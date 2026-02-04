Президент "Рив Гош" Эдгар Шабанов оценил эффект от объединения с Wildberries & Russ

Президент "Рив Гош" Эдгар Шабанов впервые подробно рассказал о том, как прошла интеграция сети в контур Wildberries & Russ и какие изменения она уже принесла бьюти-рынку. Сделка, завершенная в середине декабря 2025 года, стала продолжением стратегического партнерства, о котором компании объявили осенью.

Согласно данным ЕГРЮЛ, объединенная компания "РВБ" получила полный контроль над структурами, развивавшими парфюмерно-косметическую сеть. Финансовые условия официально не раскрывались, однако аналитики оценивали сделку в несколько миллиардов рублей с учетом долговой нагрузки. При этом сам бизнес "Рив Гош" эксперты рынка относят к числу крупнейших игроков сегмента с двузначной миллиардной оценкой.

По словам Шабанова, ключевым результатом первых месяцев сотрудничества стал резкий рост онлайн-продаж, особенно в регионах, где у сети нет офлайн-магазинов. Инфраструктура Wildberries с десятками тысяч пунктов выдачи позволила бренду стать доступным покупателям в удаленных субъектах страны. Наибольшую динамику показали парфюмерия, уходовые средства и декоративная косметика, а отдельно выделился спрос на мужские линейки.

"Наибольший рост числа заказов был зафиксирован в республиках Марий Эл, Алтай, Дагестан, Мордовия, Адыгея, Ингушетия и Хакасия, а также в Костромской, Тамбовской и Курганской областях. Во всех этих регионах работают пункты выдачи Wildberries, общее число которых сегодня превышает 94 тысяч", – рассказал Шабанов в интервью "Газета.ru"

Также в рамках партнерства "Рив Гош" подключился к сервисам самовывоза, запустил собственный раздел в каталоге маркетплейса и получил доступ к рекламной инфраструктуре Russ, в том числе цифровым носителям в ПВЗ. Это усилило узнаваемость бренда и помогло охватить более молодую аудиторию, ориентированную на онлайн-покупки.

При этом, как отметил Эдгар Шабанов, сделка не заставляет сеть отказываться от развития физической розницы. Напротив, омниканальная модель рассматривается как способ усилить офлайн-формат за счет технологий, аналитики и персонализации. В результате объединение "Рив Гош" с Wildberries & Russ на рынке уже называют маркером трансформации всего бьюти-ритейла – в сторону гибридной экосистемы, где онлайн и офлайн работают как взаимодополняющие каналы.