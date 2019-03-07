Анастасия. Путь к совершенству

Сколько стоит вернуть женщине уверенность в себе? Координаторы проекта «Красота на Миллион» подготовили специальный отчет о преображении Анастасии.

Общий бюджет, потраченный на все процедуры, составил 2 000 000 рублей.

Вся работа по преображению застенчивой и нерешительной девушки заняла несколько месяцев. И сегодня Анастасия, как и координаторы проекта, с благодарностью вспоминает всех экспертов, давших ей «новую жизнь»!

Итак, сезон для Анастасии стартовал в кабинете психолога Алены Пряник. Этот специалист давно дружит с проектом, потому она с радостью согласилась в очередной раз выступить персональным психологом одной из участниц.

Чтобы помочь Анастасии преодолеть стеснительность и внутреннюю зажатость, координаторы подготовили для девушки необычное хобби: они пригласили ее на персональный урок стриппластики в студию «Данко».

Но самое основное ожидало Анастасию в клинике «СМ-Пластика», где ей провели операцию по увеличению груди и риносептопластику.

Автором нового пышного бюста девушки стала замечательный пластический хирург Христенко Анна Ивановна. Она так точно подобрала размер имплантов и ювелирно провела операцию, что сейчас грудь Анастасии смотрится гармонично и очень естественно.

А вот за отличное дыхание и аккуратный носик Анастасия не перестает благодарить другого пластического хирурга клиники «СМ-Пластика» – Пахилина Дмитрия Викторовича. Он не только скорректировал кончик носа, но и восстановил правильное положение носовой перегородки для улучшения дыхания.

Пока шло восстановление Анастасии после маммопластики и ринопластики, девушку тем временем пригласили к диетологу Дарье Русаковой. Специалист отметила хорошую фигуру участницы и даже рекомендовала ей слегка поправиться, чтобы в будущем можно было не опасаться высоких физических нагрузок.

Дополнительно участнице провели коррекцию верхней губы филлером гиалуроновой кислоты и лазером удалили сосудистые звездочки на лице. Все это провели в клинике «СМ-Косметология».

А специалисты «СМ-Стоматологии», в свою очередь, поработали над улыбкой героини, сделав профессиональную гигиену полости рта и отбеливание зубов.

Своеобразной традицией пятого сезона стало привлечение мастеров салона красоты Ирсэн Казимировой. Здесь Анастасии провели окрашивание, биоламинирование, стрижку и макияж. Попутно визажист поделилась советами для домашнего мейк-апа, а парикмахер-стилист подобрала средства для ухода за волосами.

Для организации финальной фотосессии координаторы проекта «Красота на Миллион» привлекли экспертов фотостудии Quattro Fashion, а также бутики модной одежды Dresslab и Elle Land.

Над преображением Анастасии работали:

Клиника «СМ-Пластика» и персонально пластические хирурги Христенко Анна Ивановна и Пахилин Дмитрий Викторович – операция по увеличению груди имплантами и риносептопластика.

Клиника «СМ-Косметология» – коррекция асимметрии верхней губы и увеличение объема при помощи филлеров гиалуроновой кислоты, удаление сосудистых звездочек на лице лазером.

Клиника «СМ-Стоматология» – профессиональная гигиена полости рта, отбеливание зубов.

Клиника «Питание и здоровье» – персональная консультация, подготовка программы для безопасного набора веса.

Студия танца «Данко» – занятие стриппластикой.

Студия красоты Ирсэн Казимировой – стрижка, окрашивание и укладка волос, биоламинирование, коррекция бровей, макияж.

Фотостудия Quattro Fashion, бутики модной одежды DRESSLAB и Elle Land – помощь в организации и проведении финальной фотосессии участницы.

Оставить заявку для участия в проекте

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Предыдущие выпуски:

Анастасия – тоже в проекте!

Общение Анастасии с психологом

Анастасия увлеклась стриппластикой

Анастасия после рино- и маммопластики

Герои проекта «Красота на Миллион» посетили диетолога

Анастасия об итогах пластики

Анастасия об увеличении губ филлером

Анастасия на приеме у стоматолога

Анастасия дошла до полуфинала

Анастасия дошла до финала!