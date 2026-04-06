"Увлажняющий крем создает защитную пленку": советы от дерматолога, как защитить кожу весной

Весна в мегаполисе – испытание для кожи. Солнце уже припекает, деревья еще не работают как естественный фильтр, а воздух наполнен не только пыльцой, но и выхлопными газами с тяжелыми металлами, а также мелкой взвесью из реагентов и пыли. В результате лицо краснеет, шелушится и чешется даже у тех, кто никогда не жаловался на аллергию. Почему так происходит и как обычный увлажняющий крем может стать главным щитом от городских агрессоров, мы спросили у врача-дерматолога, эксперта La Roche-Posay Марины Николаевой.





– Почему апрель – это стрессовое время для кожи?

– Сейчас период активной смены условий внешней среды, когда кожа сталкивается с рядом повреждающих факторов: более сильное ультрафиолетовое излучение, повышение концентрации пыли и загрязняющих частиц в воздухе, начинается сезон пыльцы. Погодные условия при этом все еще непредсказуемые: перепады температур, ветренная погода, продолжающийся отопительный сезон продолжают ослаблять кожный барьер – снижается уровень липидов, сохраняется высокой трансэпидермальная потеря влаги.

В межсезонье наша кожа сталкивается с обезвоженностью, к которой присоединяется повышенная чувствительность и оксидативный стресс, вызванный более высокой интенсивностью ультрафиолетового излучения.

– Если это не аллергия, то почему кожа так бурно реагирует на весну?

– Повышенная чувствительность кожи, зуд, дискомфорт не всегда являются проявлениями классической аллергии. Чаще всего речь идет о повышенной реактивности кожи. Она связана с нарушением ее барьерных свойств и воздействием внешних повреждающих факторов – загрязненного воздуха, тяжелых металлов, пыльцы, агрессивных погодных условий. В совокупности эти компоненты создают условия для появления зуда, шелушения и покраснения кожи.





– Могут ли микрочастицы пыли и аллергены проникать прямо в поры?

– Частицы загрязнений и пыльца не "проваливаются" в поры в буквальном смысле, но они действительно могут проникать в поверхностные слои эпидермиса – особенно, если барьер нарушен. Мелкодисперсные частицы тяжелых металлов (pm 2.5) способны оседать на поверхности кожи и проникать через межклеточные промежутки рогового слоя. Они могут повреждать клетки кожи, вызывая окислительный стресс, нарушая нормальную структуру водно-липидной мантии эпидермиса и провоцируя воспаления.

– Можно ли защитить кожу от смога и пыльцы при помощи базового ухода?

– Увлажняющие средства действительно способны выступать в качестве защиты кожи от контакта с внешними загрязняющими агентами. В первую очередь, добавление в состав уходовых средств естественных компонентов водно-липидной мантии позволяет восстановить ее повреждения. К таким компонентам относятся церамиды, полиненасыщенные жирные кислоты, холестерол. Помимо этого, смягчающие и окклюзивные компоненты в составе увлажняющего средства способны создать на поверхности кожи защитную пленку, ограничивающую проникновение агрессивных факторов внешней среды. Бонусом будет введение в формулу средства активных компонентов с антиоксидантным действием – они способны нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в коже под действием загрязнений и ультрафиолетового излучения, а также восстанавливать последствия свободнорадикального повреждения клеток кожи.





– Какие ингредиенты особенно актуальны весной?

– Весной стоит делать акцент на восстановление барьера и антиоксидантную защиту. Ключевые компоненты:

✔ церамиды, омега-кислоты и сквалан для восстановления липидного слоя;

✔ ниацинамид – для снижения чувствительности и укрепления кожного барьера;





✔ пантенол – для успокаивающего действия, поможет справиться с раздражением кожи;

✔ антиоксиданты (витамины C и E, полифенолы) – для защиты от свободных радикалов;

✔ гиалуроновая кислота, глицерин, низкий % мочевины – для интенсивного увлажнения и поддержки гидробаланса.





Оправдано применение надежной защиты от солнца – это поможет предупредить повреждение клеток кожи и защитить ее от появления ранних морщин и пигментации. Оптимальным будет использование средств широкого спектра защиты с индексом SPF 50+ и показателями защиты от UVA-лучей.

– Нужно ли резко переходить на легкие текстуры?

– Резкой смены ухода не требуется. Кожа после зимы часто все еще нуждается в активном восстановлении, поэтому при выборе увлажняющего средства стоит отталкиваться от потребностей кожи: при выраженной сухости и реактивности – продолжить использование достаточно насыщенных текстур, при нормальном состоянии кожи постепенно заменять уходовые средства на более легкие текстуры.





– Какие главные советы жителям мегаполиса вы бы могли дать весной?

– Пользоваться мягкими очищающими средствами – без агрессивных ПАВ, чтобы не разрушать барьер. В идеале в составе очищающих средств должны быть церамиды, глицерин, омега-кислоты – для дополнительного смягчения кожи. Избегайте частых пилингов и агрессивных процедур в сложный для кожи период. Увлажняйте лицо ежедневно – даже если нет видимых признаков сухости. Это поможет поддержать целостность кожного барьера. Включите антиоксиданты в ежедневный уход: витамин С, токоферол, ресвератрол или другие на ваш выбор. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом с фактором spf 50+ за полчаса до выхода из дома: это поможет защитить клетки кожи от повреждения свободными радикалами.