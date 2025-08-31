Бархатный сезон: трендовые дизайны маникюра с велюровым эффектом

Велюровый френч

В этом сезоне все больше нейл-инфлюенсеров отдают предпочтение не однотонному магнитному покрытию, а необычному френчу с магнитными кончиками.

Можно выделить свободный край тонкой линией, нарисованной контрастным лаком, либо, наоборот, слегка растушевать лак на кончиках в сторону середины ногтя.

Необычное решение – цветной френч, сочетающий разные текстуры: матовый по ногтевой пластине и глянцевый на кончиках.





Модная идея для любителей бежевых оттенков: нюдовый френч с коричневыми кончиками, нарисованными с помощью магнитного лака.





Бархатный нюд

Предпочитаете нежные светлые оттенки и думаете, что велюровый маникюр слишком яркий для вас? Посмотрите, как нежно он выглядит в нюдово-розовом оттенке! Такой дизайн впишется в любой дресс-код и долго не надоест.

Светло-розовый магнитный маникюр с миниатюрными белыми сердечками: нежный, романтичный, комплиментарный для ногтей любой длины и формы.





Магнитные дизайны

В зависимости от положения и вида магнита можно создать разные эффекты на ногтях. Чтобы ожидания совпали с реальностью, перед нанесением стоит потренироваться на пластмассовых палитрах для лака, либо обратиться к профессионалу, который умеет превращать магнитные лаки в дизайнерские шедевры.

Нежная идея маникюра с велюровым эффектом – украсить ногти элементами френча и тонкими бантиками.

С велюровым эффектом маникюра очень красиво сочетаются рисунки металлическим контрастным лаком – серебряным, золотым, медным.

Задача со звёздочкой – "поиграть" с магнитом таким образом, чтобы получить красивые велюровые волны.

Легкий в исполнении дизайн для тех, кто привык к однотонным покрытиям, но хочет капельку разнообразия, – крупные контрастные звезды на паре ногтей.





Однотонный дуохром

Магнитные лаки часто бывают дуохромными: они могут иметь базу одного оттенка и металлическую поталь другого. Например, интересный вариант с уютным осенним вайбом – шоколадный маникюр с легким серебристым отливом.

Любителям ярких красок и необычных сочетаний стоит поискать лаки с контрастным дуохромом – например, небесные с золотым сиянием, розовые с салатовым, фиолетовые с оранжевым. Такие оттенки смотрятся очень интересно и притягивают внимание.

Дуохромный магнитный лак самодостаточен и без дизайнов. Но если хочется чего-то добавить, то идеально подойдут прозрачные капли, похожие на росу или брызги морских волн. Тем более что тренд на объемные детали маникюра пока все еще актуален.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи велюрового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!