Бьюти-новости мая 2026: интересное в этом месяце

Май оказался щедрым на бьюти-новинки - рассказываем, какие средства уже сейчас стоит добавить в вишлист, чтобы встретить лето во всеоружии.
Май – горячая пора подготовки к лету и время запуска интересных коллекций. В апреле мы рассказывали про микротоки для массажа лица, пептидный крем с микроиглами и голографическую маску для сияния локонов. Май не отстает: в новой подборке Kleo.ru – прибор для фототерапии, ледяная коллекция макияжа для губ, маска со спикулами и многое другое.
Новый аромат от Ligne St Barth
Теплый и ласкающий кожу, словно воздух острова Сен-Барт, обновленный аромат бренда "Ваниль Вест Индия" цепляет за живое. Это духи для тех, кто не любит резкие парфюмы: композиция остается близко к коже, становится частью личного пространства, а не сражает своим шлейфом всех вокруг.
Духи Ваниль Вест-Индия, Ligne St Barth,
15 300 ₽
Композиция построена вокруг натуральной карибской ванили. Верхние ноты – легкое, почти прозрачное сочетание ванили с орхидеей. В сердце – цветы ванили, которые добавляют мягкость и кремовую глубину. Шлейф – теплые оттенки ванильных стручков с едва уловимой карамельной сладостью. Наносить парфюм лучше на чистую увлажненную кожу, на точки пульса – туда, где аромат раскрывается особенно мягко и естественно. Никакой приторности, никакой тяжести. Только тихая роскошь.
Лимитированная коллекция макияжа от Clarins
Clarins представили традиционную летнюю коллекцию: в этом году она вдохновлена криотехнологиями и называется "Льдинки лета". Главные герои – два средства для губ, которые спасают в жару. Футляры голубого цвета с металлизированными деталями уже создают ощущение прохлады, а морозное сияние и холодящий эффект при нанесении дополняют освежающий эффект.
Масло-блеск для губ с криоэффектом CRYO LIP, Clarins,
2975 ₽
Масло-блеск для губ Lip Comfort Oil с криоэффектом пополнит постоянную линейку бренда, а бальзам для губ на основе масел Cryo Lip Oil Balm вышел ограниченным тиражом. Оба средства дают глянцево-ледяное сияние, делают губы визуально более пухлыми и обеспечивают интенсивный уход. Лимитированный бальзам, помимо всего прочего, обладает интеллектуальной формулой, которая адаптируется к pH губ и усиливают их природный цвет. Прибавить к этому бодрящий аромат натуральной мяты – и получаем идеальные средства для летней жары.
Бальзам для губ с охлаждающим эффектом на основе масел Cryo Lip Oil Balm, Clarins,
3500 ₽
Солнцезащитный невидимый стик от BIODERMA
Формат SPF-стиков становится все популярнее, особенно у тех, кто не привык сидеть на месте, любит быстрые и универсальные бьюти-решения. Новый стик BIODERMA Photoderm SPF50+ не только защищает от всех типов излучения, но и увлажняет, а также мгновенно матирует кожу на весь день.
Солнцезащитный невидимый стик SPF 50+ для всех типов кожи Photoderm, BIODERMA,
1830 ₽
Стик универсален, подходит для лица, зоны вокруг глаз, шеи и декольте. Его удобно наносить поверх макияжа или обновлять защиту в течение дня, а компактный формат позволяет брать его в поездки. Благодаря продуманному сочетанию УФ-фильтров и антиоксидантной формулы с эктоином и маннитом средство комплексно защищает от неблагоприятных факторов и улучшает качество кожи.
LED-панели для фототерапии от FOREO
Кажется, что это что-то из будущего, но нет, это уже реальность: шведский бренд расширил линейку антивозрастных устройств FAQ™ Swiss и выпустил LED-панель нового поколения – FAQ™ Dual. Это устройство, которое переносит профессиональные протоколы фототерапии из кабинета косметолога в вашу ванную. Без компромиссов по мощности, с изысканным дизайном, напоминающим большую книгу.
Панель для лица и тела 5 спектров LED-света FAQ Dual, FOREO,
99 499 ₽
Панель FAQ™ Dual оснащена 512 светодиодами. Технология многоуровневого светового воздействия работает за счет запатентованных линз ромбовидной формы: они усиливают и равномерно рассеивают свет, обеспечивая полное покрытие кожи и проникновение на глубину до 10 мм. Устройство работает в пяти клинически доказанных диапазонах:
Глубокий ближний инфракрасный проникает в самые глубокие слои дермы, запуская системное восстановление и клеточное омоложение.
Ближний инфракрасный активирует метаболизм и ускоряет регенерацию тканей.
Красный – золотой стандарт омоложения: стимулирует коллаген, сокращает морщины, возвращает тонус.
Янтарный снимает покраснения, выравнивает текстуру и тон.
Синий обладает антибактериальным действием, уменьшает воспаления, регулирует выделение себума, успокаивает.
Устройство не только поверхностно воздействует на кожу. Оно системно воздействует на организм: помогает поддерживать уровень энергии и баланса, улучшает качество сна, поддерживает иммунную систему и здоровье волос. То есть работает не с одним симптомом, а с состоянием в целом.
Новая гамма против выпадения и ломкости волос от Vichy Dercos
Лаборатория Vichy Dercos более 50 лет изучает выпадение волос. Ученые пришли к выводу: ломкость начинается не на кончиках, а на уровне кожи головы. Там, где клетки эпидермиса вырабатывают особый белок – коллаген 17. Если его достаточно, волосяные фолликулы стареют медленнее, волосы растут крепкими и не ломаются. Если мало – волосы становятся тонкими и ломкими, не успевая отрасти до желаемой длины.
Шампунь для волос Dercos Collagen Filler (2175 ₽), Кондиционер Dercos Collagen Filler 17 (3393 ₽), Пре-шампунь для волос Dercos Collagen Filler 17 (4872 ₽), VICHY
Новая гамма Dercos Collagen Filler 17 построена вокруг этого открытия. В основе формулы – пептиды Матриксил (стимулируют выработку коллагена 17) и лимонная кислота (укрепляет структуру волокна). Вместе они работают на два фронта: предотвращают выпадение волос из-за ломкости и уменьшают повреждения по длине.
Восстановление волос предполагает три этапа. Пре-шампунь наносится на влажную кожу головы на 5 минут. Он готовит к основному уходу и, по данным исследований, снижает повреждения волос на 40% и ломкость на 78%. Шампунь наносится поверх пре-шампуня, массируется минуту, смывается водой. Он возвращает блеск и добавляет объем. Далее наступает очередь кондиционера. Он распределяется по длине на 1-3 минуты, затем смывается. В результате волосы становятся мягче, а количество секущихся кончиков сокращается, снижается ломкость и повышается прочность волос. Звучит многообещающе!
Солнцезащитный крем для лица от POLUBVI
Бренд POLUBVI выпустил новинку – солнцезащитный крем для лица SPF 50 NEURO MINERAL PROTECTION. Создатели называют его не просто защитой, а технологией, которая воспроизводит биохимию солнца без повреждающего эффекта. То есть помогает коже адаптироваться к лучам любой интенсивности, а не просто ставит барьер.
Солнцезащитный крем для лица SPF 50 Neuro Mineral Protection, POLUBVI,
2290 ₽
В основе – две технологии. Первая – минеральные оксиды нового поколения. Они дают широкий спектр защиты от UVA и UVB, предотвращая фотостарение, пигментацию и солнечные воспаления. Вторая – нейротехнология на основе экстракта масла моринги. Это мощный антиоксидант, который усиливает адаптацию кожи к UV-нагрузке и стимулирует естественное сияние изнутри. Кроме того, этот компонент запускает синтез окситоцина, витамина D и бета-эндорфинов прямо в клетках кожи – так организм сам включается в защиту от солнца.
В составе также экстракты алоэ вера и центеллы, которые успокаивают и восстанавливают кожу даже после ожога. Экстракты розмарина и лотоса защищают от окислительного стресса. А текстурные полимеры визуально выравнивают тон, будто кожу обработали фоторедактором.
Новый бренд уходовой косметики – MY
Иногда так хочется спрятаться от всего, побыть в тишине, перезагрузиться. Новый бренд MY [mai] предлагает сделать это без побега из города – достаточно открыть баночку. Вдохновение создатели черпали в саду: цитрусовые деревья, влажная от ночной прохлады листва, горьковато-сладкий запах трав и апельсинов, бездонное небо над головой. И никакого шума.
Маска Хлорофилл-каротиновая со спикулами, MY,
1409 ₽
Первая линия бренда называется My Sweet Orangery и создана для комбинированной и жирной кожи. В коллекции – гель для умывания с маслом красного апельсина, энзимный пилинг с папаином и маслом мандарина, успокаивающий тоник с экстрактами трав, матирующий ВВ-крем, дневной и ночной кремы, хлорофилл-каротиновая маска со спикулами и сыворотка с ретинолом и ниацинамидом.