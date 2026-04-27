Бренд Birkenstock запустил линию лаков для ногтей

Birkenstock расширяет свое присутствие в бьюти-сегменте: марка представила первую коллекцию лаков для ногтей. Линейка включает пять оттенков, визуально перекликающихся с палитрой культовых сандалий Arizona – от мягкого цвета яичной скорлупы до насыщенного темно-красного, а также сиреневый, бирюзовый и розовый.

Помимо цветных покрытий, в капсулу вошли базовые продукты для маникюра: средство для снятия лака и прозрачный топ для фиксации. За разработку цветовой гаммы отвечал Квентин Охеда, ранее работавший с такими компаниями, как L’Oréal и Schwarzkopf.

Стоимость одного флакона составит около 12 долларов (порядка 900 рублей). Пока продажи стартуют в нескольких регионах – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европе и Северной Америке.