Бренд Birkenstock запустил линию лаков для ногтей

Birkenstock выходит на рынок красоты с коллекцией лаков для ногтей. В линейке — пять оттенков, вдохновленных культовыми сандалиями Arizona.

Birkenstock расширяет свое присутствие в бьюти-сегменте: марка представила первую коллекцию лаков для ногтей. Линейка включает пять оттенков, визуально перекликающихся с палитрой культовых сандалий Arizona – от мягкого цвета яичной скорлупы до насыщенного темно-красного, а также сиреневый, бирюзовый и розовый.

Помимо цветных покрытий, в капсулу вошли базовые продукты для маникюра: средство для снятия лака и прозрачный топ для фиксации. За разработку цветовой гаммы отвечал Квентин Охеда, ранее работавший с такими компаниями, как L’Oréal и Schwarzkopf.

Стоимость одного флакона составит около 12 долларов (порядка 900 рублей). Пока продажи стартуют в нескольких регионах – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европе и Северной Америке.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

