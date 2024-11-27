Нажать на стоп: главные ошибки в уходе за ступнями и как их исправить

Отсутствие регулярности

Наши руки все время на виду и не дают о себе забыть – так и просят лишний раз смазать их кремом! В то время как коже ног уделяется намного меньше времени: по статистике, больше половины девушек не увлажняют стопы на ежедневной основе.

Отсутствие регулярного ухода приводит к тому, что кожа быстро становится жесткой, грубеет и шелушится. Даже если вы время от времени делаете педикюр, в промежутках между ним нужно обязательно увлажнять кожу, тем более что дело это не долгое – достаточно один раз в день нанести специальный питательный крем.

Можно ли не покупать отдельный крем для области ступней и мазать пятки кремом для рук? Безусловно, при отсутствии специального средства допустимо пользоваться любым увлажняющим продуктом: это лучше, чем не увлажнять ноги вовсе. Но все же рекомендуем обзавестись отдельной баночкой с уходом для ног: такое средство имеет более густую консистенцию, сильнее питает кожу, залечивает микротрещинки, препятствует образованию огрубевших участков и мозолей.

Внимание на одежду и обувь

Почти весь день ноги многих из нас находятся в замкнутом пространстве, в носках и обуви. Это повышает восприимчивость кожи и ногтей к бактериальным и грибковым инфекциям. Поэтому так важно создать для стоп наиболее комфортные условия: выбирать носки только из натуральных материалов – бамбука, хлопка, шерсти. И обувь из натуральной кожи или натурального текстиля. Колготки из эластана и полиамида, резиновые сапоги и синтетические дутики лучше убрать из своего гардероба или использовать только для редких аутфитов.





Приходя домой, желательно снимать носки и носить тапочки на голые ноги. А вот совсем босиком лучше не ходить: это приводит к огрубению кожи и появлению микротрещин.

Вопрос гигиены

Считаете, что мыльной воды, которая стекает по телу в ванну, где вы стоите, достаточно для очищения кожи ног во время принятия душа? Это не так. Врачи-подологи говорят, что ежедневное тщательное мытье стоп – обязательно для профилактики грибковых заболеваний. Нужно отдельно намыливать каждую ступню (подойдет любое мыло с маслами и увлажняющими компонентами, либо гель для душа), помассировать в течение минуты, не забывая про области между пальцами, и смыть водой.





Вовремя убирать лишнее

Кожа стоп склонна к быстрому обновлению клеток. Тем временем, омертвевшие клетки постоянно скапливаются на поверхности эпидермиса, спрессовываются, образуя локальное огрубение и натоптыши.

Нет смысла увлажнять уже огрубевшие участки: это скопления мертвых клеток, на которые не подействуют никакие компоненты. Важно периодически отшелушивать мертвый слой: минимум раз в две недели пользоваться пемзой или пилкой для стоп. Если пятки быстро становятся грубыми, можно раз в один-два месяца использовать химический пилинг – например, маску-носки для педикюра с кислотами.

Этих простых процедур достаточно для того, чтобы стопы были ухоженными и красивыми. А для деликатной обработки ногтей и кутикулы лучше обращаться к мастеру педикюра: с этим сложно справиться самостоятельно.