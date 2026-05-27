Бьюти-новости мая 2026: интересное в этом месяце

Май – горячая пора подготовки к лету и время запуска интересных коллекций. В апреле мы рассказывали про микротоки для массажа лица, пептидный крем с микроиглами и голографическую маску для сияния локонов. Май не отстает: в новой подборке Kleo.ru – прибор для фототерапии, ледяная коллекция макияжа для губ, маска со спикулами и многое другое.

Новый аромат от Ligne St Barth

Теплый и ласкающий кожу, словно воздух острова Сен-Барт, обновленный аромат бренда "Ваниль Вест Индия" цепляет за живое. Это духи для тех, кто не любит резкие парфюмы: композиция остается близко к коже, становится частью личного пространства, а не сражает своим шлейфом всех вокруг.

Духи Ваниль Вест-Индия, Ligne St Barth,

15 300 ₽



Композиция построена вокруг натуральной карибской ванили. Верхние ноты – легкое, почти прозрачное сочетание ванили с орхидеей. В сердце – цветы ванили, которые добавляют мягкость и кремовую глубину. Шлейф – теплые оттенки ванильных стручков с едва уловимой карамельной сладостью. Наносить парфюм лучше на чистую увлажненную кожу, на точки пульса – туда, где аромат раскрывается особенно мягко и естественно. Никакой приторности, никакой тяжести. Только тихая роскошь.

Лимитированная коллекция макияжа от Clarins

Clarins представили традиционную летнюю коллекцию: в этом году она вдохновлена криотехнологиями и называется "Льдинки лета". Главные герои – два средства для губ, которые спасают в жару. Футляры голубого цвета с металлизированными деталями уже создают ощущение прохлады, а морозное сияние и холодящий эффект при нанесении дополняют освежающий эффект.

Масло-блеск для губ с криоэффектом CRYO LIP, Clarins,

2975 ₽



Масло-блеск для губ Lip Comfort Oil с криоэффектом пополнит постоянную линейку бренда, а бальзам для губ на основе масел Cryo Lip Oil Balm вышел ограниченным тиражом. Оба средства дают глянцево-ледяное сияние, делают губы визуально более пухлыми и обеспечивают интенсивный уход. Лимитированный бальзам, помимо всего прочего, обладает интеллектуальной формулой, которая адаптируется к pH губ и усиливают их природный цвет. Прибавить к этому бодрящий аромат натуральной мяты – и получаем идеальные средства для летней жары.

Бальзам для губ с охлаждающим эффектом на основе масел Cryo Lip Oil Balm, Clarins,

3500 ₽



Солнцезащитный невидимый стик от BIODERMA

Формат SPF-стиков становится все популярнее, особенно у тех, кто не привык сидеть на месте, любит быстрые и универсальные бьюти-решения. Новый стик BIODERMA Photoderm SPF50+ не только защищает от всех типов излучения, но и увлажняет, а также мгновенно матирует кожу на весь день.

Солнцезащитный невидимый стик SPF 50+ для всех типов кожи Photoderm, BIODERMA,

1830 ₽



Стик универсален, подходит для лица, зоны вокруг глаз, шеи и декольте. Его удобно наносить поверх макияжа или обновлять защиту в течение дня, а компактный формат позволяет брать его в поездки. Благодаря продуманному сочетанию УФ-фильтров и антиоксидантной формулы с эктоином и маннитом средство комплексно защищает от неблагоприятных факторов и улучшает качество кожи.

LED-панели для фототерапии от FOREO

Кажется, что это что-то из будущего, но нет, это уже реальность: шведский бренд расширил линейку антивозрастных устройств FAQ™ Swiss и выпустил LED-панель нового поколения – FAQ™ Dual. Это устройство, которое переносит профессиональные протоколы фототерапии из кабинета косметолога в вашу ванную. Без компромиссов по мощности, с изысканным дизайном, напоминающим большую книгу.

99 499 ₽