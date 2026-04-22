Больше не скучно: свадебный макияж 2026 возвращает цвет, блеск и румянец

В прошлом году свадебный макияж был совсем простым и даже немного скучным – с минимальными цветовыми акцентами, почти незаметной коррекцией и максимально нейтральной подачей. Но все порядком устали от жесткого минимализма. В этом году естественность сохранилась, но в образах появилось больше блеска и выразительных акцентов.

Сияющая кожа





Один из самых устойчивых трендов, который повторяется из сезона в сезон (и не только в свадебных образах). Меняется только прочтение – в этом году актуально не “сияние изнутри” и блеск, а эффект реальной здоровой кожи.

Плотные матовые основы окончательно ушли в прошлое, хотя они лучше всего выглядят на фото. Но если взять легкое тональное средство и нанести его мокрым спонжем, сохраняя естественный рельеф кожи, на дневном освещении и на итоговых фотографиях эффект будет не хуже. А в жизни образ получится свежим – на такой базе будут хорошо смотреться любые акценты.

Заметный румянец





В макияже на каждый день мы делаем румяна все ярче и выбираем нестандартные оттенки – свадебные образы этот тренд тоже не обошел стороной. В прошлом сезоне выбирали нежно-розовые оттенки и полупрозрачные текстуры, в этом – более яркие розовые, персиковые и мягкие ягодные оттенки. Они добавляют лицу объем и убирают эффект "плоского" тона, который может появиться, если макияж будет слишком нейтральным.

Наносите средство чуть выше привычной зоны – ближе к вискам, а не строго на яблочки щек. Так лицо будет выглядеть более подтянутым и живым. Можно слегка пройтись по переносице – это дает эффект естественной свежести, как после солнца, и убирает ощущение формального макияжа.

Мягкая линия глаз





Жесткая подводка и графичные стрелки отходят на второй план. Их заменяет мягкая линия вдоль ресниц, выполненная тенями. Такой прием делает взгляд выразительным, но не утяжеляет его. За счет растушевки макияж глаз выглядит более деликатно и лучше вписывается в любой свадебный образ – строгий, романтичный, винтажный или даже с элементами гранжа.

Перламутровые тени





Светлые тени с легким переливом – еще один заметный тренд сезона. За счет сияния в центре века взгляд выглядит более открытым и распахнутым. Мелкий шиммер или блестки красиво переливаются на фото или при дневном свете, создают блики. Чтобы образ не выглядел слишком устаревшим и не создавал ощущение макияжа из 90-х, выбирайте молочные, бежевые, розоватые и оттенки шампанского.

Цветные акценты





В свадебном макияже стало больше цвета, хотя он по-прежнему остается аккуратным. Невесты все чаще выбирают мягкие голубые, сиреневые или пастельные розовые оттенки для век.

Делайте мягкую растушевку и выбирайте цвета в пастельной гамме, чтобы макияж не выглядел контрастным и остался деликатным. Лучше подчеркнуть линию ресниц мягким карандашом, чтобы оттенок “не потерялся”, а взгляд остался выразительным.

Но дополняйте образ только одним цветным акцентом. Например, тонкая растушевка вдоль линии ресниц или тени только на центре века. Остальной макияж при этом остается максимально нейтральным: легкий тон, спокойные румяна, естественные губы. За счет этого цвет не перегружает образ и выглядит как аккуратная деталь, а не как основной акцент.

Подготовленная кожа





Еще один важный тренд – внимание к состоянию кожи до свадьбы. Часто подготовка начинается не только перед макияжем с нанесения маски или крема – актуально делать курсы процедур за несколько месяцев до торжества, чтобы выровнять текстуру, вернуть естественный блеск и убрать все признаки обезвоженности.