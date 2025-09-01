От кофе с молоком до горького шоколада: как выбрать коричневую помаду и не ошибиться

 606

Один из самых вайбовых осенних цветов, коричневый, снова на пике популярности. Но правда ли, что трендовый шоколадный цвет губ украсит любую девушку? Давайте разбираться.

Конечно, этот тренд мы уже видели – и в 90-х, и в нулевых, и почти каждый осенний сезон. В 2025-м он вновь вернулся – усовершенствованный и гораздо более люксовый. Теперь это не просто цвет, а настроение – осеннее, уютное, немного меланхоличное, превращающее любой образ в стильный манифест. Но только в том случае, если вы избежите главной ошибки – слепого следования тренду без оглядки на свои индивидуальные особенности.

Фото: архивы пресс-службы Kiko Milano

Ошибочный выбор

Визажисты признают, что коричневые оттенки средств для губ – одни из самых сложных для подбора клиентам. Труднее всего приходится обладательницам фарфоровой кожи с холодным розоватым подтоном. Теплые коричневые помады на такой коже могут сыграть злую шутку: сделать лицо бледным, болезненным. Если у вас светлая кожа, ищите холодные оттенки коричневого: тауп, розово-коричневый, ягодно-коричневый или цвет горького шоколада. Избегайте всего, что отдает рыжиной, карамелью или желтизной.

Фото: архивы пресс-службы Tom Ford. Помада для губ Runway Lip Color 17 understrated

Некоторые оттенки коричневого (особенно приглушенные, с сероватым или желтоватым подтоном) имеют коварное свойство подчеркивать желтизну зубной эмали. Чтобы не получить этот нежелательный эффект, выбирайте помады со сливовым или розовым подтоном. Они нейтрализуют желтизну и визуально осветляют улыбку.

Фото: соцсети / @allunah

Кому идет теплый коричневый?

Не стоит недооценивать теплые, карамельные оттенки помад и блесков. Универсальными их не назовешь, однако они могут украсить обладательниц теплого цветотипа (весна, осень), с золотистым или оливковым подтоном кожи, карими или зелеными глазами, русыми, рыжими или каштановыми волосами. Теплая шоколадная помада оживляет, согревает даже в самый хмурый ноябрьский день.

Фото: архивы пресс-службы Kylie Cosmetics. Glossy Lip Kit, оттенок Coconut 2.0

Универсальный коричневый

Для тех, кто не разбирается в цветотипах и часто ошибается с выбором помад, визажисты рекомендуют искать универсальный коричневый оттенок – сбалансированный, без явных теплых или холодных нот. Он идеален для экспериментов, подходит и для натурального макияжа, и для макияжа с акцентом на глаза.

Фото: архивы пресс-служб. Помада для губ Rouge Lipstick 171, Catkin; Помада для губ Cream Desire 03, Eva Mosaic; Жидкая помада для губ Matte Cloud Liquid Lipstick 05, Divage; Губная помада Iridium 03 hypno, INFLUENCE beauty; Губная помада MACXimal Sleek Satin Mini in your coffee, MAC

Текстурное решение

Текстура помады – это не только вопрос комфорта и ваших предпочтений. Именно от нее зависит, как раскроется на губах коричневый цвет! Осенью 2025 в тренде и вельветовый, и глянцевый эффект, а также липкомбо, сочетающее несколько оттенков и даже текстур.

Фото: соцсети / @aleksandrasergi_mua

Выбирая помаду, нужно ориентироваться на свойства тех или иных текстур. Матовая дарит максимальную пигментацию, стойкость и модную графичность. Но подчеркивает каждую складочку на губах, поэтому стоит наносить ее только на губы без шелушений. И обязательно использовать скраб и бальзам для губ перед нанесением! Кремовая текстура помад комфортна, универсальна и прощает небольшие несовершенства. Глянцевая добавляет объема и сочности, но может "уплывать" за контур, поэтому лучше использовать ее для липкомбо с карандашом для губ.

Фото: соцсети / @sosodoesmakeup

Горячий шоколад

Один из самых трендовых оттенков этой осени – цвет расплавленного темного шоколада, глянцевый и невероятно аппетитный. Но как гармонично вписать его в макияж и не превратиться в готическую королеву?

✔ Темный цвет требует безупречного исполнения. Ваши губы должны быть идеально подготовлены, иначе любая шелушинка будет видна как на ладони. За десять минут до нанесения помады используйте скраб и питательный бальзам, затем промокните остатки бальзама салфеткой.

 ✔ Забудьте о нанесении прямо из тюбика. Сначала обведите контур губ тонким карандашом максимально близкого оттенка. Это не только предотвратит растекание пигмента, но и придаст цвету дополнительную стойкость и глубину. Затем наносите помаду при помощи кисти, как это делают визажисты.

Фото: архивы пресс-службы BE COLOR. Помада для губ, тон 135 темный шоколад

✔ Темные губы – это главный акцент в макияже, поэтому глаза важно оставить нейтральными – выбрать матовые или сатиновые бежевые тени и накрасить ресницы объемной тушью. Чтобы не выглядеть бледной, стоит добавить на скулы легкие румяна или деликатную бронзирующую пудру, но не увлекаться контурингом.

Фото: архивы пресс-службы SHIK Cosmetics. Масло-блеск для губ GLOSSY LIP OIL 08 XOXO

И главное, помните: делая макияж с темной шоколадной помадой, ваша главная задача – нести себя с уверенностью королевы. Это цвет для смелых, и если вы чувствуете себя в нем комфортно – это ваша история. А если испытываете неловкость, то стоит присмотреться к более нейтральным оттенкам коричневого или полупрозрачным текстурам темных цветов.

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.