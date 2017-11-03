EMS-тренировка Лины
Приветствуем вас, дорогие читатели! Проект «Красота на миллион» продолжается, участницы с каждым днем чувствуют себя все увереннее. Обновление наших героинь, как мы и обещали, проходит по всем направлениям. И Лина в очередном дневнике расскажет о своем новом необычном опыте. Встречаем!
Здравствуйте, снова спешу поделиться с вами приятными событиями, которые продолжают происходить в моей жизни. Пока идет моя реабилитация после ринопластики, кураторы проекта подготовили для меня приятный сюрприз – посещение EMS-тренировки в уютной студии NewFit. Вы раньше слышали о таком виде фитнеса? Я – да. А для тех, кто не знает, постараюсь своими словами объяснить, что же это такое.
|
Оставить заявку для участия в проекте
EMS-фитнес – это тренировки в специальном костюме, который подает импульсы на определенные участки тела. Благодаря этому мышцы работают активнее, но нагрузки не выматывают и не изнуряют организм, в отличие от обычного фитнеса.
Сразу скажу, что я пришла на занятия не для того, чтобы похудеть. В моем случае важнее подтянуть фигуру, немного подкачать ягодицы и пресс.
Я была наслышана о том, что одна 20-минутная EMS-тренировка может заменить как минимум 1,5-2 часа занятий обычным фитнесом. Я думала, что это очередная уловка маркетологов, но мое мнение после похода в зал NewFit в корне изменилось. Помимо экономии времени, есть еще несколько плюсов:
- не нужно брать с собой кучу вещей: для занятий потребуется только обувь, а сам костюм выдают в студии;
- каждое упражнение показывает тренер, следит за техникой, помогает и поправляет, если что-то не так;
- нет больших весов, а значит, нет нагрузки на позвоночник и суставы, это тоже очень здорово.
Вообще, придя в NewFit, я по традиции первым делом обратила внимание на персонал, ведь это лицо компании. Тут меня встретили очень дружелюбно и тепло. Познакомили с тренером Татьяной. Она – очень приятная и в меру строгая девушка, для тренера это очень важное качество, чтобы такие «спортивные халтурщики», как я, не прохлаждались на тренировке.
Татьяна рассказала поэтапно о том, как будет проходить тренировка, чем данный вид фитнеса отличается от обычного, и подробно ответила на все мои вопросы. После вводного инструктажа мне выдали белье, показали раздевалку. Переодевшись, я вышла в зал, где меня уже ждала Татьяна с другим костюмом. У него есть специальные накладки, смоченные водой – для лучшей проводимости импульса.
Я ожидала, что во время тренировки будет легкое покалывание, но нет, напротив, достаточно приятные ощущения, больше похожи на вибрацию. Когда поступали эти импульсы, необходимо было выполнять простые физические упражнения: приседания, махи, выпады и и т. д. Были моменты, когда вибрации ощущались слишком сильно, тогда тренер сразу снижала нагрузку. Еще очень удобно, что можно на любую группу мышц усилить или ослабить подачу импульса. Я, например, попросила увеличить нагрузку на пресс и ягодицы, так как это мои «проблемные зоны».
В конце тренировки меня посадили в кресло, в нем я безмятежно наслаждалась массажем.
После занятий чувствуешь себя достаточно бодро, на эмоциональном подъеме. Вернувшись домой, я переделала кучу дел, хотя после обычного фитнеса меня сложно поднять с кровати. Сначала я даже немного огорчилась, подумав, что эффекта не будет. Но уже к вечеру почувствовала умеренные мышечные боли. Особенно порадовал пресс: после классических занятий в зале я его не чувствую, а тут ненавязчивые, легкие намеки на боль напомнили о его существовании.
После занятий меня ждал сюрприз! Мне подарили абонемент!
Безусловно, пока рано говорить о результатах, но на данный момент меня все устраивает, и я с удовольствием буду посещать занятия и вне проекта. Многие говорят, что это «фитнес для ленивых», но я не совсем согласна. Скорее, это для тех, кто экономит свое время и силы.
В общем, девочки, всем советую попробовать EMS-тренировки – реально крутая штука!
Если вы тоже хотите попробовать на себе эффект EMS-тренровок, то студия Newfit приглашает вас на занятия. Каждый, кто назовет администратору кодовые слова «Красивый фитнес», сможет купить абонемент на специальных условиях!
|
комментарий EMS-тренера Прусаковой Татьяны:
EMS – это электромиостимуляция. Для тренировки нужно надеть специальный костюм с электродами. Консоль направляет импульс на генератор, генератор эти импульсы подает на электроды, с их помощью начинается активное сокращение мышц. Во время тренировки помимо одной группы мышц, которые мы прорабатываем в обычном зале, одновременно активизируются все мышечные зоны.
Для справки: Прусакова Татьяна – мастер тренер сети Newfit. Более 4 лет в EMS-индустрии, обучающий тренер, работает со многими звездами. Клиентские достижения – более 34 кг сброшенного веса за 3 месяца.
|
комментарий психолога Юлии Свияш:
У Лины – новый опыт. И видно, что он для нее не выходит далеко за пределы зоны комфорта. Лина, в общем-то, итак стройная и красивая девушка. Фитнес-тренировка? Не вопрос!
|
Оставить заявку для участия в проекте
Сеть персональных ЭМС-тренировок нового поколения NEWFIT
Психолог-консультант: Юлия Свияш
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Лина у хирурга по пластике носа
Первая пластика Лины – коррекция носа
Читайте также
Обсуждение 6
-
ВикаЛина итак тонкая стройная и . уверена. раз знает данный вид тренировки, посещает фитнес клуб! Но вот глазки то засияли, видимо нравится на этом проекте) не знаю, я в Лине не вижу изменений. признаться. стоим на месте, потому что она итак нормальная!
03.11.17 22:15
-
ЛеляСупер тренировка, мне понравилось. как тренер описала занятие! Потому как, для меня это что- то новое! а вот носик Лины становится аккуратнее. мне кажется ей не идут прямые волосы. как- то они делаю строгими черты ее лица.
03.11.17 22:07
-
ЯшкаК новому носу не подходит цвет волос, как это ни странно. В остальном умочка, красотка, молодец.
03.11.17 21:04