Встреча Лины с психологом

Дорогие читатели, продолжаем информировать вас о преображении новых участниц проекта «Красота на миллион». В очередном дневнике наша замечательная Лина спешит рассказать, как побывала у психолога, и что почерпнула из этой встречи. Не будем вас томить, читаем!

Всем привет! Сегодня я побывала на консультации у замечательного психолога и просто потрясающей женщины Юлии Свияш.

Скажу сразу, что я осталась в неописуемом восторге от нашей душевной беседы. Вообще мне всегда очень нравилась психология, поэтому я с нетерпением ждала нашей встречи. У меня накопилось огромное количество вопросов, которые я, наконец, смогла адресовать тому человеку, который поможет в них разобраться.

Войдя в кабинет, который и на рабочий кабинет совсем не похож, я увидела добродушную, весьма приятную женщину. Она встретила меня улыбкой, от этого сразу стало как-то тепло на душе.

Всем внешним видом Юлия располагает к себе и вызывает доверие, хочется делиться с ней самым сокровенным. У меня даже возникло ощущение, что с ней можно разговаривать бесконечно, настолько легкой и приятной была эта беседа. Я не чувствовала абсолютно никакого смущения или стеснения. Наверное, именно таким и должен быть настоящий психолог!

Час общения с психологом пролетел на одном дыхании. За это время я рассказала обо всех моментах, которые меня беспокоили и не давали покоя. Юлия помогла мне понять причины моих проблем в отношениях с супругом, расставить все на свои места, привести мысли в порядок. Вместе с этим она произнесла очень теплые слова напутствия на мое дальнейшее преображение, по-дружески подбодрила меня, от нее я получила какой-то необъяснимый заряд энергии.

Если углубиться в нашу беседу, то оказалось, что во мне достаточно много материнского, а вот женщины очень мало. Я стала для всех такой заботливой «мамочкой», которая уделяет внимание и делает хорошо всем, кроме себя. И это нужно срочно исправлять, самое время подумать и о себе!

Благодаря Юлии теперь я понимаю свою роль в семье, да и вообще статус в обществе. Я полна решимости и уверена, что моя жизнь кардинально изменится, ведь мои взгляды уже поменялись. А это только начало!

Юлия действительно оказала мне огромную поддержку в моем желании преобразиться и даже поделилась своим собственным опытом, за что ей огромнейшее спасибо! Все это вселило в меня еще больше уверенности, теперь я с полной готовностью жду следующей ступени своего преображения и знаю, что у меня все получится!

комментарий психолога Юлии Свияш: Когда я увидела Алису, она показалась мне настолько красивой и легкой девушкой, что сразу промелькнула мысль: «Что же ей в себе не нравится?» Но все мы знаем, что со стороны всегда легко судить о человеке.

Когда мы начали с Алисой беседу, оказалось, что для нее участие в проекте «Красота на миллион» – это попытка поставить себя на первое место в жизни. В ее ситуации это действительно важно.

Алисе 26 лет, она замужем, мама 4-летней дочки. И все вроде бы хорошо, но дело в том, что Алиса – «гиперотдающая» девушка. Как правило, этой чертой обладают умницы и красавицы, которые не чувствуют себя ценностью, не опираются на свое достоинство и не обладают хорошей самооценкой. Алиса привыкла нести ответственность не только за себя, но и за других: решать проблемы близких, принимать за них решения, думать за них. Более того, для нее вполне естественно прощать окружающих людей, не заявлять о своих потребностях, но до капли растворяться, исполняя их прихоти и желания.

Подобное поведение приводит к постепенному рождению системы «задвигания себя на задний план». Для женщины это сценарий, который рано или поздно приведет к кризису, к истощению сил, к перенапряжению. Именно это и произошло с жизнью Алисы.

В подобной ситуации самое время вспомнить о своих мечтах и желаниях. Алиса давно хотела улучшить внешность, но не решалась, да и деньги всегда уходили на другие, более важные и практичные вещи, как она считала. Но все равно наша героиня не оставляла мысли измениться.

То, что именно она попала на проект, для Алисы не только удача, но и сигнал – наконец наступило удобное время для перемен. Пришла пора стать здоровой эгоисткой и снять с себя этот тяжелейший груз «гиперответственности»!

Алиса хочет скорректировать грудь, подправить нос и зубы. Почему бы и нет? Конечно, Алиса очень волнуется по поводу предстоящих «испытаний». Но она , как никогда, уверена в том, чего ОНА хочет. Ее решимость перевешивает все волнения. А это самое главное.

Оставить заявку для участия в проекте

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Психолог-консультант: Юлия Свияш

Фото: Светлана Ананьева

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой