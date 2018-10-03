Преображение Валентины завершилось
Дорогие читатели! На несколько публикаций мы решили отступить от основных участников проекта «Красота на Миллион». Вместо этого мы рассказали вам о победительнице конкурса Валентине, которая выиграла бесплатную имплантацию зубов в клинике «ЭспаДент». Основная стадия лечения женщины завершилась, и мы захотели отметить это событие. Уверены, после устроенного сюрприза для Валентины вы ее не узнаете!
Наконец, состоялся финал моего пусть и короткого, но такого важного преображения. Организаторы проекта «Красота на Миллион» просто так меня не отпустили, а решили устроить еще несколько сюрпризов. Так, меня ожидала смена имиджа в салоне красоты и фотосессия в модных нарядах!
Первым делом хочу рассказать о потрясающих мастерах, которые работают в салоне красоты Ирсэн Казимировой. Господа, здесь я нашла таких людей, которые на 100% делают свою работу и дарят клиентам радость! Я никогда бы не подумала, что при помощи всего лишь прически и макияжа можно кардинально изменить человека, омолодив его без пластики на 20 лет. Это фантастика, специалисты салона Ирсэн сотворили чудо!
Пока мастера работали, я сидела к зеркалу спиной и даже не понимала, что именно они делают. Когда все-таки они закончили и повернули кресло, для меня наступил шок. Приятный шок! Я увидела в отражении женщину, в которой только частями угадывала саму себя. Нет, такого быть просто не может! Я за несколько часов нахождения в салоне помолодела на 20 лет!
Изящная стрижка, а цвет волос? Он просто чудесный! Раньше я всегда старалась красить волосы, подбирая темно-русые оттенки, близкие к моему натуральному цвету. Но со временем они выцветали, начинал появляться неприятный рыжий тон. Я его очень не люблю! Потому я сразу попросила специалистов салона, чтобы они выбирали оттенки без красного и рыжего. Это была моя единственная просьба, в остальном я им полностью доверяла.
Девушки услышали меня и использовали холодный оттенок «горячего шоколада». На волосах смотрится непривычно, но мне очень и очень нравится. В совокупности со стрижкой «шапочкой», которая напоминает мне прически 20-х годов, цвет смотрится просто волшебно!
Не знаю, почему я раньше не прибегала к такой стрижке? Почему-то всегда слушалась своего парикмахера, которая советовала прическу с длиной волос, прикрывающей шею. Мне она никогда не нравилась, но я покорно соглашалась, думая, что это мнение профессионала, и что со стороны все-таки виднее. Но в салоне Ирсэн Казимировой мастера решили иначе и сделали так, что я себя теперь с трудом узнаю! Да и знакомые отмечают, что я сильно изменилась, благодаря новой прическе и макияжу стала более привлекательной.
В дополнение к стрижке мне также сделали ухаживающую процедуру, называется она «Счастье для волос». Очень советую ее попробовать, если вы окажетесь в этом салоне. Волосы после нее становятся нежными, воздушными, послушными.
Макияж тоже вызвал у меня восторг! Не знаю, как это удалось девушкам, но они сумели убрать все недостатки кожи, даже пигментные пятна и многочисленные морщины волшебным образом исчезли. Особенно мне нравится, как акцентировали глаза и брови – нужно взять этот прием на заметку. Прическа и макияж удивительным образом дополнили друг друга, сделав меня намного моложе реального возраста.
А далее меня ждало не менее приятное событие – примерка платьев и фотосессия. Наряды для съемки предоставил российский бренд одежды Svesta. Это еще одно приятное открытие для меня. Я всегда испытывала трудности с подбором подходящей одежды, поскольку представляю женщин, далеких от модельной фигуры. Потому, чтобы подобрать что-то стоящее, мне приходилось тратить много времени.
Одежда марки Svesta оказалась настолько хорошей, что теперь я советую ее всем подругам из своего окружения. Необычайно приятные ткани, красивые фасоны, модные принты, удобный крой – все детали выполнены со вниманием и заботой. Когда я увидела привезенные платья, всерьез подумала, что они мне не подойдут. Как же хорошо, что я ошибалась! Эти наряды удивительные, они идеально завершили мой новый образ!
Кстати, пока я участвовала в проекте, на волне многочисленных волнений и переживаний мне удалось похудеть на 7 кг. Теперь подумываю, что это прекрасный повод для полной смены гардероба!
В заключение хочу сказать, что я безгранично благодарна организаторам и координаторам проекта «Красота на Миллион». Вы не просто вернули мне зубы, вы подарили мне надежду на новую жизнь! Я увидела себя совершенно с другой стороны, теперь мне хочется большего, не хочу ставить на себе крест! И всем женщинам я бы пожелала сохранять надежду и верить в лучшее. Помните: вернуть красоту можно в любом возрасте!
Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта
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комментарий стилиста:
Я и моя команда с удовольствием откликнулись на предложение организаторов проекта «Красота на Миллион» вновь поработать с их участниками. Наше кредо – это полное преображение внешности клиентов, потому вместе со стрижками и макияжем мы используем массу других способов для кардинального изменения лица.
Ирсэн Казимирова, @irsenkazimirova
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комментарий координатора проекта:
Валентина стала настоящим открытием для нашего проекта! У нее позитивный настрой, она невероятно благодарная, ответственно выполняет все рекомендации. Сколько с ней общалась, минусов не обнаружила – со всех сторон она положительная. И это действительно очень круто, не забывайте, что ей 60 лет!
Алиса Фрэмм
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Международный центр дентальной имплантации «ЭспаДент»
Студия имиджа Irsen Kazimirova
Одежда Svesta
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Ваше мнение 2
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Ирэна Москва / 03.10.18 21:12Вот действительно, какая приятная женщина! И на ее преображение ушло в разы меньше времени и усилий чем на преображении Анжелики. А выглядит она в миллион раз лучше. И помолодела, и постройнела! И не стремится выглядеть на 35 лет. И наряды подобрали очень уместные и при этом стильные. Искренне вам желаю удачи и беречь ваши новые зубы!