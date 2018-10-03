Преображение Валентины завершилось

Дорогие читатели! На несколько публикаций мы решили отступить от основных участников проекта «Красота на Миллион». Вместо этого мы рассказали вам о победительнице конкурса Валентине, которая выиграла бесплатную имплантацию зубов в клинике «ЭспаДент». Основная стадия лечения женщины завершилась, и мы захотели отметить это событие. Уверены, после устроенного сюрприза для Валентины вы ее не узнаете!

Наконец, состоялся финал моего пусть и короткого, но такого важного преображения. Организаторы проекта «Красота на Миллион» просто так меня не отпустили, а решили устроить еще несколько сюрпризов. Так, меня ожидала смена имиджа в салоне красоты и фотосессия в модных нарядах!

Первым делом хочу рассказать о потрясающих мастерах, которые работают в салоне красоты Ирсэн Казимировой. Господа, здесь я нашла таких людей, которые на 100% делают свою работу и дарят клиентам радость! Я никогда бы не подумала, что при помощи всего лишь прически и макияжа можно кардинально изменить человека, омолодив его без пластики на 20 лет. Это фантастика, специалисты салона Ирсэн сотворили чудо!

Пока мастера работали, я сидела к зеркалу спиной и даже не понимала, что именно они делают. Когда все-таки они закончили и повернули кресло, для меня наступил шок. Приятный шок! Я увидела в отражении женщину, в которой только частями угадывала саму себя. Нет, такого быть просто не может! Я за несколько часов нахождения в салоне помолодела на 20 лет!

Изящная стрижка, а цвет волос? Он просто чудесный! Раньше я всегда старалась красить волосы, подбирая темно-русые оттенки, близкие к моему натуральному цвету. Но со временем они выцветали, начинал появляться неприятный рыжий тон. Я его очень не люблю! Потому я сразу попросила специалистов салона, чтобы они выбирали оттенки без красного и рыжего. Это была моя единственная просьба, в остальном я им полностью доверяла.

Девушки услышали меня и использовали холодный оттенок «горячего шоколада». На волосах смотрится непривычно, но мне очень и очень нравится. В совокупности со стрижкой «шапочкой», которая напоминает мне прически 20-х годов, цвет смотрится просто волшебно!

Не знаю, почему я раньше не прибегала к такой стрижке? Почему-то всегда слушалась своего парикмахера, которая советовала прическу с длиной волос, прикрывающей шею. Мне она никогда не нравилась, но я покорно соглашалась, думая, что это мнение профессионала, и что со стороны все-таки виднее. Но в салоне Ирсэн Казимировой мастера решили иначе и сделали так, что я себя теперь с трудом узнаю! Да и знакомые отмечают, что я сильно изменилась, благодаря новой прическе и макияжу стала более привлекательной.

В дополнение к стрижке мне также сделали ухаживающую процедуру, называется она «Счастье для волос». Очень советую ее попробовать, если вы окажетесь в этом салоне. Волосы после нее становятся нежными, воздушными, послушными.

Макияж тоже вызвал у меня восторг! Не знаю, как это удалось девушкам, но они сумели убрать все недостатки кожи, даже пигментные пятна и многочисленные морщины волшебным образом исчезли. Особенно мне нравится, как акцентировали глаза и брови – нужно взять этот прием на заметку. Прическа и макияж удивительным образом дополнили друг друга, сделав меня намного моложе реального возраста.

А далее меня ждало не менее приятное событие – примерка платьев и фотосессия. Наряды для съемки предоставил российский бренд одежды Svesta. Это еще одно приятное открытие для меня. Я всегда испытывала трудности с подбором подходящей одежды, поскольку представляю женщин, далеких от модельной фигуры. Потому, чтобы подобрать что-то стоящее, мне приходилось тратить много времени.

Одежда марки Svesta оказалась настолько хорошей, что теперь я советую ее всем подругам из своего окружения. Необычайно приятные ткани, красивые фасоны, модные принты, удобный крой – все детали выполнены со вниманием и заботой. Когда я увидела привезенные платья, всерьез подумала, что они мне не подойдут. Как же хорошо, что я ошибалась! Эти наряды удивительные, они идеально завершили мой новый образ!

Кстати, пока я участвовала в проекте, на волне многочисленных волнений и переживаний мне удалось похудеть на 7 кг. Теперь подумываю, что это прекрасный повод для полной смены гардероба!

В заключение хочу сказать, что я безгранично благодарна организаторам и координаторам проекта «Красота на Миллион». Вы не просто вернули мне зубы, вы подарили мне надежду на новую жизнь! Я увидела себя совершенно с другой стороны, теперь мне хочется большего, не хочу ставить на себе крест! И всем женщинам я бы пожелала сохранять надежду и верить в лучшее. Помните: вернуть красоту можно в любом возрасте!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

комментарий стилиста: Я и моя команда с удовольствием откликнулись на предложение организаторов проекта «Красота на Миллион» вновь поработать с их участниками. Наше кредо – это полное преображение внешности клиентов, потому вместе со стрижками и макияжем мы используем массу других способов для кардинального изменения лица.

Впервые увидев Валентину, я уже понимала, что хочу сделать с ее волосами. Однозначно – уйти от ее нынешнего цвета волос, сделав оттенок более глубоким и благородным. По поводу стрижки: она точно должна быть короче.

В итоге мастера выполнили все идеально. Подобран оттенок темной карамели с шоколадными нотками, стрижка – популярное сегодня боб-каре. Дополнительно мы предложили Валентине специальный уход «Абсолютное счастье для волос».

Завершающим штрихом стал макияж. Визажист выбрал естественные тона, сместив акцент на глаза и брови. Также мы дали участнице проекта профессиональные рекомендации, как можно в домашних условиях корректировать те или иные недостатки кожи.

В очередной раз было очень приятно работать с командой проекта «Красота на Миллион» и помогать его участникам улучшать свою внешность. Спасибо за приглашение! ​Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova

комментарий координатора проекта: Валентина стала настоящим открытием для нашего проекта! У нее позитивный настрой, она невероятно благодарная, ответственно выполняет все рекомендации. Сколько с ней общалась, минусов не обнаружила – со всех сторон она положительная. И это действительно очень круто, не забывайте, что ей 60 лет!

Как по мне, то ее преображение самое «сильное». Причем каких-либо кардинальных процедур ей не делали, только восстановили зубы на верхней челюсти, сделали новую прическу и профессиональный макияж. А сколько же положительных эмоций от нее мы получили! Она очень искренняя, радовалась своей удаче по-настоящему.

Мне кажется, Валентина – как раз такой человек, который будет максимально использовать свою новую внешность. Теперь изменится не только ее отношение к самой себе, но и жизнь пойдет по восходящей.

Валентина, мне с вами было очень комфортно работать! Хочу, чтобы ваша жизнь была длинной и наполненной приятными событиями. Мне кажется, с таким настроем у вас действительно все так и будет! ​Алиса Фрэмм

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Международный центр дентальной имплантации «ЭспаДент»

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