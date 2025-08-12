Ресницы без туши: как обыграть этот тренд в макияже

Вы заметили, что в последнее время все меньше брендов презентуют новые туши для ресниц и все больше – продукты для лица и губ? Теперь наступила эра тональных с легким сияющим покрытием, хайлайтеров и – особенно! – кремовых румян, при помощи которых можно моментально освежить любой образ.

Голая правда

Когда ресницы обнажены, акцент смещается на другие черты лица. Теперь задача визажистов и тех, кто следует трендам, – создать гармоничный образ, где отсутствие туши будет восприниматься не как пробел, а как осознанная, стильная деталь. Самые актуальные варианты макияжа без туши – освежающий clean girl, бронзовый и с акцентом на губы.





Чистое сияние

Классика макияжа без туши – абсолютно естественный образ с идеальной сияющей кожей.

Как повторить: для начала тщательно увлажните кожу, можно использовать увлажняющий праймер или базу. Если кожа склонна к жирности, нанесите средство с себорегулирующим эффектом. Замаскируйте темные круги под глазами при помощи легкого консилера: выбирайте не матовый, а с сияющим эффектом.





В качестве тонального средства подойдет легкий, сияющий флюид или неплотный крем, который выровняет цвет лица, но при этом позволит коже дышать. Важный момент – добавить свежести с помощью кремовых румян на яблочки щек и не забыть про бальзам для губ в схожем оттенке.





Поцелуй солнца

Свежая, слегка загорелая кожа, словно вы вернулись с отдыха на морском берегу, идеально сочетается с голыми ресницами.

Как повторить: на увлажненную, подготовленную кожу нанесите немного бронзирующей пудры, уделяя внимания выступающим контурам лица.

На веки нанесите сияющие тени золотого или бронзового оттенка. Брови уложите прозрачным гелем, губы увлажните прозрачным маслом или блеском с мелким шиммером. Естественные ресницы поддерживают ощущение, что вы только что вернулись с пляжа.





Читай по губам

В этом сезоне визажисты предлагают сместить акцент с глаз на губы, выбирая интересные оттенки. Это может быть блеск, помада или тинт, который создает эффект зацелованных губ. Необязательно выбирать экстремально яркие цвета: на фоне "чистого" макияжа глаз любая помада притягивает на себя внимание.

Как повторить: как и в предыдущих вариантах макияжа, важно добиться идеального тона лица. Но для этого образа лучше выбирать сатиновые, полуматовые тональные текстуры либо использовать финишную бархатистую пудру. Визажисты советуют слегка прорисовать межресничные промежутки на верхнем веке, а ненакрашенные ресницы подвить керлером. Брови уложить либо накрасить так, чтобы они не жили на лице отдельной жизнью. Скулы выделить румянами, хорошо растушевав их от висков к периферии. Губы слегка увлажнить бальзамом, обвести карандашом, создавая базу и контур, затем накрасить помадой.



