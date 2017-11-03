EMS-тренировка Лины

Приветствуем вас, дорогие читатели! Проект «Красота на миллион» продолжается, участницы с каждым днем чувствуют себя все увереннее. Обновление наших героинь, как мы и обещали, проходит по всем направлениям. И Лина в очередном дневнике расскажет о своем новом необычном опыте. Встречаем!

Здравствуйте, снова спешу поделиться с вами приятными событиями, которые продолжают происходить в моей жизни. Пока идет моя реабилитация после ринопластики, кураторы проекта подготовили для меня приятный сюрприз – посещение EMS-тренировки в уютной студии NewFit. Вы раньше слышали о таком виде фитнеса? Я – да. А для тех, кто не знает, постараюсь своими словами объяснить, что же это такое.

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EMS-фитнес – это тренировки в специальном костюме, который подает импульсы на определенные участки тела. Благодаря этому мышцы работают активнее, но нагрузки не выматывают и не изнуряют организм, в отличие от обычного фитнеса.

Сразу скажу, что я пришла на занятия не для того, чтобы похудеть. В моем случае важнее подтянуть фигуру, немного подкачать ягодицы и пресс.

Я была наслышана о том, что одна 20-минутная EMS-тренировка может заменить как минимум 1,5-2 часа занятий обычным фитнесом. Я думала, что это очередная уловка маркетологов, но мое мнение после похода в зал NewFit в корне изменилось. Помимо экономии времени, есть еще несколько плюсов:

не нужно брать с собой кучу вещей: для занятий потребуется только обувь, а сам костюм выдают в студии;

каждое упражнение показывает тренер, следит за техникой, помогает и поправляет, если что-то не так;

нет больших весов, а значит, нет нагрузки на позвоночник и суставы, это тоже очень здорово.

Вообще, придя в NewFit, я по традиции первым делом обратила внимание на персонал, ведь это лицо компании. Тут меня встретили очень дружелюбно и тепло. Познакомили с тренером Татьяной. Она – очень приятная и в меру строгая девушка, для тренера это очень важное качество, чтобы такие «спортивные халтурщики», как я, не прохлаждались на тренировке.

Татьяна рассказала поэтапно о том, как будет проходить тренировка, чем данный вид фитнеса отличается от обычного, и подробно ответила на все мои вопросы. После вводного инструктажа мне выдали белье, показали раздевалку. Переодевшись, я вышла в зал, где меня уже ждала Татьяна с другим костюмом. У него есть специальные накладки, смоченные водой – для лучшей проводимости импульса.

Я ожидала, что во время тренировки будет легкое покалывание, но нет, напротив, достаточно приятные ощущения, больше похожи на вибрацию. Когда поступали эти импульсы, необходимо было выполнять простые физические упражнения: приседания, махи, выпады и и т. д. Были моменты, когда вибрации ощущались слишком сильно, тогда тренер сразу снижала нагрузку. Еще очень удобно, что можно на любую группу мышц усилить или ослабить подачу импульса. Я, например, попросила увеличить нагрузку на пресс и ягодицы, так как это мои «проблемные зоны».







В конце тренировки меня посадили в кресло, в нем я безмятежно наслаждалась массажем.

После занятий чувствуешь себя достаточно бодро, на эмоциональном подъеме. Вернувшись домой, я переделала кучу дел, хотя после обычного фитнеса меня сложно поднять с кровати. Сначала я даже немного огорчилась, подумав, что эффекта не будет. Но уже к вечеру почувствовала умеренные мышечные боли. Особенно порадовал пресс: после классических занятий в зале я его не чувствую, а тут ненавязчивые, легкие намеки на боль напомнили о его существовании.

После занятий меня ждал сюрприз! Мне подарили абонемент!

Безусловно, пока рано говорить о результатах, но на данный момент меня все устраивает, и я с удовольствием буду посещать занятия и вне проекта. Многие говорят, что это «фитнес для ленивых», но я не совсем согласна. Скорее, это для тех, кто экономит свое время и силы.

В общем, девочки, всем советую попробовать EMS-тренировки – реально крутая штука!

Если вы тоже хотите попробовать на себе эффект EMS-тренровок, то студия Newfit приглашает вас на занятия. Каждый, кто назовет администратору кодовые слова «Красивый фитнес», сможет купить абонемент на специальных условиях!

комментарий EMS-тренера Прусаковой Татьяны: EMS – это электромиостимуляция. Для тренировки нужно надеть специальный костюм с электродами. Консоль направляет импульс на генератор, генератор эти импульсы подает на электроды, с их помощью начинается активное сокращение мышц. Во время тренировки помимо одной группы мышц, которые мы прорабатываем в обычном зале, одновременно активизируются все мышечные зоны.

Если коротко, то отличия EMS от привычного фитнеса можно описать в трех деталях. Во-первых, EMS-тренировка не изнуряет, потому что она длится всего 20 минут. Во-вторых, в фитнес-зале мы работаем с большими весами, нагружая суставы, прорабатывая только одну группу мышц, тогда как на EMS-тренировке работают все мышечные области, вне зависимости от того, на какой зоне мы делаем акцент. В-третьих, после занятия в нашей студии боль появляется на второй-третий день, потому что важной частью тренировки является лимфодренажный массаж. Он делается теми же импульсами для стимуляции лимфы и кровообращения. Таким образом, из мышц выходит избыток молочной кислоты, поэтому после тренировки вместо боли вы ощущаете бодрость и легкость в теле.

«Фитнес для ленивых» – я слышу это почти от каждого человека, которому рассказываю о EMS-тренировках. На словах очень тяжело передать все прелести и нагрузки этой тренировки. Поэтому единственный мой совет: «Приходи и ощути это на себе!»

Когда Лина пришла в студию, она мне показалась очень скромной и закрытой, но на самом деле она невероятно позитивная, в ней ощущается боевой настрой. Я выстроила ее тренировку с учетом того, что она, несмотря на красивую фигуру, давно не занималась спортом. У Лины были особые пожелания сделать акцент на подтяжку всего тела, особенно прокачать ягодицы и пресс. Чтобы избежать сильной нагрузки в первую тренировку, я «играла» с импульсами, добавляя или уменьшая их.

Я рада, что Лина попала к нам в NewFit на тренировку. С удовольствием буду ждать ее у себя в студии снова. Отдельное ей спасибо за теплые слова! Для справки: Прусакова Татьяна – мастер тренер сети Newfit. Более 4 лет в EMS-индустрии, обучающий тренер, работает со многими звездами. Клиентские достижения – более 34 кг сброшенного веса за 3 месяца.

комментарий психолога Юлии Свияш: У Лины – новый опыт. И видно, что он для нее не выходит далеко за пределы зоны комфорта. Лина, в общем-то, итак стройная и красивая девушка. Фитнес-тренировка? Не вопрос!

Помимо основной цели (похудеть или накачаться), фитнес-тренировка для женщины выполняет множество других, может быть, неосознанных, но не менее важных функций! Это позитивное общение, «выгул себя», приобщение к сообществу «спортивных и красивых», внимание мужчин в спортивном клубе, получение новых ощущений и т.д.

Все это в комплексе бодрит, держит не только тело, но и жизнь в тонусе. Как правило, первые тренировки вызывают своей новизной массу восторгов, да и результат сначала легче заметить. Это и в спорте, и в похудении, и в отношениях, и в работе!

Спад мотивации ощущается чуть позже, когда выясняется, что рутина и стагнация есть в любом деле. Вот тут как раз проявляется личный стержень человека, его воля. Дополнительно выясняется, способен ли человек сам разогревать свою мотивацию. Это то, что отличает ребенка от взрослого: ребенок идет за интересом и весельем, взрослый способен сохранять вектор даже в те моменты, когда его «не штырит». Лина, так держать!

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Сеть персональных ЭМС-тренировок нового поколения NEWFIT

Психолог-консультант: Юлия Свияш

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результаты ринопластики Лины