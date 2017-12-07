Лина на консультации по маммопластике

Рады вновь видеть всех, кто продолжает следить за преображением героинь 4-го сезона проекта «Красота на Миллион». Наши участницы уже ощущают, как начала меняться их жизнь. Но до финала еще далеко. А потому приглашаем вас узнать еще об одном интересном знакомстве, которое выпало на долю Лины. Все подробности вы найдете в ее новом дневнике.

Всем привет! Сегодня расскажу вам о своей консультации по увеличению груди. И сразу начну с врача, который будет со мной работать. Это Балкизов Вячеслав Валерьевич – один из ведущих специалистов в России по маммопластике, хирург с 16-летним опытом в сфере пластической, реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии.

В клинике меня встретила Наталья – ассистент хирурга, и проводила в кабинет. Там мы познакомились с Вячеславом Валерьевичем. Он сразу же приступил к делу и тщательно осмотрел мою грудь, сделал замеры и спросил мои пожелания по поводу размера. Я хочу хорошую полную «троечку», натуральную, сексуальную, но не вульгарную.

Выслушав меня, доктор в мельчайших подробностях начал рассказывать и объяснять мне все нюансы предстоящей операции. Имплантаты выбрали Mentor от Johnson & Johnson, я всегда хотела именно их. Читала о них очень много положительных отзывов, это одни из самых популярных и надежных имплантатов. Для моей операции их предоставляет официальный дистрибьютор в России – компания Implant Medical.

Имплантаты Mentor считаются лучшими на рынке. Устанавливать их будем под мышцу, так грудь будет выглядеть более естественной, надолго сохранит свою форму и не провиснет.











Форму имплантата мы выбрали круглую, несмотря на то, что я всегда хотела именно анатомическую. Как оказалась, в моем случае она подойдет лучше. Так как моя грудь имеет каплевидную форму, и, по сути, вся она опущена вниз, то анатомические имплантаты усугубят этот эффект: в верхней части будет совсем пусто, а в нижней образуется скопление ткани. С круглыми имплантатами ситуация кардинально изменится: это будет идеальный симбиоз родной груди и силикона.

Профиль выбрали средне-высокий. Доступ – по верхней границе ореолы, так шов будет незаметным.

Вообще, я обратила внимание, что у Вячеслава Валерьевича все работы выполнены очень аккуратно, и даже рубцов от подтяжки совсем не заметно. Может, все-таки тут замешана магия?

Мы договорились о дате проведения операции. Наталья дала мне список анализов, которые мне необходимо будет сдать. Рассказала о том, что с собой ничего брать не нужно, в клинике есть все необходимое, вплоть до зубной пасты. Палата одноместная, после операции я проведу там сутки, и меня отпустят домой.

Я очень переживала по поводу своего состояния в день выписки, начиталась на форумах про адские боли, про то, что после операции некоторые даже встают с трудом и месяц не могут поднять руки. Наталья меня успокоила, сказав, что Вячеслав Валерьевич все делает очень хорошо и аккуратно, и что все пациентки, как правило, на второй день уже перестают пить обезболивающее, так как в этом нет необходимости.

Остается добавить, что перед операцией совсем не волнуюсь, ну, по крайней мере, сейчас.

Кажется, ничего не забыла, если что-то упустила, спрашивайте в комментариях, постараюсь всем ответить.

комментарий пластического хирурга Вячеслава Валерьевича Балкизова: У пациентки Лины есть птоз правой молочной железы. Соответственно, правая и левая молочные железы несимметричны. Поэтому мы стояли перед выбором: делать увеличение груди или все-таки мастопексию (подтяжку). В итоге для минимализации нашего воздействия решили увеличить молочные железы при помощи имплантатов и корректировать состояние, вызванное асимметрией груди. Здесь важно также выбрать правильный доступ, при помощи которого будет производиться увеличение. В случае Лины больше остальных подойдет вариант расположения шва по верхнему краю ореолы.

комментарий психолога Юлии Свияш: Именно так чувствует себя девушка с давно созревшей мотивацией к маммопластике. Минимум сомнений и метаний. Все предстоящие испытания кажутся незначительными и преодолимыми. Плюс уверенность в том, какой размер груди хочется, и уважение к комментариям доктора.

Лина говорила, что маммопластикой вдохновлялась с тех пор, как после кормления ребенка грудь потеряла форму. Сейчас ей осталось только дождаться дня операции. Конечно, в ночь накануне и в день операции возможен всплеск волнения (поэтому важно выспаться), но, как правило, квалифицированные помощники-доктора способны умеренное волнение пациента быстро нивелировать.

Лина более чем адекватно воспринимает все происходящее и не расплескивается эмоционально. Ее больше интересуют технические моменты, она любит во всем разобраться сама, поэтому ее мысли отличаются разумностью и взвешенностью.

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия «Красота на Миллион»

Пластический хирург: Балкизов Вячеслав Валерьевич

Имплантаты предоставил официальный дистрибьютор в России – компания Implant Medical

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики