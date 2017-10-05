Встреча Лины с психологом
Дорогие читатели, продолжаем информировать вас о преображении новых участниц проекта «Красота на миллион». В очередном дневнике наша замечательная Лина спешит рассказать, как побывала у психолога, и что почерпнула из этой встречи. Не будем вас томить, читаем!
Всем привет! Сегодня я побывала на консультации у замечательного психолога и просто потрясающей женщины Юлии Свияш.
Скажу сразу, что я осталась в неописуемом восторге от нашей душевной беседы. Вообще мне всегда очень нравилась психология, поэтому я с нетерпением ждала нашей встречи. У меня накопилось огромное количество вопросов, которые я, наконец, смогла адресовать тому человеку, который поможет в них разобраться.
Войдя в кабинет, который и на рабочий кабинет совсем не похож, я увидела добродушную, весьма приятную женщину. Она встретила меня улыбкой, от этого сразу стало как-то тепло на душе.
Всем внешним видом Юлия располагает к себе и вызывает доверие, хочется делиться с ней самым сокровенным. У меня даже возникло ощущение, что с ней можно разговаривать бесконечно, настолько легкой и приятной была эта беседа. Я не чувствовала абсолютно никакого смущения или стеснения. Наверное, именно таким и должен быть настоящий психолог!
Час общения с психологом пролетел на одном дыхании. За это время я рассказала обо всех моментах, которые меня беспокоили и не давали покоя. Юлия помогла мне понять причины моих проблем в отношениях с супругом, расставить все на свои места, привести мысли в порядок. Вместе с этим она произнесла очень теплые слова напутствия на мое дальнейшее преображение, по-дружески подбодрила меня, от нее я получила какой-то необъяснимый заряд энергии.
Если углубиться в нашу беседу, то оказалось, что во мне достаточно много материнского, а вот женщины очень мало. Я стала для всех такой заботливой «мамочкой», которая уделяет внимание и делает хорошо всем, кроме себя. И это нужно срочно исправлять, самое время подумать и о себе!
Благодаря Юлии теперь я понимаю свою роль в семье, да и вообще статус в обществе. Я полна решимости и уверена, что моя жизнь кардинально изменится, ведь мои взгляды уже поменялись. А это только начало!
Юлия действительно оказала мне огромную поддержку в моем желании преобразиться и даже поделилась своим собственным опытом, за что ей огромнейшее спасибо! Все это вселило в меня еще больше уверенности, теперь я с полной готовностью жду следующей ступени своего преображения и знаю, что у меня все получится!
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комментарий психолога Юлии Свияш:
Когда я увидела Алису, она показалась мне настолько красивой и легкой девушкой, что сразу промелькнула мысль: «Что же ей в себе не нравится?» Но все мы знаем, что со стороны всегда легко судить о человеке.
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Психолог-консультант: Юлия Свияш
Фото: Светлана Ананьева
Предыдущие дневники участницы: