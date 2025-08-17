Запрет гель-лака: опасен ли для здоровья стойкий маникюр?

С 1 сентября 2025 года в Евросоюзе вступает в силу запрет на гель-лаки, содержащие триметилбензоилдифенилфосфиноксид (ТРО). Данный компонент, придающий покрытиям особую стойкость и долговечность, оказался небезопасным для организма. Пока Европа паникует, пересматривая состав своих лаков, мы решили разобраться: что это значит для России, есть ли безопасные альтернативы и как теперь жить без стойкого маникюра?

Что не так с гель-лаками?

Раньше основным вредом от долговременного маникюра считали ультрафиолетовые лампы: по некоторым исследованиям, они незначительно повышают риск подногтевой меланомы у тех, кто предрасположен к онкологии.





Но оказывается, не только ультрафиолет может подорвать здоровье любителей УФ-покрытий. Теперь в немилость впал компонент ТРО – тот самый волшебный ингредиент, благодаря которому ваш маникюр держится вплоть до месяца, несмотря на мытье посуды, спортзал и купание. Исследования показали, что это вещество может накапливаться в организме и влиять на эндокринную и репродуктивную системы. Даже незначительные концентрации ТРО способны провоцировать аллергические реакции, начиная от покраснений и зуда, вплоть до экземы и крапивницы. Кроме того, пыль с частицами ТРО, образующаяся при снятии гель-лака аппаратом или пилочкой, попадает в верхние дыхательные пути и может стать причиной хронических бронхитов и аллергического ринита.





Европейские регуляторы решили, что красота не стоит риска. С сентября 2025 года все лаки с ТРО будут изъяты из продажи. Бренды уже начали переформатировать составы и разрабатывать другие формулы.

А что в России? Запретят ли гель-лак?

Пока в нашей стране не спешат вводить аналогичные ограничения. Но если крупные производители уберут ТРО из глобальных линеек, то и до нас дойдут "облегченные" версии. Уже сейчас многие бренды выпускают "чистые" формулы без ТРО, формальдегидов и толуола. Правда, есть два момента: они могут стоить дороже и держатся чуть хуже. Среди популярных безопасных альтернатив – лаки на основе водной формулы или с полимерными смолами. Оптимальный выбор – лаки с пометками 10-free и 14-free. Они максимально очищены от аллергенных и потенциально опасных компонентов.

Маркировка Какие компоненты исключены? 3-free Без формальдегида, толуола, пластификатора (DBP) – пластификатор DBP 5-free + без камфоры, формальдегидных смол 7-free + без ксилола, этилтозиламида 10-free + без парабенов, трифенилфосфата, акрилатов 14-free наиболее безопасный состав, исключающий максимальное количество потенциально вредных компонентов (включая ТРО и HEMA)

Не исключено, что в свете последних событий появятся и лаки с пометкой TRO-free.

Без паники!

Запрет в ЕС – это не повод паниковать и навсегда забыть дорогу в салон к любимому мастеру. Это скорее звоночек для всей индустрии, чтобы поработать над безопасностью.

В ваших силах сократить все возможные риски от долговременного маникюра. Вот что для этого можно сделать:

✔ От негативного воздействия ультрафиолета лучше наносить перед процедурой нежирное SPF-средство на гелевой основе. Или купить специальные перчатки для УФ-маникюра.





✔ Не стесняйтесь изучать составы средств, которые использует ваш мастер: не исключено, что он и сам не в курсе информации про потенциально опасные компоненты.

✔ Если мастер работает на лаках с ТРО, вы можете сами приобрести другие в тех оттенках, которыми часто пользуетесь (предварительно согласовав это с нейл-специалистом). Не забывайте, что не только лак должен быть чистым по составу, но еще и база с топом (особенно база, так как она ближе всего к ногтевой пластине).

✔ Грызть ногти – не просто плохая привычка, но и по-настоящему вредная, если на них гель-лак.





Ну а если новости про запрет гель-лака в ЕС вас совсем расстроили, то не стоит переживать: наравне с дизайнами сейчас в тренде и "голые" ногти. Не сомневаемся, что в скором времени приверженцев натурального и японского маникюра станет еще больше, как и формул с безопасными компонентами.