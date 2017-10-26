Результаты ринопластики Лины

Дорогие читатели, мы благодарим вас за отклики и комментарии к дневникам участниц проекта «Красота на миллион». Продолжаем рассказывать обо всем, что происходит с героинями. На очереди Лина, она готова поделиться с вами результатами проведенной ринопластики. Читаем!

Продолжаю рассказ о моей реабилитации после операции. На третий день я приехала в клинику для удаления тампонов из носа. Была наслышана о данной процедуре, мне говорили, что это самое неприятное в ринопластике. Но мне так сильно хотелось дышать носом, что в тот момент никакая процедура не могла напугать меня. И действительно, все прошло гораздо легче, чем я ожидала. Было только легкое неприятное ощущение, и немного закружилась голова, а в целом процедура безболезненна. Мне сменили шину. По совету Геворга Хореновича носик смотреть не стала, он был еще очень отечным, поэтому решила поберечь свои нервы. Мне назначили дату следующего приема.

Прошла неделя после ринопластики, с позитивным настроением я приехала на вторую перевязку. Мне уже очень хотелось увидеть свой носик. Из-под гипса выглядывал очень аккуратный кончик, и на тот момент мне казалось, что мой новый нос должен быть очень красивым! Хирург поддержал меня в моем решении взглянуть на результат.

Я поняла, почему хирурги не рекомендуют смотреть на нос на пятый день и открыто об этом заявляют: несколько суток после операции он очень отечный и больше напоминает грушу. Когда я впервые увидела новый нос, то занервничала не на шутку. Однако разум помог подавить негативные эмоции: я понимала, что на восстановление нужно время. Но одно дело слышать это на словах, и совсем другое – увидеть на своем лице. Конечно, я очень переживала, ожидая день следующего приема, – боялась увидеть тот же нос, что и на предыдущей перевязке.

И вот настал день снятия гипса. Даже перед операцией я так не волновалась! Геворг Хоренович освободил мой носик и поставил перед зеркалом, несколько секунд я не могла заставить себя взглянуть на свое отражение. И совершенно зря! Ведь мой носик оказался очень красивым и аккуратным! Он стал буквально в 2 раза меньше, чем на перевязке!

Безусловно, еще оставались небольшие отеки, и нос достаточно сильно был поднят вверх (это необходимо для придания красивой формы, со временем кончик опустится). Но уже видна красивая форма, и она мне очень идет!!! Сколько же было радости, вы себе просто не представляете! От восторга я прыгала и смеялась.

Как только я усмирила свой восторг, хирург наклеил пластырь на мой НОВЫЙ КРАСИВЫЙ носик. С повязкой необходимо походить 3-4 дня. И все! После того, как пластырь снимут, останется только ждать, когда спадут отеки. Кстати, хочу отметить, что на момент снятия гипса от синяков не осталось и следа.

Настал период долгого и томительного ожидания, когда я, наконец, смогу увидеть окончательный результат ринопластики. Как в фильмах, я отсчитывала дни до следующего приема. Четыре, три, два, один... И вот этот долгожданный день – я приехала снимать пластырь с моего носика!

Было немного волнительно, так как Геворг Хоренович предупреждал, что после снятия шины нос начинает немного отекать. Я побаивалась, что под пластырем мой носик стал большим и отекшим. Удивительно, но он был даже чуть меньше, чем во время предыдущего визита в клинику.

Отеки постепенно спадают, и носик выглядит с каждым днем все красивее и красивее. Ноздри пока еще немного асимметричны, это связано с отеками. Однако, несмотря на все это, носик выглядит вполне эстетично, хотя с момента операции прошло всего две недели. Как сказал врач, окончательно отечность уйдет через 1-1,5 года.

Хирург еще раз рассказал о том, как необходимо ухаживать за носиком, и назначил дату моего следующего визита. Кстати, к моменту снятия пластыря я уже полноценно дышала носом, в целом с дыханием вообще не было проблем, и это очень радует.

Отдельно хочу отметить, что Геворг Хоренович всегда на связи, в этом плане он огромный молодец, за что ему отдельное огромнейшее спасибо! Я очень ценю именно человеческое и дружеское отношение врача к своим пациентам, да и вообще между людьми в целом.

P.S. В этом дневнике использованы фото, сделанные на телефон (непрофессиональные). Я хочу, чтобы вы увидели, как реально выглядит лицо на второй, пятый и другие дни после операции. Еще хочу всех поблагодарить за конструктивную критику и поддержку, которую вы мне оказываете. Так приятно осознавать, что в мире есть люди, которые могут поддержать совершенно незнакомого человека. Спасибо, что не остаетесь равнодушными к истории моего преображения. Это для меня действительно очень важно, и каждой из вас я безумно благодарна!

комментарий пластического хирурга Геворга Хореновича Степаняна: Во время реабилитации пациентка вела себя идеально, никаких правил она не нарушала, поэтому все у нее идет, «как по маслу», все хорошо.

Нет практически отеков. Обычно они бывают более сильные, не симметричные: с одной стороны чуть больше, с другой меньше. Этого тоже бояться не надо, все постепенно приходит в норму. Бывает после снятия гипса, когда мы уже наклеиваем пластырь и тянем кончик вверх, возникает ощущение, что нос немного кривоватый. Но это не так, просто отеки не симметричные. Это нормально для периода заживления, этого не стоит бояться. Отеки могут временно поменять форму носа, так как остается лишняя кожа, и ей нужно время, чтобы восстановиться. Об этом мы предупреждаем пациенток. Большое значение имеет то, как сама пациентка воспринимает те процессы, которые проходят с носом. Лина очень адекватно к этому относится, она была полностью готова к операции, долгое время шла к этому. И, думаю, мы смогли добиться того эффекта, которого хотел и я, и она.

комментарий психолога Юлии Свияш: Эйфория сменяется ожиданием, ожидание сменяется тревожностью, тревожность – попытками себя успокоить. В это время (и это очень характерно) психика женщины так же непостоянна, как и лицо. Настроение меняется так же быстро, как и форма носа, отеков, цвет кожи. Иногда дело доходит до панических атак, особенно, когда девушка у себя дома, одна, пытается разглядеть что-то там под повязкой. Напряжение нагнетается, а поговорить не с кем.

Даже зная, что нос в первые недели после операции выглядит скорее хуже, чем раньше, мы все равно переживаем. Иногда кажется, что он таким останется НА ВСЮ ЖИЗНЬ! Лина все это чувствует, разумеется, гипертрофированно, но это – часть процесса реабилитации.

Здесь важно:

1. Делиться своими сомнениями с доктором – ничто так не успокоит, как уверенное слово профессионала.

2. Знать, что все тревоги – естественны.

3. Проявлять терпение и давать организму время (это самое сложное).

Нос уверенно «движется» к своей идеальной форме, и самооценка Лины тоже. Наступает время, когда ее будет буквально «штырить» и «плющить» от себя самой. И это только начало! Как оценивать подобное? Очень просто: к Лине возвращается вся та энергия, которая была потрачена на попытки себя принять такой, какая есть, на примирение со своим носом, на подавление недовольства. А энергии (то есть внимания) туда утекало много – при каждом взгляде в зеркало.

В связи с этим я и считаю, что иногда проще бывает сделать один раз операцию и забыть, чем годами работать над собой и все равно чувствовать загнанное внутрь недовольство. Многие психологи меня осудят, ну, и пусть. Для меня совершенно очевидно, что, если есть безопасный способ что-то поменять, то лучше сделать это, чем насиловать себя изощренными психологическими упражнениями. Когда есть проблема с лишним весом, надо худеть по-честному, а не пытаться принять себя такой вот. В этом больше честности и любви к себе, чем в вялотекущем споре с самой собой.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович

Психолог-консультант: Юлия Свияш

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа