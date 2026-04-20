Лерчек презентовала новый бренд косметики Eyya Skin

Звезда соцсетей продолжает бороться за жизнь на фоне онкологии. Несмотря на это Лерчек нашла время для нового пректа.
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, представила собственный косметический бренд Eyya Skin. Проект, как уточняется, был разработан еще во время домашнего ареста, когда у предпринимательницы появилось больше времени для работы над концепцией и продуктами. Новая линия стала для нее не только бизнес-инициативой, но и личным высказыванием.
В рекламной кампании Чекалина появилась уже в своем новом образе – с короткой стрижкой, которую она себе сделала на фоне лечения от рака. В ролике блогер говорит о своем состоянии и смыслах, которые вкладывает в запуск бренда.
"Хочется просто... даже если меня не будет... чтобы этот бренд жил и нес мой главный посыл... Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте", – сказала Лерчек сквозь слезы.
Разработка Eyya Skin заняла около двух лет. В создании проекта участвовал и партнер Чекалиной – Луис Сквиччиарини. В ее команде отмечают, что работа над брендом остается для Валерии важной точкой опоры.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной: часть пользователей выражает поддержку и восхищение, другие – сомневаются, насколько подобная активность возможна в условиях тяжелого диагноза.
Ранее Чекалина развивала косметическую марку Letique, которая стала одним из самых успешных проектов в своей нише. Однако Лерчек продала бренд на фоне судебных разбирательств.