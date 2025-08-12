Ресницы без туши: как обыграть этот тренд в макияже

Сперва мы привыкали к “макияжу без макияжа” и к тренду clean girl, а теперь бьюти-индустрия предлагает нам… ресницы без туши. И это не про лень, а про новый, свежий взгляд на красоту.

Вы заметили, что в последнее время все меньше брендов презентуют новые туши для ресниц и все больше – продукты для лица и губ? Теперь наступила эра тональных с легким сияющим покрытием, хайлайтеров и – особенно! – кремовых румян, при помощи которых можно моментально освежить любой образ.

Голая правда

Когда ресницы обнажены, акцент смещается на другие черты лица. Теперь задача визажистов и тех, кто следует трендам, – создать гармоничный образ, где отсутствие туши будет восприниматься не как пробел, а как осознанная, стильная деталь. Самые актуальные варианты макияжа без туши – освежающий clean girl, бронзовый и с акцентом на губы.

Фото: архивы пресс-службы SHIK Cosmetics

Чистое сияние

Классика макияжа без туши – абсолютно естественный образ с идеальной сияющей кожей.

Как повторить: для начала тщательно увлажните кожу, можно использовать увлажняющий праймер или базу. Если кожа склонна к жирности, нанесите средство с себорегулирующим эффектом. Замаскируйте темные круги под глазами при помощи легкого консилера: выбирайте не матовый, а с сияющим эффектом.

Фото: архивы пресс-службы Sergey Naumov. Кремовые румяна CITY GIRLS

В качестве тонального средства подойдет легкий, сияющий флюид или неплотный крем, который выровняет цвет лица, но при этом позволит коже дышать. Важный момент – добавить свежести с помощью кремовых румян на яблочки щек и не забыть про бальзам для губ в схожем оттенке.

Фото: архивы пресс-служб. Крем дневной матирующий VELOUR BB, SPF15, PREMIUM Homework; Хайлайтер под глаза MAIN ENTRANCE, Sergey Naumov; BB-крем для лица с SPF, monolove; Румяна для лица COURAGE кремовые, тон 03 Rose dusty, Vivienne Sabo

Поцелуй солнца

Свежая, слегка загорелая кожа, словно вы вернулись с отдыха на морском берегу, идеально сочетается с голыми ресницами.

Как повторить: на увлажненную, подготовленную кожу нанесите немного бронзирующей пудры, уделяя внимания выступающим контурам лица.

Фото: соцсети / @arive_makeup

На веки нанесите сияющие тени золотого или бронзового оттенка. Брови уложите прозрачным гелем, губы увлажните прозрачным маслом или блеском с мелким шиммером. Естественные ресницы поддерживают ощущение, что вы только что вернулись с пляжа.

Фото: архивы пресс-служб. Бронзирующая пудра Bronzer Duo Cool & Warm, ARIVE MAKEUP; Жидкие тени для век VAMP! LIQUID EYESHADOW, 002, Pupa; Сатиновый блеск-глазурь для губ Satin lip glaze, 02, Thim; Гель для бровей Super fix brow gel, PUSY

Читай по губам

В этом сезоне визажисты предлагают сместить акцент с глаз на губы, выбирая интересные оттенки. Это может быть блеск, помада или тинт, который создает эффект зацелованных губ. Необязательно выбирать экстремально яркие цвета: на фоне "чистого" макияжа глаз любая помада притягивает на себя внимание.

Фото: архивы пресс-службы SHIK Cosmetics. Помада-блеск для губ SATIN LIPSTICK

Как повторить: как и в предыдущих вариантах макияжа, важно добиться идеального тона лица. Но для этого образа лучше выбирать сатиновые, полуматовые тональные текстуры либо использовать финишную бархатистую пудру. Визажисты советуют слегка прорисовать межресничные промежутки на верхнем веке, а ненакрашенные ресницы подвить керлером. Брови уложить либо накрасить так, чтобы они не жили на лице отдельной жизнью. Скулы выделить румянами, хорошо растушевав их от висков к периферии. Губы слегка увлажнить бальзамом, обвести карандашом, создавая базу и контур, затем накрасить помадой.

Фото: архивы пресс-служб. Тушь для бровей The one eyebrow mascara, BeautyDrugs; Тональный BB крем для лица SPF 42 PA+++ Perfect Cover, Missha; Помада для губ Longwear Lipstick, Clinique; Жидкие сияющие румяна Soft Glow Liquid Blush, 03 Cupid, Elian Russia

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

