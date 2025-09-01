От кофе с молоком до горького шоколада: как выбрать коричневую помаду и не ошибиться

Конечно, этот тренд мы уже видели – и в 90-х, и в нулевых, и почти каждый осенний сезон. В 2025-м он вновь вернулся – усовершенствованный и гораздо более люксовый. Теперь это не просто цвет, а настроение – осеннее, уютное, немного меланхоличное, превращающее любой образ в стильный манифест. Но только в том случае, если вы избежите главной ошибки – слепого следования тренду без оглядки на свои индивидуальные особенности.





Ошибочный выбор

Визажисты признают, что коричневые оттенки средств для губ – одни из самых сложных для подбора клиентам. Труднее всего приходится обладательницам фарфоровой кожи с холодным розоватым подтоном. Теплые коричневые помады на такой коже могут сыграть злую шутку: сделать лицо бледным, болезненным. Если у вас светлая кожа, ищите холодные оттенки коричневого: тауп, розово-коричневый, ягодно-коричневый или цвет горького шоколада. Избегайте всего, что отдает рыжиной, карамелью или желтизной.

Некоторые оттенки коричневого (особенно приглушенные, с сероватым или желтоватым подтоном) имеют коварное свойство подчеркивать желтизну зубной эмали. Чтобы не получить этот нежелательный эффект, выбирайте помады со сливовым или розовым подтоном. Они нейтрализуют желтизну и визуально осветляют улыбку.





Кому идет теплый коричневый?

Не стоит недооценивать теплые, карамельные оттенки помад и блесков. Универсальными их не назовешь, однако они могут украсить обладательниц теплого цветотипа (весна, осень), с золотистым или оливковым подтоном кожи, карими или зелеными глазами, русыми, рыжими или каштановыми волосами. Теплая шоколадная помада оживляет, согревает даже в самый хмурый ноябрьский день.

Универсальный коричневый

Для тех, кто не разбирается в цветотипах и часто ошибается с выбором помад, визажисты рекомендуют искать универсальный коричневый оттенок – сбалансированный, без явных теплых или холодных нот. Он идеален для экспериментов, подходит и для натурального макияжа, и для макияжа с акцентом на глаза.

Текстурное решение

Текстура помады – это не только вопрос комфорта и ваших предпочтений. Именно от нее зависит, как раскроется на губах коричневый цвет! Осенью 2025 в тренде и вельветовый, и глянцевый эффект, а также липкомбо, сочетающее несколько оттенков и даже текстур.





Выбирая помаду, нужно ориентироваться на свойства тех или иных текстур. Матовая дарит максимальную пигментацию, стойкость и модную графичность. Но подчеркивает каждую складочку на губах, поэтому стоит наносить ее только на губы без шелушений. И обязательно использовать скраб и бальзам для губ перед нанесением! Кремовая текстура помад комфортна, универсальна и прощает небольшие несовершенства. Глянцевая добавляет объема и сочности, но может "уплывать" за контур, поэтому лучше использовать ее для липкомбо с карандашом для губ.

Горячий шоколад

Один из самых трендовых оттенков этой осени – цвет расплавленного темного шоколада, глянцевый и невероятно аппетитный. Но как гармонично вписать его в макияж и не превратиться в готическую королеву?

✔ Темный цвет требует безупречного исполнения. Ваши губы должны быть идеально подготовлены, иначе любая шелушинка будет видна как на ладони. За десять минут до нанесения помады используйте скраб и питательный бальзам, затем промокните остатки бальзама салфеткой.

✔ Забудьте о нанесении прямо из тюбика. Сначала обведите контур губ тонким карандашом максимально близкого оттенка. Это не только предотвратит растекание пигмента, но и придаст цвету дополнительную стойкость и глубину. Затем наносите помаду при помощи кисти, как это делают визажисты.





✔ Темные губы – это главный акцент в макияже, поэтому глаза важно оставить нейтральными – выбрать матовые или сатиновые бежевые тени и накрасить ресницы объемной тушью. Чтобы не выглядеть бледной, стоит добавить на скулы легкие румяна или деликатную бронзирующую пудру, но не увлекаться контурингом.





И главное, помните: делая макияж с темной шоколадной помадой, ваша главная задача – нести себя с уверенностью королевы. Это цвет для смелых, и если вы чувствуете себя в нем комфортно – это ваша история. А если испытываете неловкость, то стоит присмотреться к более нейтральным оттенкам коричневого или полупрозрачным текстурам темных цветов.