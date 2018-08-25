Знакомьтесь, Валентина!

Сегодня мы решили отойти немного от проекта «Красота на Миллион» и рассказать вам о чудесной женщине с непростой судьбой, в жизнь которой вмешался счастливый случай! Ее зовут Валентина, она выиграла в конкурсе от портала Kleos.ru и проекта «Красота на Миллион». Главный приз победителю – бесплатная имплантация зубов по технологии ALL-ON-4 в Международном центре дентальной имплантации «ЭспаДент». Как всегда, история участницы из первых уст!

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 3 Авг 2018 в 8:15 PDT

Стоматофобия является моим давним спутником. Все началось в юности. По закону подлости 1 января у меня сильно разболелся зуб мудрости. На тот момент я обратилась, наверное, в единственную платную стоматологию, работавшую в праздники. Прием прошел невероятно нервно, и это даже мягко сказано.

Врач массивных размеров принялся удалять болевший зуб, причем так рьяно, что я порой думала, будто вот-вот вместе с зубом лишусь и головы. Мужчина весом около 120 кг так сильно тянул зуб, что я вслед за его руками металась на кресле из стороны в сторону. Апогеем действа стал момент, когда он, став своими коленями на меня, все-таки удалил зуб, порвав при этом уголки рта.

Долго я не могла забыть этого страшного дяденьку. Примерно с полгода он регулярно приходил ко мне в кошмарах. Но затем успокоилась и надолго забыла о зубах – благо от природы они у меня достаточно крепкие.

Но все изменилось с наступлением беременности. Однажды, когда я ела конфету, в момент ее откусывания поняла, что сломала зуб. Поврежденным оказался не один, а сразу два зуба, причем сразу под корень. Возможно, это произошло из-за недостатка кальция и минералов, ведь на тот момент я придерживалась бессолевой диеты.

Далее моя история с зубами завертелась – начался активный период восстановления, связанный с установкой штифтов, мостов, коронок… Бесконечные посещения стоматологов, каждый из которых предлагал свои методы лечения.

Чем дальше, тем больше зубы начали напоминать о себе. Особенно ситуация обострилась в 2005 году, когда из жизни ушла моя мама, а следом за ней муж и еще несколько родственников. Дочка на тот период жила с мужем в другом городе, потому поддержки никакой не было рядом. Отсюда и депрессивное состояние, ощущение одиночества. Естественно, зубы буквально посыпались один за другим. В итоге практически вся верхняя челюсть была беззубой.

Жить так я не хотела, потому начала настраивать себя на позитив, буквально за волосы тащила себя из этой депрессии! У меня появилось желание жить, а вместе с ним и стремление хорошо выглядеть!

Когда начала искать способы, как решить свои проблемы с зубами, то пришла в полный ужас! Услуги протезирования мало того, что стоят дорого, так еще и на это требуется время. Меня действительно страшили эти полгода мучений!

Тут как нельзя кстати состоялся разговор с моей племянницей. Она занимается натуральной косметикой, потому следит за новостями в индустрии красоты. Именно от нее я и узнала, что Kleos.ru и проект «Красота на Миллион» проводят совместный конкурс. К участию в нем приглашаются люди в возрасте от 45 лет с отсутствующими зубами. Я подумала, что нужно воспользоваться этим шансом!

По рекомендации племянницы тут же зашла в Instagram проекта, подробнее прочла условия конкурса, сразу заполнила анкету и отправила. Мне хотелось победить, но я была уверена, что повезет кому-то другому.

Через какое время, держа в уме возможность бесплатно провести имплантацию, я вдруг поняла, что действительно очень-очень хочу победить! Тогда решила обратиться к Всевышнему и призвать на помощь Вселенную. Знаете, не зря многие верят, что люди, которые по-настоящему чего-то хотят, непременно получают это. Моя история это подтверждает!

Став победительницей в конкурсе, я поняла, что Вселенная одобрила мое решение и главный приз – это ее послание, знак свыше!

комментарий стоматолога-хирурга: Случай Валентины, к сожалению, распространенный. Чтобы вновь вернуть ей веру в стоматологов и заодно отреставрировать ее улыбку, в нашей клинике женщине предложили современную методику одномоментной имплантации ALL-ON-4. Суть технологии состоит в установке 4 имплантов на челюсть. После этого на них фиксируется сначала временный протез, а затем – через 6 месяцев, когда завершится процесс интеграции имплантов, - постоянный протез из диоксида циркония. Сама установка имплантов и временного протеза проходят в течение суток. По сравнению с существующими техниками имплантации это настоящий прорыв, поскольку пациент имеет возможность вернуться к привычной жизни сразу же, не дожидаясь, когда имплант приживется. Да, первое время Валентине придется привыкать к новой конструкции во рту. Плюс существуют небольшие ограничения в питании – нужно давать нагрузку на импланты постепенно. Но плюсов все-таки больше: ALL-ON-4 – это безболезненно, быстро и эстетично. ​Малиновский Дмитрий Сергеевич

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



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Международный центр дентальной имплантации «ЭспаДент»