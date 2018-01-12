Лина учится улыбаться

Приветствуем вас, дорогие читатели! Новогодняя суета позади и значит мы возвращаемся к преображению Лины. В этом дневнике она расскажет как обстоят дела с ортодонтическим лечением ее зубов.

Итак, закончился месяц активной работы над моими зубами. Мы подготовили основание для моего долгосрочного ортодонтического лечения у Валерии Беловой, которая знакома всем вам по 3-му сезону проекта.

За период, прошедший с моего первого посещения стоматологов, мы успели сделать очень многое:

врачи провели чистку полости рта;

удалили 3 зуба мудрости (один уже был удален ранее в другой стоматологии);

удалили 2 верхних премоляра (то есть зубы мудрости, которые еще не прорезались полностью);

установили одну долговременную коронку (предварительно почистили все каналы и заменили пломбировочный материал);

поставили несколько пломб.

Самым страшным для меня было удаление нижних «восьмерок». Раньше я слышала о том, что это очень тяжелая процедура, и иногда в течение нескольких дней после нее может даже не открываться челюсть. Я начала расспрашивать своих знакомых, как проходило удаление нижних зубов мудрости у них. Мнения разделились: у кого-то все прошло легко, а кто-то с ужасом вспоминал подробности.

В общем, я готовилась к худшему, запаслась обезболивающим, но решимости меньше не стало. Наоборот, я понимала, что чем быстрее я пройду все эти процедуры, тем быстрее мне снимут слепки и отправят их в США. Именно там будут создавать индивидуальные каппы для исправления моего прикуса.

Очень жаль, что окончание лечения совпало с новогодними праздниками. Теперь мои слепки отправят только в следующем году. Но я с огромным нетерпением жду начала ортодонтического лечения.

Кстати, исправлять мои зубки будет Белова Валерия Владимировна – настоящий профессионал в своем деле. Она рекомендовала использовать новейшую методику, которая сегодня конкурирует с классическими брекетами. Речь идет об элайнерах. Они представляют собой прозрачные каппы, которые делаются индивидуально под каждого пациента. В моем случае врач остановила свой выбор на американских элайнерах Orthosnap, они считаются одними из лучших на рынке.

Элайнеры нужно носить постоянно и снимать только во время приема пищи. Как сказала мне Валерия Владимировна, результат от лечения каппами не уступает тому, что удается достичь при помощи брекетов. Еще меня предупредили, что первое время я, возможно, буду шепелявить. Но это очень легко и быстро можно исправить, если взять за привычку чтение вслух. Этот момент меня ничуть не смущает, ради красивой улыбки я готова потерпеть эти маленькие неудобства.



















Пользуясь возможностью, поздравляю всех Вас с наступившим Новым годом! Пусть в 2018-м году сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и желания, пусть вас окружают только самые верные и любящие люди.

Для меня 2017-й был очень насыщенным. Увы, не все события были позитивными, но последние месяцы этого года я запомню на всю жизнь! Этот проект подарил мне настоящую сказку, в которую я до сих пор не могу поверить :)

Дорогие девочки, любите и цените себя, ставьте цели, добивайтесь их и никогда не опускайте руки! Я уверена, что 2018 год станет очень удачным для всех нас! Всех очень люблю и крепко обнимаю!

комментарий врача-стоматолога Dental Luxury Clinic Валерии Беловой: С 16 ноября 2017 года Лина посетила нашу клинику 8 раз для санации полости рта перед ортодонтическим лечением. Прием вела врач стоматолог-терапевт-хирург Оксана Владимировна Михеева (Стефанцева). В результате посещений Лине вылечили кариозные полости, удалили разрушенные зубы, зубы «мудрости», а также перелечили корневые каналы нижнего моляра с применением дентального мироскопа Carl Zeiss. Все это необходимо для дальнейшего временного протезирования на период ортодонтического лечения.

Далее к работе подключился врач стоматолог-ортопед Данилин Артем Владимирович. Он восстановил коронку зуба 4.6 по методике Build Up, провел препарирование, снял оттиски с верхней и нижней челюсти, а также зафиксировал временную коронку, изготовленную в условиях клиники.

Временную композитную коронку изготовили в собственной зуботехнической лаборатории клиники. Причем метод долгосрочного временного протезирования выбран не случайно – это необходимо для фиксации активаторов при ортодонтическом лечении. На втором приеме Артем Владимирович припасовал и зафиксировал временную коронку, после завершения ортодонтического лечения она будет заменена на постоянную – керамическую.

комментарий психолога Юлии Свияш: Пожалуй, зубы – это трансформация, требующая от Лины больше всего времени и терпения. Но, с другой стороны, это и было ее чуть ли не основной болью. Из-за кривизны (даже небольшой) своих зубов она не могла полноценно и расслабленно улыбаться. Терпеть неудобства гораздо легче, если каждый день помнить о том, что это приближает тебя к заветной цели – красивой, ровной улыбке. И не важно, что результат создается по чуть-чуть, маленькими незаметными шажками.

В Новый Год Лина войдет как никогда НОВАЯ, в прямом смысле этого слова. Всех с наступающими праздниками! Счастья, красоты, любви!

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



Наш канал в Telegram

Стоматологическая клиника: Dental Luxury Clinic, Instagram

Фотограф: Дмитрий Верещагин

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики

Лина на консультации по маммопластике

Мечта Лины исполнилась