Шоколадный, синий, сливовый: идеи весеннего маникюра в темных оттенках

Весной все привыкли к маникюру в пастельных оттенках или к нежному нюду с цветочными вкраплениями. Что же делать тем, кто не воспринимает на ногтях светлые тона? В 2026-м году нейл-стилисты решили, что с приходом тепла не стоит отказываться от темных лаков. Весной они смотрятся совсем не мрачно и не депрессивно, наоборот – красиво контрастируют с апрельскими красками и подчеркивают ухоженность рук.

Разбираем главные темные тренды этого сезона: шоколадный, темно-синий и сливовый.

Горький шоколад

Коричневый – от мокко со сливками до горького шоколада – стал ключевым цветом маникюра весны 2026. Он отлично смотрится и соло, и в паре с дизайном. Например, в моду неожиданно вошли стразы, и если добавить их на шоколадный лак, получится эффектный маникюр, напоминающий шоколадные конфеты.





Шоколадный лак и узор полька-дот – то, что нужно, чтобы создать игривое весеннее настроение, не выходя из элегантного дресс-кода.

Любители креативного маникюра оценят контрастный дизайн, сочетающий темные и светлые оттенки – шоколадный, голубой и молочный. Вместе с цветным френчем они смотрятся очень интересно, превращая маникюр в яркий акцент всего образа.

Яркое сочетание, которое не останется незамеченным, – микс шоколадного и матча-оттенков.





Темный деним

Моду на оттенки денима в маникюре в этом сезоне ввел бренд Chanel, выпустив одноименную коллекцию для макияжа и ногтей.

Весной в моде все оттенки синего – от глубокого чернильного до яркого лазурного.

К синему цвету хорошо подходят дизайны с космосом, небом, облаками, звездами. Сложность рисунка зависит от вашей фантазии и умений нейл-мастера.

Необычный вариант – крупный горошек, нарисованный на темно-синем фоне лаком на пару тонов светлее. Видно только при ближайшем рассмотрении, но в этом и заключается изюминка!

Джинсовый оттенок в сочетании с прозрачными ногтями, украшенными россыпью крупного шиммера, – стильная идея для тех, кому быстро наскучивает однотонное покрытие.

Спелая слива

Замыкает тройку главных темных оттенков весеннего маникюра благородный сливовый, прекрасный без всяких дополнительных рисунков.





Сейчас актуален сливовый в любых текстурах, но особенно – в глянцевых и полупрозрачных желейных. Сливовое варенье на кончиках пальцев, не иначе!

Темно-фиолетовый можно дополнить романтичным флористическим узором (подойдут рисунки крокусов или сирени) или более сдержанной клеткой.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи весеннего маникюра в темных оттенках, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!