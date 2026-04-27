29-летний пилот "Формулы-1" Шарль Леклер стал новым амбассадором L’Oreal Paris

Шарль Леклер назначен глобальным амбассадором L’Oréal Paris. 29-летний пилот Ferrari в "Формуле-1" теперь представляет мужскую линейку Men Expert и продукты для ухода за волосами, а первая рекламная кампания с его участием выйдет в начале лета. В L’Oréal выбор гонщика связывают с растущей популярностью "Формулы-1": за последние годы аудитория F1 увеличилась на 63%, причем заметную ее долю составляют женщины.

Назначение Леклера показывает, как изменилась сама роль "Формулы-1". Сегодня чемпионат является частью лайфстайл-культуры. Пилоты становятся заметными медийными фигурами: за ними следят не только во время гонок, но и в соцсетях, на модных показах, в рекламных кампаниях и коллаборациях с крупными брендами. Для L’Oréal Paris такой амбассадор становится способом выйти к более широкой аудитории.

Шарль Леклер – монегасский автогонщик, один из самых узнаваемых пилотов нового поколения в "Формуле-1". Он появился на свет в 1997 году в Монте-Карло, начинал карьеру в картинге, а затем последовательно прошел молодежные гоночные серии.

В 2016 году Леклер стал чемпионом GP3, а в 2017-м выиграл "Формулу-2". С 2019 года он выступает за Ferrari в "Формуле-1". В сезоне 2022 года гонщик стал вице-чемпионом мира, укрепив статус одного из ключевых лиц команды и всего чемпионата.