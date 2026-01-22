Звездные бренды - будущие тренды: прогноз бьюти-моды на 2026 год

Тренды рождаются не только на подиумах, но и в соцсетях, а еще – в лабораториях брендов, созданных Рианной, Хейли Бибер, Селеной Гомес и другими знаменитостями. В этом сезоне они предлагают вам сиять так, словно вы – это главный источник света, заботиться о защитном барьере кожи с особой тщательностью и носить косметику не только в сумке, но и на ней.

Космическое сияние

Сияние, которое видно из космоса, – это новый тренд из прошлого, который буквально захватывает планету. И дело отнюдь не в новогодней моде и коллекциях, выпущенных к Рождеству. Блестящий макияж войдет в обычные будни, став повседневной, а не исключительно вечерней историей.

Тени-спарклы, хайлайтеры, помады и блески с очевидным, ярким сиянием с переливающимися блестками выпустили бренды Рианны Fenty Beauty и Арианы Гранде R.E.M. Beauty. Интересно, что звездные визажисты предлагают экспериментировать с нанесением и добавлять блестки не только на губы или веки, но и на лицо, шею и даже... уши!

Без сомнений, в наступившем году нас ждет большое количество блестящих продуктов для лица, глаз и губ в брендах различных ценовых категорий – от масс-маркета до люкса.





Культ увлажнения

Один из законодателей бьюти-трендов, бренд Хейли Бибер Rhode, в этом году решил сфокусироваться на увлажнении и на поддержании барьерной функции эпидермиса. Компания выпустила интенсивный увлажняющий бальзам Barrier Butter и предложила использовать его не только на лицо для запечатывания влаги, но и на все тело, а также наносить как базу под макияж при склонности к шелушениям.

Церамиды и полиглутаминовая кислота – ключевые компоненты, на которых сфокусировались многие бренды: именно они в ответе за восстановление барьера и удержание влаги в коже.

Средства для укрепления барьерной функции кожи выпустил и бренд Fenty Beauty: в их числе – интенсивно увлажняющий спрей для лица с полиглутаминовой и гиалуроновой кислотами, а также бетаином и глицерином.





Бьюти-обвесы

Бьюти-обвесы на телефоны и сумки, а также чехлы для телефонов с миниатюрами косметики – волна, давно захлестнувшая весь мир. В наступившем году их популярность точно не пойдет на спад: все новые и новые бренды выпускают подобные штуки, как правило, в лимитированном количестве. Huda Beauty, Charlotte Tilbury, Rhode и другие уже поймали этот тренд.





В России пока выбор бьюти-обвесов довольно-таки скромный, но уже появляются интересные экземпляры. С нетерпением ждем пополнения ассортимента у брендов, официально представленных в нашей стране!

Крем для рук с ароматом молока и кофейных зерен в косметичке-подвеске Teddyland, Pupa

1910 ₽



Сухие пудры

После того как бренд Селены Гомес представил новые сухие бронзеры Warm Wishes, стало очевидно, что грядет эра сухих пудр и румян. Кремовые и жидкие средства для лица, столь популярные в последнее время, имеют свои недостатки – они менее стойкие и быстро растворяются на лице. В то время как сухие бронзеры и пудры долго держатся и легче наслаиваются.

Судя по главным новинкам брендов звезд, современная бьюти-рутина – это баланс между смелым самовыражением через макияж и осознанным уходом за барьером кожи, где каждая деталь, от блеска на скулах до чехла на телефоне, работает на ваш уникальный стиль. Звучит неплохо, посмотрим, как будет на практике.