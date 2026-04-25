Бьюти-новости апреля 2026: интересное в этом месяце

Весна – время обновлений, и бьюти-индустрия каждый месяц это подтверждает. В марте мы рассказывали про уход для настоящих Slavic girl, витаминное гидрофильное масло и сияющие мисты для тела с пионовым ароматом. Апрель не отстает: в новой подборке Kleo.ru – гаджет для массажа лица, голографическая маска для волос, пептидный крем с микроиглами и многое другое.

Микротоковый массажер от MURIER

При создании этого гаджета разработчики думали не только о технике, но и об ощущениях. Им хотелось, чтобы он был удобным, компактным и при этом превращал утренний уход в ритуал, от которого хочется улыбаться.





5000 ₽

Массажер собрал в себе сразу несколько технологий: LED-терапию, EMS, нагрев и лифтинг. Он оснащен умным датчиком, который включает вибрацию только тогда, когда гаджет касается влажной кожи. Прибор стимулирует мышцы и микроциркуляцию, подтягивает овал, убирает отеки и разглаживает кожу. Силу тока можно регулировать кнопкой. А нагрев до 45 градусов улучшает кровообращение, снимает напряжение с мышц и помогает кремам впитываться глубже.

Пептидный крем от Booster Bar

В основе формулы нового крема – спикулы высокой очистки, микроиглы морского происхождения. Они бережно создают микроканалы в роговом слое, чтобы активные компоненты проникали глубже, и запускают естественный синтез коллагена. Пептидный комплекс из трех компонентов повышает плотность кожи, снижает реактивность и добавляет лифтинг-эффект. Аденозин улучшает энергетический обмен, эрготионеин защищает клетки от стресса, экстракты воробейника и спаржи успокаивают и выравнивают текстуру.





6390 ₽



Результат при использовании крема виден сразу: кожа становится более гладкой и подтянутой. Через пару недель выравнивается рельеф. При регулярном применении повышается плотность, овал лица становится четче, а мелкие морщины – менее заметными.

Мужская коллекция от SOKOLOV BEAUTY

У бренда вышла мужская линейка VETIVER & CEDAR. В нее вошли базовые средства на каждый день: универсальный гель для волос и тела и дезодорант-антиперспирант. Главная фишка, помимо стильного дизайна флаконов, – приятный современный аромат, который не похож на те, что можно встретить в подобных средствах других брендов. Свежий, травянистый, с легкой пряной прохладой ветивер и глубокий, древесный, спокойный кедр звучат бодряще и ненавязчиво.





320 ₽

Голографическая маска от MONÉ Professional

Главная задача идеального образа – волосы, которые блестят, не путаются и легко укладываются. Новая маска Holographic Mirage Mask справляется с этой задачей. У нее необычная текстура: желе, которое не скатывается с рук и не течет, а глубоко проникает в волос, питая его по всей длине. При этом нет никакого утяжеления – можно использовать хоть каждый день.





1910 ₽

В составе маски – сок алоэ вера с энзимами и аминокислотами. Он облегчает расчесывание и добавляет естественный блеск. Молочная кислота восстанавливает структуру, предотвращает ломкость и сечение кончиков, а заодно создает защитный барьер от горячего воздуха фена, утюжков и городской среды. И есть еще один приятный сюрприз – голографические частицы в формуле. Они дают эффект мягкого 3D-мерцания, которое делает волосы визуально более гладкими и роскошными.

Солнцезащитные флюиды от Etat Pur

Бренд Etat Pur выпустил первые солнцезащитные средства в своей линейке – легкие флюиды для лица UV Drops SPF 30 и SPF 50. Они созданы для ежедневного использования и легко встраиваются в любой уход.





2739 ₽

В основе формул – 100% минеральные УФ-фильтры с высокой переносимостью. Это значит, что они подходят даже для чувствительной кожи. Состав минималистичный: только необходимое, без лишнего, что могло бы перегрузить кожу. Текстуры получились на удивление легкими: флюиды удобно распределяются, быстро адаптируются к коже и не создают эффекта маски. Их можно наносить даже поверх макияжа – они остаются незаметными в течение всего дня.

Сатиновый тональный крем от VIVIENNE SABÓ

Тональный крем SURREALIST дает естественный сатиновый финиш – не матовый и не жирный, а мягкое сияние, словно кожа подсвечена изнутри. Невесомая текстура скрывает покраснения, неровности и пигментацию. Покрытие среднее, но можно наслаивать для более плотного эффекта.





1048 ₽

В формуле тонального крема есть увлажняющие компоненты, так что средство не сушит и не подчеркивает шелушения. Держится весь день, не течет и не теряет свежесть. Подходит для ежедневного использования – и как уход, и как макияж одновременно.

Обновляющий крем от EXOSPHERUM

Новинка от бренда, который стоит на стыке науки, биотехнологий и косметологии, – интенсивный крем с ретинолом, экзосомами, пептидами и другими активами, который имеет мощное антивозрастное и обновляющее действие, но при этом не раздражает кожу так, как обычный ретинол.

3755 ₽

Транексамовая кислота (3%) и ниацинамид в составе крема осветляют, выравнивают тон и помогают коже восстанавливаться, масла кунжута и ши смягчают и предотвращают сухость. А главное, что отличает от других кремов с ретинолом, – то, что при применении не страдает микробиом и защитный барьер.