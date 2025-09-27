Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению

Почему ногти портятся от гель-лака, даже если мастер – виртуоз?

Состояние ногтей, конечно, во многом зависит от опытности нейл-мастера, но использование долговременного покрытия никогда не остается без последствий. И вот почему.

Самая частая и недооцененная причина кроется в формуле базы для гель-лака: средство разъедает верхний слой кератина, создавая шероховатость для лучшего сцепления. Вторая, не менее важная причина – использование фрезы для снятия лака. Ногтевая пластина истончается с каждым циклом маникюра, даже если спиливать очень аккуратно. Снятие геля по старинке – замачиванием – еще более травматично для ногтей, так как от ацетона обезвоживается не только ногтевая пластина, но и кожа вокруг нее.





Кроме того, гель-лак образует на ногте воздухонепроницаемую пленку. Это, с одной стороны, защищает пластину от сколов и повреждений, а с другой – лишает возможности естественно увлажняться. В результате после снятия покрытия ноготь становится сухим, ломким и слоится.

Как восстановить ногти?

Если вы волевым усилием решили временно или навсегда отказаться от гель-лака, нужно быть готовой к тому, что в первое время состояние ногтей может быть весьма удручающим. Восстановить уже поврежденную ногтевую пластину практически невозможно (есть только вариант замаскировать и склеить повреждения при помощи лечебного лака). Ваша задача – как можно быстрее срастить поврежденную часть и отрастить здоровые и крепкие ногти.





Шаг 1. Отдохните от любого покрытия.

Специалисты рекомендуют дать ногтям отдых от любого покрытия. Никакого гель-лака, обычного лака и даже укрепляющей базы. Ваши ногти восстановятся быстрее без лишней химии (ведь любое, даже лечебное покрытие, нужно обновлять и стирать жидкостью для снятия лака, которая также обезвоживает ноготь). Не забывайте, что укрепители ногтей могут затруднять проникновение питательных элементов из масел и сывороток, что тоже замедляет этап восстановления.





Шаг 2. Увлажнение и еще раз увлажнение.

Ваша главная ошибка сейчас – думать, что ногтям нужно только укрепление. На самом деле, после снятия гель-лака они больше всего страдают от обезвоживания. Поэтому минимум дважды в день втирайте в ногтевую пластину и кутикулу легкие масла, кремы для рук и ногтей. Идеально подойдут средства с маслом жожоба, миндальным маслом, специальные сыворотки для ногтей с гиалуроновой кислотой и кератином.

Поставьте масло для ногтей у кровати и у компьютера. Пока смотрите сериал или читаете чат – нанесите и помассируйте. Так часто, как вспомните: можно хоть 5 раз в день!

Шаг 3. Убираем длину.

Даже если вы привыкли носить длинные ногти, придется пересмотреть свои приоритеты, пока вы не срастили поврежденную часть пластины. Оставите хотя бы пару миллиметров свободного края – и он может сломаться выше, доставив этим немало неудобств. Поэтому, сняв долговременное покрытие, следите за тем, чтобы ногти были максимально короткими, пока не срастется поврежденная часть.

Шаг 4. Умное подпиливание.

Забудьте о металлических пилках: они рвут волокна ногтя, усугубляя расслоение. Лучший инструмент после снятия геля – это стеклянная полировочная пилочка с нанопокрытием. Она полирует кончики ногтей, запаивая их, и препятствует расслоению.





Пилите ногти в одном направлении (от края к центру), придавайте им мягкую овальную или скругленную форму – так они будут меньше ломаться и цепляться.

Шаг 5. SPA-процедуры.

Ускорить рост, увлажнить и укрепить ногти помогут маски, ванночки и обертывания.

✔ Масляное восстановление: разогрейте на водяной бане 3 столовых ложки оливкового или кокосового масла, добавьте 3-4 капли витамина Е из капсулы. Опустите кончики пальцев в теплую смесь на 10-15 минут. Смойте без мыла, а лучше наденьте хлопковые перчатки и оставьте остатки масел на ночь.





✔ Лимонно-солевая ванночка: в теплой воде растворите чайную ложку морской соли, добавьте сок половинки лимона. Подержите пальцы 10 минут. Лимон отбеливает ногтевую пластину, а соль укрепляет.