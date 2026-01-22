Звездные бренды - будущие тренды: прогноз бьюти-моды на 2026 год

В наступившем году блестящий мейк станет будничным, косметика — модным аксессуаром, а кожа укрепит свой барьер. Рассказываем, какие тренды принесут нам бренды звезд в 2026-м.

Тренды рождаются не только на подиумах, но и в соцсетях, а еще – в лабораториях брендов, созданных Рианной, Хейли Бибер, Селеной Гомес и другими знаменитостями. В этом сезоне они предлагают вам сиять так, словно вы – это главный источник света, заботиться о защитном барьере кожи с особой тщательностью и носить косметику не только в сумке, но и на ней.

Космическое сияние

Сияние, которое видно из космоса, – это новый тренд из прошлого, который буквально захватывает планету. И дело отнюдь не в новогодней моде и коллекциях, выпущенных к Рождеству. Блестящий макияж войдет в обычные будни, став повседневной, а не исключительно вечерней историей. 

Фото: соцсети / @fentybeauty

Тени-спарклы, хайлайтеры, помады и блески с очевидным, ярким сиянием с переливающимися блестками выпустили бренды Рианны Fenty Beauty и Арианы Гранде R.E.M. Beauty. Интересно, что звездные визажисты предлагают экспериментировать с нанесением и добавлять блестки не только на губы или веки, но и на лицо, шею и даже... уши! 

Фото: архивы пресс-службы R.E.M. Beauty. Блестящий бальзам для губ ESSENTIAL DRIP

Без сомнений, в наступившем году нас ждет большое количество блестящих продуктов для лица, глаз и губ в брендах различных ценовых категорий – от масс-маркета до люкса. 

Фото: архивы пресс-службы R.E.M. Beauty. Блестящий бальзам для губ ESSENTIAL DRIP

Культ увлажнения

Один из законодателей бьюти-трендов, бренд Хейли Бибер Rhode, в этом году решил сфокусироваться на увлажнении и на поддержании барьерной функции эпидермиса. Компания выпустила интенсивный увлажняющий бальзам Barrier Butter и предложила использовать его не только на лицо для запечатывания влаги, но и на все тело, а также наносить как базу под макияж при склонности к шелушениям. 

Фото: архивы пресс-службы Rhode

Церамиды и полиглутаминовая кислота – ключевые компоненты, на которых сфокусировались многие бренды: именно они в ответе за восстановление барьера и удержание влаги в коже.

Фото: архивы пресс-службы Fenty Beauty. Увлажняющий нектар-спрей для лица Dew N Plump

Средства для укрепления барьерной функции кожи выпустил и бренд Fenty Beauty: в их числе – интенсивно увлажняющий спрей для лица с полиглутаминовой и гиалуроновой кислотами, а также бетаином и глицерином.

Фото: архивы пресс-службы Fenty Beauty

Бьюти-обвесы

Бьюти-обвесы на телефоны и сумки, а также чехлы для телефонов с миниатюрами косметики – волна, давно захлестнувшая весь мир. В наступившем году их популярность точно не пойдет на спад: все новые и новые бренды выпускают подобные штуки, как правило, в лимитированном количестве. Huda Beauty, Charlotte Tilbury, Rhode и другие уже поймали этот тренд. 

Фото: соцсети / @charlottetilbury. Держатель на телефон в форме мини-пудры

В России пока выбор бьюти-обвесов довольно-таки скромный, но уже появляются интересные экземпляры. С нетерпением ждем пополнения ассортимента у брендов, официально представленных в нашей стране!

Крем для рук с ароматом молока и кофейных зерен в косметичке-подвеске Teddyland, Pupa  
1910 ₽

Сухие пудры

После того как бренд Селены Гомес представил новые сухие бронзеры Warm Wishes, стало очевидно, что грядет эра сухих пудр и румян. Кремовые и жидкие средства для лица, столь популярные в последнее время, имеют свои недостатки – они менее стойкие и быстро растворяются на лице. В то время как сухие бронзеры и пудры долго держатся и легче наслаиваются.

Фото: архивы пресс-службы Rare Beauty. Матовая пудра-бронзер Warm Wishes

Судя по главным новинкам брендов звезд, современная бьюти-рутина – это баланс между смелым самовыражением через макияж и осознанным уходом за барьером кожи, где каждая деталь, от блеска на скулах до чехла на телефоне, работает на ваш уникальный стиль. Звучит неплохо, посмотрим, как будет на практике.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

