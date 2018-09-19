Валентине установили зубные импланты

Как вы уже знаете, проект «Красота на Миллион» на своей странице в Instagram регулярно проводит конкурсы с разнообразными бьюти-призами. Победительницей одного из них стала Валентина, ее награда – бесплатная имплантация зубов по методике ALL-ON-4. В прошлом отчете мы рассказали историю непростых взаимоотношений женщины со стоматологами. Сегодня Валентина с удовольствием делится деталями проведения операции по установке имплантов.

Когда мне позвонили из клиники «ЭспаДент» и пригласили на консультацию, я, честно сказать, даже слегка опешила. Это означало, что я претендую на проведение бесплатной имплантации зубов! Безусловно, в назначенный день я прибыла на место и была готова ко встрече со стоматологами. Когда сидела в ожидании своего приема, то пыталась выделить из клиентов клиники своих конкурентов, однако это у меня не получилось.

Консультацию проводил врач Кислица Николай Семенович. Он мне сразу понравился, очень позитивный человек, вселяет уверенность! Николай Семенович провел осмотр, задал несколько вопросов для уточнения деталей, после чего перешел к изучению рентгеновского снимка, который я также захватила на консультацию. Но снимок не давал достаточной информации, поскольку невозможно было понять, какова толщина костей. Потому доктор рекомендовал пройти еще одно исследование – 3D-томографию.

Снимок сделали здесь же в клинике, результаты были у доктора в считанные минуты. Он принялся внимательно рассматривать 3D-изображения под разными углами. Затем он сделал необходимые замеры и показал на снимке, в каких местах будут установлены импланты.

А еще доктор в процессе осмотра снимка пришел к выводу, что мне дополнительно требуется удалить остатки корня и пломбировочного материала. Оказывается, когда мне в 17 лет удаляли зуб, врач оставил небольшой кусочек корня. В последующие годы, когда я обращалась к стоматологам, они почти все пытались лечить у меня кисту, хотя, возможно, причина была совсем в другом! Есть вероятность, что именно из-за врачебной ошибки я и лишилась передних зубов.

По результатам осмотра Николай Семенович рассказал, что у нас будет впереди. Сначала нужно будет удалить остатки зубного корня и пломбировочного материала, далее – два оставшихся зуба на верхней челюсти, и только после этого он установит импланты. Кроме того, врач затронул и зубы на нижней челюсти. Он сказал, что тут достаточно будет двух имплантов и небольшой реставрации. Также можно установить виниры, чтобы сделать улыбку голливудской.

Собственно, на этом консультация и завершилась. Администратор предупредила, что, когда примут окончательное решение о победителе конкурса, меня пригласят в клинику.

Выйдя из кабинета доктора и направившись домой, я начала четко осознавать, что у меня появился реальный шанс избавиться от своей проблемы! Да, я хотела победить, я сильно переживала по этому поводу. Даже сбросила 3 кг веса, что стало дополнительным поводом для радости, – мое преображение уже началось! А когда услышала из телефонной трубки, что я выиграла бесплатную имплантацию зубов и что меня ждут в клинике «ЭспаДент» на операцию, я буквально подпрыгнула от восторга! Кажется, целая тонна адреналина в тот момент вылилась в мою кровь, я погрузилась в состояние эйфории!

Мне назначили дату операции и рассказали об анализах, которые нужно пройти. Я выполнила все рекомендации и попросила, чтобы результаты исследований направили одновременно мне и в клинику.

Имплантацию зубов мне назначали как раз на большой православный праздник – Святого Пантелеймона. Это было приятным совпадением, поскольку этот святой является покровителем медицины, ему обычно молятся о выздоровлении.

Когда я приехала в клинику, врачи снова пригласили меня на консультацию. Правда, теперь вместе с Николаем Семеновичем меня осматривал еще и хирург-ортодонт Малиновский Дмитрий Сергеевич. Он также сделал несколько снимков челюсти.

После начались непосредственные приготовления к операции. Медсестры выдали мне комплект одноразовой медицинской одежды, измерили артериальное давление, взяли кровь и проводили в операционный кабинет. Когда я разместилась в удобном кресле, доктор приступил к работе.

Первым делом мне сделали укол с анестезией. И это, пожалуй, самое неприятное, что было во всей процедуре. Далее я уже ничего не чувствовала, только временами ощущала небольшое давление на десну и какие-то шевеления в полости рта.

Операция длилась примерно 1,5 часа. После мне сделали еще один укол для предотвращения отеков и дали охлаждающие пакеты. Я прикладывала их к щекам, пока ждала ортодонта. В завершение всего Дмитрий Сергеевич сделал слепок обеих челюстей и отправил меня домой восстанавливаться.

Да, еще мне выдали отдельные рекомендации: спать мне предстояло несколько ближайших дней только на спине в положении полусидя, выписали антибиотики и обезболивающие, назначили полоскание полости рта хлоргексидином, а также посоветовали не наклоняться и соблюдать диету (можно было есть только мягкую пищу).

Следующий день после операции начался для меня с неприятного сюрприза: левая щека все-таки сильно набухла, и на ней был заметен синяк. Я сделала фотографии этой «красоты» и выслала их в клинику. Координатор Дарья уверила, что ничего страшного нет и что я могу ехать в клинику на назначенный прием. Я так и поступила.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 10 Авг 2018 в 10:48 PDT

В клинике меня уже ждал готовый зубной протез! Абсолютно такой, как мы и обсуждали с доктором. Удивительно быстро его изготовили, не правда ли? Дмитрий Сергеевич тут же приступил к его установке. Поскольку я почувствовала легкую боль от касания грубого пластика о десну, доктор ввел мне анестезию. Дальше работа пошла очень быстро и без каких-либо неприятных ощущений! Доктор сделал все очень хорошо, в заключение он подточил протез и отшлифовал его, чтобы мне было удобно носить его.

Также мне дали подробные рекомендации по уходу за моими новыми зубами. А еще сказали, что в случае появления любых болей или поломки протеза я могу обращаться в клинику. Все повреждения конструкции они устранят бесплатно, так как протез на гарантии (впрочем, как и импланты). Носить зубной протез мне предстоит две недели.

Что я могу сказать о своих ощущениях? Я действительно до сих пор пребываю в состоянии эйфории и восторга! Привыкать к своим новым зубам я начала сразу же после установки протеза. Да, отек еще сохраняется, хотя он не такой уже большой, и синяк начал раскрашиваться всеми цветами. Но это только косметический дефект, который вскоре сойдет на нет. А вот зубы у меня останутся!

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Кстати, в тот же день, когда мне установили зубные конструкции, я случайно встретила свою подругу. И каково же было ее удивление, когда она увидела зубы на том месте, где еще три дня назад ничего не было.

Теперь я в ожидании изменения своей жизни. Чтобы ускорить восстановление, я даже начала делать упражнения для улучшения дикции. Регулярно повторяю различные скороговорки, тренирую артикуляцию. Не беда, что сохраняется небольшая шепелявость, скоро и мои зубы, и речь будут идеальными!

комментарий стоматолога-хирурга-ортодонта: Случай Валентины, к сожалению, распространенный. Чтобы вновь вернуть ей веру в стоматологов и заодно отреставрировать ее улыбку, в нашей клинике женщине предложили современную методику одномоментной имплантации ALL-ON-4. Суть технологии состоит в установке 4 имплантов на челюсть. После этого на них фиксируется сначала временный протез, а затем – через 6 месяцев, когда завершится процесс интеграции имплантов, - постоянный протез из диоксида циркония. Сама установка имплантов и временного протеза проходят в течение суток. По сравнению с существующими техниками имплантации это настоящий прорыв, поскольку пациент имеет возможность вернуться к привычной жизни сразу же, не дожидаясь, когда имплант приживется. Да, первое время Валентине придется привыкать к новой конструкции во рту. Плюс существуют небольшие ограничения в питании – нужно давать нагрузку на импланты постепенно. Но плюсов все-таки больше: ALL-ON-4 – это безболезненно, быстро и эстетично. ​Малиновский Дмитрий Сергеевич

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Международный центр дентальной имплантации «ЭспаДент»

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