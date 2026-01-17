Облачный маникюр: как носить оттенок года Cloud Dancer от Pantone

Представьте цвет неба в классический зимний день – приглушенно-белый, со сложным дымчато-серым подтоном. Именно такой атмосферный оттенок, словно подсвеченный изнутри, может стать главным героем зимнего маникюра. Он идеально передает эстетику сезона: сдержанную, элегантную и загадочную.

Казалось бы, что можно придумать с таким своеобразным, не всегда комплиментарным для рук оттенком? Удивительно, но нейл-инфлюенсеры ежедневно доказывают, что цвет "Облачный танцор" отлично вписывается в зимний маникюр.

Сам по себе

Оттенок Cloud Dancer очень хорошо смотрится в однотонном маникюре – и именно это сейчас наиболее популярный вариант для сдержанного дизайна ногтей.

Для однотонного маникюра важно выбрать правильный оттенок – не ярко-белый цвет, напоминающий канцелярскую замазку, а приглушенный дымчатый белый с полупрозрачной глянцевой текстурой.

Едва уловимый градиент, созданный одним "облачным" цветом, от полупрозрачного у кутикулы до более плотного к кончикам ногтей, – нежный дизайн с аристократическим вайбом.

Серебристая дымка

Облачный оттенок совсем не обязательно должен иметь кремовую текстуру без шиммера. Это может быть и магнитный лак, и дымчато-серебристый – такие цвета легче наносить самостоятельно, они лучше распределяются и не требуют особой сноровки.

Дымчатый серебристый лак в сочетании с белым френчем смотрится необычно и понравится тем, кто устал от классики.

Магнитный облачный оттенок интересно раскрывается, если украсить его рисунком "полька-дот", нарисованным хромированным лаком. Получается нарядный дизайн, который подойдет и под вязаные вещи, и под деним, и под другие casual-образы.

Снежные узоры

Облачно-белый оттенок лака служит отличной базой для узоров. Особенно выигрышно на нем смотрятся рисунки ярко-белым цветом.





Темой узоров не обязательно выбирать зимние мотивы. Это могут быть цветы, сердечки, звезды, геометрические узоры, – все зависит исключительно от вашей фантазии.

Матовый день

Очень изысканно смотрится матовый облачный маникюр: особенно в качестве базы под хромированные и прозрачные объемные рисунки.

Впрочем, хромированные рисунки на бело-серой подложке смотрятся красиво и с глянцевым топом. К тому же, это более практичный вариант: такой маникюр, в отличие от матового, дольше носится, не пачкаясь и не меняя цвет.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи дымчато-белого маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!