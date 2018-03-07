Установка брекетов Лине

Приветствуем вас, друзья! Впервые в проекте мы продолжим публиковать дневники участницы после финала. Удивлены? Сейчас объясним с чем это связано. Лине предстоит длительное ортодонтическое лечение, благодаря которому она сможет избавиться от своего последнего комплекса – некрасивой улыбки. Как прошла установка брекетов, как будет проходить дальнейшее лечение будем рассказывать в редких, но интересных дневниках участницы в течение еще примерно полутора лет. Итак, поехали!

Как вы помните из прошлых дневников, изначально мы планировали исправлять прикус с помощью ортодонтических капп. Для их изготовления слепки моих зубов переслали в США, чтобы там составили точный и подробный план лечения. К сожалению, в моем случае длительность лечения на элайнерах составит 3,5 года. В связи с этим было принято решение исправлять прикус брекетами, но не классическими, а «особенными». И сегодня я вам расскажу, как происходила их установка.

Выравнивать положение моих зубов будут керамические брекеты, они прозрачные и практически незаметные.

Утром я приехала в клинику, там меня уже ждала мой ортодонт Джамиля Шамилевна. Мне сообщили, что сначала зафиксируют брекеты на верхней челюсти и примерно через месяц на нижней. Рассказали о том, как необходимо ухаживать за зубами в период лечения, что желательно приобрести ирригатор, ёршики и специальную нить. Потом мне показали сами брекеты, они лежали в специальной коробочке и были разноцветными.

Разноцветные брекеты! Видимо, в тот момент Джамиля Шамилевна увидела ужас в моих глазах и пояснила, что на брекет наносят специальную краску, которая очень легко и быстро смывается. Делается это для того, чтобы врачу было легче приклеить брекет в правильном положении. Когда он прозрачный, сделать это чуть сложнее, высокая вероятность ошибиться. Тогда придется проделывать всю работу сначала и переклеивать брекет.

Меня сфотографировали со всех сторон, чтобы контролировать ход лечения и сравнивать результаты в разные периоды. Затем почистили зубки и начали приклеивать брекеты. Процедура эта абсолютно безболезненная. Когда начали устанавливать дугу (тонкая и достаточно жесткая лесочка, соединяющая все брекеты), я почувствовала давление на зубы.













После того как Джамиля Шамилевна завершила свою работу, я смогла расслабиться и закрыть рот. Ощущение было для меня новое. Первая мысль, которая тогда пришла в голову, – мне вставили еще один ряд зубов, как у акулы!

Поначалу было вообще непонятно, как с ЭТИМ ходить, говорить и тем более есть. Но минут через 10 у меня все нормализовалось, начала свыкаться и старалась вести себя естественно, как будто ничего не произошло, и у меня по прежнему во рту только мои зубы.

Возможно, мой психологический настрой сработал потому, что я очень долго мечтала иметь красивую улыбку. Смотрела и читала много информации об исправлении прикуса при помощи разных методик, была полностью к этому готова и знала, чего ожидать.

Вся процедура установки брекетов заняла примерно один-полтора часа. Выйдя из клиники, мне впервые в жизни захотелось улыбаться в «полный рот», сама не знаю почему. Сразу начала отправлять всем фото своей новой улыбки и принимать поздравления.

Конечно, это только первый шаг на пути к моей долгожданной красивой улыбке, но я уже сейчас невероятно рада всему происходящему!

Следующий визит мне назначили через две недели.

Сейчас я влюблена в свои брекеты, правда, не знаю, надолго ли это. Возможно, через пару месяцев я уже с нетерпением буду ждать снятия, но пока кайфую от очередных изменений в моей жизни!

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Фото предоставлены Дмитрием Верещагиным

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики

Лина на консультации по маммопластике

Мечта Лины исполнилась

Лина учится улыбаться

Приятные моменты – новая грудь Лины

Вся правда от Лины об участии в проекте