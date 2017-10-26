Результаты ринопластики Лины
Дорогие читатели, мы благодарим вас за отклики и комментарии к дневникам участниц проекта «Красота на миллион». Продолжаем рассказывать обо всем, что происходит с героинями. На очереди Лина, она готова поделиться с вами результатами проведенной ринопластики. Читаем!
Продолжаю рассказ о моей реабилитации после операции. На третий день я приехала в клинику для удаления тампонов из носа. Была наслышана о данной процедуре, мне говорили, что это самое неприятное в ринопластике. Но мне так сильно хотелось дышать носом, что в тот момент никакая процедура не могла напугать меня. И действительно, все прошло гораздо легче, чем я ожидала. Было только легкое неприятное ощущение, и немного закружилась голова, а в целом процедура безболезненна. Мне сменили шину. По совету Геворга Хореновича носик смотреть не стала, он был еще очень отечным, поэтому решила поберечь свои нервы. Мне назначили дату следующего приема.
Прошла неделя после ринопластики, с позитивным настроением я приехала на вторую перевязку. Мне уже очень хотелось увидеть свой носик. Из-под гипса выглядывал очень аккуратный кончик, и на тот момент мне казалось, что мой новый нос должен быть очень красивым! Хирург поддержал меня в моем решении взглянуть на результат.
Я поняла, почему хирурги не рекомендуют смотреть на нос на пятый день и открыто об этом заявляют: несколько суток после операции он очень отечный и больше напоминает грушу. Когда я впервые увидела новый нос, то занервничала не на шутку. Однако разум помог подавить негативные эмоции: я понимала, что на восстановление нужно время. Но одно дело слышать это на словах, и совсем другое – увидеть на своем лице. Конечно, я очень переживала, ожидая день следующего приема, – боялась увидеть тот же нос, что и на предыдущей перевязке.
И вот настал день снятия гипса. Даже перед операцией я так не волновалась! Геворг Хоренович освободил мой носик и поставил перед зеркалом, несколько секунд я не могла заставить себя взглянуть на свое отражение. И совершенно зря! Ведь мой носик оказался очень красивым и аккуратным! Он стал буквально в 2 раза меньше, чем на перевязке!
Безусловно, еще оставались небольшие отеки, и нос достаточно сильно был поднят вверх (это необходимо для придания красивой формы, со временем кончик опустится). Но уже видна красивая форма, и она мне очень идет!!! Сколько же было радости, вы себе просто не представляете! От восторга я прыгала и смеялась.
Как только я усмирила свой восторг, хирург наклеил пластырь на мой НОВЫЙ КРАСИВЫЙ носик. С повязкой необходимо походить 3-4 дня. И все! После того, как пластырь снимут, останется только ждать, когда спадут отеки. Кстати, хочу отметить, что на момент снятия гипса от синяков не осталось и следа.
Настал период долгого и томительного ожидания, когда я, наконец, смогу увидеть окончательный результат ринопластики. Как в фильмах, я отсчитывала дни до следующего приема. Четыре, три, два, один... И вот этот долгожданный день – я приехала снимать пластырь с моего носика!
Было немного волнительно, так как Геворг Хоренович предупреждал, что после снятия шины нос начинает немного отекать. Я побаивалась, что под пластырем мой носик стал большим и отекшим. Удивительно, но он был даже чуть меньше, чем во время предыдущего визита в клинику.
Отеки постепенно спадают, и носик выглядит с каждым днем все красивее и красивее. Ноздри пока еще немного асимметричны, это связано с отеками. Однако, несмотря на все это, носик выглядит вполне эстетично, хотя с момента операции прошло всего две недели. Как сказал врач, окончательно отечность уйдет через 1-1,5 года.
Хирург еще раз рассказал о том, как необходимо ухаживать за носиком, и назначил дату моего следующего визита. Кстати, к моменту снятия пластыря я уже полноценно дышала носом, в целом с дыханием вообще не было проблем, и это очень радует.
Отдельно хочу отметить, что Геворг Хоренович всегда на связи, в этом плане он огромный молодец, за что ему отдельное огромнейшее спасибо! Я очень ценю именно человеческое и дружеское отношение врача к своим пациентам, да и вообще между людьми в целом.
P.S. В этом дневнике использованы фото, сделанные на телефон (непрофессиональные). Я хочу, чтобы вы увидели, как реально выглядит лицо на второй, пятый и другие дни после операции. Еще хочу всех поблагодарить за конструктивную критику и поддержку, которую вы мне оказываете. Так приятно осознавать, что в мире есть люди, которые могут поддержать совершенно незнакомого человека. Спасибо, что не остаетесь равнодушными к истории моего преображения. Это для меня действительно очень важно, и каждой из вас я безумно благодарна!
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комментарий пластического хирурга Геворга Хореновича Степаняна:
Во время реабилитации пациентка вела себя идеально, никаких правил она не нарушала, поэтому все у нее идет, «как по маслу», все хорошо.
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комментарий психолога Юлии Свияш:
Эйфория сменяется ожиданием, ожидание сменяется тревожностью, тревожность – попытками себя успокоить. В это время (и это очень характерно) психика женщины так же непостоянна, как и лицо. Настроение меняется так же быстро, как и форма носа, отеков, цвет кожи. Иногда дело доходит до панических атак, особенно, когда девушка у себя дома, одна, пытается разглядеть что-то там под повязкой. Напряжение нагнетается, а поговорить не с кем.
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Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович
Психолог-консультант: Юлия Свияш
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Лина у хирурга по пластике носа
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Обсуждение 25
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Марина МоскваЭто что???? Был картофельный рубильник а стал курносый рубильник. нос как был крупным, там и остался. а вот куда вы задрали кончик??? Ну был о природы-не очень, бывает. но сделать такое. это ужасно.... не обижайтесь
26.10.17 23:19
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Ника МоскваКончик получился очень аккуратный, но только курносый, причем это сильно видно. а вот лицо Лины просто светиться, но раз вам нравится- это самое главное)
26.10.17 23:01
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КоброчкаСвой был лучше, но и этот ничего :-)
26.10.17 20:47
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Александра МоскваФото в шапке-это после
26.10.17 19:39
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Обалденно!!!!!!!! Поздравляю с новым носиком!!!
26.10.17 18:07
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Я не поняла, фото в шапочке - это до, а следующее за ним - после? Если так, то увы, девушку просто изуродовали. Совершенно неестественный нос получился. Зачем вообще красивая девушка делала операцию - загадка.
26.10.17 17:02
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Яная вот согласна, у меня от природы курносый нос. и я вижу, что порой люди смотрят с неприязнью на кончик. даже подумываю о пластики.... А вы , Лина, зачем такой нос сотворили? вы может просто пропиарится пришли? по сути вам делать ни чего не надо, вы итак девушка молодая и эффектная...новый нос- ужас
26.10.17 23:39
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КысяТы и была красоткой и остаешься! Тебя не портил старый нос) этот просто более утонченный! Поздравляю в любом случае!)
26.10.17 15:22
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МалинаК финалу проекта будете 100% конфеткой!)
26.10.17 14:57
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яшкаНу надо же как все таки у хирурга рука набита. Такой нос с первого раза сделать, и так аккуратно. Это просто восторг!
26.10.17 14:35
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яшкаБлииин, теперь лицо ну просто заиграло, засияло! Мне нравится. Очень круто! А почему грудь сразу не стали делать? Эти 2 операции насколько я знаю, благополучно совмещают.
26.10.17 13:42
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ИринаКакая красота!!! Я не могу!!! Глаз не оторвать! Я тоже такой хочу!
26.10.17 13:39
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динаНу вроде бы не майкл джексон получился - а это уже отлично! Ждем фото от профессинала
26.10.17 13:31
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Матильда МоскваНепрофессиональные фото - это круто! Видны и швы и вся жесть, через которую проходят люди после ринопластики.
26.10.17 13:29
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МалинаООООО!!!! Лина, как же я рада видеть результат, пока правда особо не понятно какой будет нос по итогу(
26.10.17 13:28