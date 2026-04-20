Лерчек презентовала новый бренд косметики Eyya Skin

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, представила собственный косметический бренд Eyya Skin. Проект, как уточняется, был разработан еще во время домашнего ареста, когда у предпринимательницы появилось больше времени для работы над концепцией и продуктами. Новая линия стала для нее не только бизнес-инициативой, но и личным высказыванием.

В рекламной кампании Чекалина появилась уже в своем новом образе – с короткой стрижкой, которую она себе сделала на фоне лечения от рака. В ролике блогер говорит о своем состоянии и смыслах, которые вкладывает в запуск бренда.

"Хочется просто... даже если меня не будет... чтобы этот бренд жил и нес мой главный посыл... Думать о себе прежде всего, о своем здоровье, красоте", – сказала Лерчек сквозь слезы.



Разработка Eyya Skin заняла около двух лет. В создании проекта участвовал и партнер Чекалиной – Луис Сквиччиарини. В ее команде отмечают, что работа над брендом остается для Валерии важной точкой опоры.



Реакция аудитории оказалась неоднозначной: часть пользователей выражает поддержку и восхищение, другие – сомневаются, насколько подобная активность возможна в условиях тяжелого диагноза.

Ранее Чекалина развивала косметическую марку Letique, которая стала одним из самых успешных проектов в своей нише. Однако Лерчек продала бренд на фоне судебных разбирательств.