочтение не однотонному магнитному покрытию, а необычному френчу с магнитными кончиками.

Фото: соцсети / @simlynail

Можно выделить свободный край тонкой линией, нарисованной контрастным лаком, либо, наоборот, слегка растушевать лак на кончиках в сторону середины ногтя.

Фото: соцсети / @soofsnailbar

Необычное решение – цветной френч, сочетающий разные текстуры: матовый по ногтевой пластине и глянцевый на кончиках. 

Фото: соцсети / @the_nailartstudio

Модная идея для любителей бежевых оттенков: нюдовый френч с коричневыми кончиками, нарисованными с помощью магнитного лака.

Фото: соцсети / @jodieswannell.manicurist

Бархатный нюд

Предпочитаете нежные светлые оттенки и думаете, что велюровый маникюр слишком яркий для вас? Посмотрите, как нежно он выглядит в нюдово-розовом оттенке! Такой дизайн впишется в любой дресс-код и долго не надоест.

Фото: соцсети / @nails_by_facialsandlashes

Светло-розовый магнитный маникюр с миниатюрными белыми сердечками: нежный, романтичный, комплиментарный для ногтей любой длины и формы.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Магнитные дизайны

В зависимости от положения и вида магнита можно создать разные эффекты на ногтях. Чтобы ожидания совпали с реальностью, перед нанесением стоит потренироваться на пластмассовых палитрах для лака, либо обратиться к профессионалу, который умеет превращать магнитные лаки в дизайнерские шедевры.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Нежная идея маникюра с велюровым эффектом – украсить ногти элементами френча и тонкими бантиками.

Фото: соцсети / @simlynail

С велюровым эффектом маникюра очень красиво сочетаются рисунки металлическим контрастным лаком – серебряным, золотым, медным.

Фото: соцсети / @sansungnails

Задача со звёздочкой – "поиграть" с магнитом таким образом, чтобы получить красивые велюровые волны.

Фото: соцсети / @learnahstarbuck_nailartist

Легкий в исполнении дизайн для тех, кто привык к однотонным покрытиям, но хочет капельку разнообразия, – крупные контрастные звезды на паре ногтей.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Однотонный дуохром

Магнитные лаки часто бывают дуохромными: они могут иметь базу одного оттенка и металлическую поталь другого. Например, интересный вариант с уютным осенним вайбом – шоколадный маникюр с легким серебристым отливом.

Фото: соцсети / @iolapallade_beauty

Любителям ярких красок и необычных сочетаний стоит поискать лаки с контрастным дуохромом – например, небесные с золотым сиянием, розовые с салатовым, фиолетовые с оранжевым. Такие оттенки смотрятся очень интересно и притягивают внимание.

Фото: соцсети / @beelo.nails

Дуохромный магнитный лак самодостаточен и без дизайнов. Но если хочется чего-то добавить, то идеально подойдут прозрачные капли, похожие на росу или брызги морских волн. Тем более что тренд на объемные детали маникюра пока все еще актуален.

Фото: соцсети / @heygreatnails

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи велюрового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

