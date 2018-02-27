Вся правда от Лины об участии в проекте

Приветствуем вас, дорогие друзья! Вы знаете, что благодаря проекту «Красота на Миллион» его участница Лина уже прошла через несколько пластических операций, стоматологическое лечение и испытала на себе новинки в области косметологии и фитнеса. Обновленная, открытая всему миру, она, наконец, готова развернуто ответить на множество вопросов, которые вы неоднократно задавали, оставляя комментарии к дневникам. Как она попала в проект, почему приняла такое решение, сколько по времени заняло преображение – это и многое другое вы можете узнать из первых уст. Итак, финальное интервью с нашей героиней!

Лина, многим женщинам, следящим за твоим преображением, очень интересно, как же ты решилась оставить заявку?

Я, как и любая женщина, мечтала избавиться от недостатков внешности, достичь того образа, который я считаю для себя идеальным. Четко знала, что в себе нужно поменять, однако из-за определенных жизненных обстоятельств мне было сложно сделать все самой. Поэтому я стала искать варианты: из разных источников узнавала о проведении кастингов на бьюти-проекты и конкурсы, искала информацию о каких-то акциях, бесплатных показательных операциях... В общем, я не отчаивалась и верила, что когда-нибудь выберут меня.

Так и случилось! В сентябре я отправила заявку на участие в проекте «Красота на Миллион».

Заполнила небольшую анкету, приложила свои фотографии. Через несколько дней на своей электронной почте увидела ответ от редактора проекта с коротеньким сообщением, что меня взяли. Но и здесь не обошлось без казусов: оказывается, координаторы и редакторы проекта пытались связаться со мной ранее, однако не смогли мне дозвониться. Представляете, еще чуть-чуть – и я упустила бы свой шанс!

Когда тебя выбрали, что ты почувствовала? Были какие-то сомнения, страхи?

Первое чувство, которое я испытала после личного общения с редактором проекта «Красота на Миллион» – это ощущение какой-то легкости. Знаете, такое бывает, когда очень долго пытаешься решить какую-то задачу, проблему, и наконец – у тебя все получается.

Не буду скрывать, тревожность оставалась, я не могла поверить, что все так просто и доступно... Мою тревогу подпитала подруга, которая ждала меня внизу в машине. Когда я рассказала ей, что участницам проекта абсолютно бесплатно проводят пластические операции и косметологические процедуры, она тут же подняла панику. Уверяла, что такого быть не может, что меня непременно обманут... Как всегда, вот таким странным образом сработал защитный механизм.

Значит, подруга была против твоего участия? Почему же ты все-таки решилась пойти в проект?

О, да! Я убедилась, что абсолютно каждый из нас склонен не доверять везению, поэтому в любом позитивном событии мы тут же начинаем искать подвох. Я это тоже пережила, поскольку после подтверждения своей заявки испытала эти смешанные чувства.

Но любопытство и желание преобразиться взяли верх над страхом. Я собралась и поехала в офис, подумав, лучше уж я буду жалеть о том, что сделала, чем о том, чего не сделала.

Знаете, скажу вам по секрету: каких только мыслей не было в моей голове – как вспомню, даже смешно становится. Доходило до того, что я реально начала бояться похищения. Мне казалось, что таким образом набирают девушек для работы за границей или подыскивают доноров органов. Сейчас, рассказывая все это, я улыбаюсь, но на тот момент мне было далеко не до смеха :)

Когда ты поняла, что все серьезно? В какой момент твои сомнения ушли?

Шли обсуждения плана моих процедур, мы с редакторами согласовывали операции и прочие манипуляции, я все еще была настороже. Окончательно я успокоилась, когда пришла на первую консультацию к пластическому хирургу. Это был замечательный и невероятно добрый человек. После беседы с ним я окончательно поверила, что скоро мои мечты об идеальной внешности исполнятся!

Но ощущение блаженства все-таки мне немного подпортили...

Что случилось?

Все банально просто! Находясь на седьмом небе от счастья после консультации, я первым делом решила поделиться своей радостью с подругой. Она вновь начала нагнетать тревогу. Когда я сдалась перед ее натиском и назвала фамилию хирурга, который будет делать мне ринопластику, то подруга тут же взялась искать о нем информацию в Интернете.

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Подруга перерыла, наверное, весь Интернет и все-таки достала несколько негативных отзывов о его работе.

Я человек рассудительный и понимаю, что далеко не все пациентки остаются довольны результатами пластической операции. На их мнение влияет множество факторов! Но это меня не успокаивало. В итоге я несколько дней ходила подавленной и ночами рыдала в подушку. В такой ситуации очень ценной оказалась поддержка девочек из редакции Kleo, очень им благодарна, что они нашли слова, успокоили и приободрили меня. С таким масштабным освещением проекта организаторы просто не могут себе позволить плохих специалистов.

После такого нервного потрясения ты, наверное, еще сильнее ждала операции?

Удивитесь, но судьба не давала мне поводов для расслабления :)

Я не писала об этом в своих дневниках, поэтому читатели не в курсе, что мою операцию по коррекции носа переносили. В назначенную дату я прибыла в клинику, меня провели в палату, я переоделась и сидела в ожидании, когда меня заберут в операционную. Но вместо врача-анестезиолога в палату вошла медсестра, которая объяснила, что среди переданных мною результатов анализов не хватает еще какого-то исследования. Пришлось все отложить, поэтому ринопластику мне сделали на неделю позже, чем было запланировано.

Кстати, вот этот момент очень показателен. Врачи серьезно отнеслись к своей работе, не стали делать операцию, а дождались, пока я не предоставлю им все медицинские документы.

Хорошо, что все обошлось и тебе сделали ринопластику. Как ты сама оцениваешь ее результат, тебе нравится новый носик?

Это была моя первая пластическая операция в жизни. На предварительной консультации врач подробно рассказал, какие будут неудобства в первые дни, что результат будет виден не сразу, что нужно будет ждать несколько месяцев до тех пор, пока нос обретет окончательную форму. Так что я была готова ко всему.

Операция прошла успешно, реабилитация тоже не принесла неожиданностей. Сейчас отечность уже полностью спала, и я откровенно могу сказать – мне определенно нравится мой новый носик, я на 100% довольна своим лицом, оно действительно изменилось в лучшую сторону!

Мы знаем, что у тебя есть маленькая дочка. Заметила ли она изменения?

Сначала дочь ничего не замечала, и я старалась не подавать виду. Но когда я стала сама часто трогать свой нос, смотреть в зеркало и оценивать свои новые формы, она также стала комментировать. Особенно ей понравился мой новый носик, она сказала, что он стал «очень красивеньким».

Второй пластической операцией была маммопластика. Оправдались ли твои ожидания?

Да, смотря в зеркало, я замираю от восхищения, любуясь своим телом! Это чудесное чувство, когда ты полностью довольна своим внешним видом! В моем гардеробе, наконец-то, появились платья и блузки с декольте, я с огромным удовольствием хожу в магазины нижнего белья и выбираю комплекты, о которых раньше могла только мечтать. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, и это прекрасно.

Были ли какие-то сомнения перед операцией?

Как и любая девушка, я склонна сомневаться. После того, как с хирургом были обговорены форма и размер груди, я некоторое время раздумывала: «Может, лучше все-таки каплевидная форма, может, нужен размер больше...» Сейчас я понимаю, что мой врач сделал самый лучший выбор – я очень довольна результатом!

Мы знаем, что твой путь не был легким. Расскажи, возникало ли у тебя чувство сожаления, не хотелось ли все бросить и уйти?

Да, каждый день проекта «Красота на Миллион» приходилось по-настоящему переживать. Внутри меня бушевала буря эмоций: то я не могла нарадоваться происходящим метаморфозам, то впадала в истерику и паниковала. Это правда. Иногда даже были мысли, что я зря пришла в проект, что мне здесь не место, нужно срочно уйти...

Ситуация подогревалась тем, что регулярно происходили какие-то форс-мажоры. К примеру, с детства у меня есть проблемы с сосудами в носу. Они хрупкие, поэтому периодически у меня возникало носовое кровотечение. Примерно через месяц после ринопластики снова пошла кровь, да так сильно, что я моментально испачкала все белье. Перепугавшись, я в панике набрала номер скорой и вызвала бригаду врачей. Они приехали, осмотрели меня, остановили кровотечение. Про операцию на носу я побоялась им рассказывать.

После этого случая я с тревогой ждала приема у своего пластического хирурга. Когда поведала ему о случившемся, он меня успокоил. Сказал, что такое действительно может иметь место, это вполне нормально. Хорошо, что в дальнейшем таких историй со мной больше не происходило.

А если в целом, то какие у тебя были опасения?

Пластическая хирургия – вещь очень непредсказуемая. Врач изначально не может на 100% предугадать, как поведет себя организм пациента во время и после вмешательства. По этой причине я очень боялась предстоящих изменений, опасалась, что мне не понравится результат.

Были мысли, что здесь все не настоящее: чтобы привлечь читателей и сохранить репутацию, реальные результаты операций скрывают, перед публикацией фото героинь «до и после» пользуются фотошопом.

Но когда я сама лично стала участницей и прошла весь путь с самого нуля, то эти мысли теперь кажутся нелепыми. Приведу простой пример: я была очень удивлена, когда после той же ринопластики я сделала фотографии результата на мобильный и их без всяких доработок разместили в моем дневнике. И вообще ни одно мое фото в проекте не подвергалось фотошопу.

Да, и с читательницами в комментариях я общалась от своего имени и по своему желанию, никто к этому не принуждал. Просто хотелось поделиться своими ощущениями с окружающими.

Лина, ты стоишь практически у самой финишной черты. Какие чувства ты испытываешь сейчас?

Да, это финал проекта, но не окончание моего преображения! Мне еще около полутора лет предстоит лечить зубы с помощью ортодонтических конструкций. Это приносит дополнительную радость, так как даже после финала специалисты проекта будут заниматься моим здоровьем.

Что же касается расставания, то действительно очень жаль – проект «Красота на Миллион» стал частью моей жизни, отпускать его не хочется.

После участия в проекте ты стала счастливее?

Когда я вижу новую себя в зеркале, то чувствую истинное наслаждение. Я довольна своим отражением, мне нравится мое лицо и тело. Но над внутренним содержанием я все еще работаю.

Недавно координаторы проекта спросили меня: «В красоте ли счастье?» Я без колебаний ответила, что так и есть. Но сегодня, когда прошло время, я успела пожить в своем новом образе, я признаюсь, что немного слукавила.

На самом деле я считаю, что внешняя красота является дополнением того внутреннего мира, который ты создала. Это завершающий штрих, благодаря которому мы становимся уверенными в себе, счастливыми.

«Картинка» будет полной только в том случае, если ты работаешь по всем фронтам: заботишься о теле, об организме, о духовном наполнении.

Какие слова ты хотела бы сказать женщинам, которые только думают над участием в проекте «Красота на Миллион»?

Милые девочки, посмотрите на меня и вдохновитесь моим примером! Отбросьте все сомнения, зайдите на сайт проекта и заполните анкету участницы. Это отнимет у вас буквально 10 минут, но у вас появится шанс изменить всю свою дальнейшую жизнь!

Не упускайте такой возможности, идите к своей мечте напролом. Нет таких стен, которые выстоят перед натиском нашей могучей воли и веры в себя!

комментарий мамы: Когда я увидела Линочку после съемок финального образа, чуть дар речи не потеряла! Какая же она красивая. Хочется, чтобы дочка выглядела так всегда!

Пересматривая старые фотографии, я осознала еще сильнее, как изменилась Лина! И ей так к лицу перемены! А образы с финальной фотосессии можно смело публиковать в самых модных журналах, на мой взгляд...

Я никогда не устану благодарить проект «Красота на Миллион» за предоставленный шанс! Пусть ярких преображений будет больше!

комментарий подруги Ирины: Когда Лина сообщила мне, что ее выбрали в качестве участницы проекта, я испугалась за нее. Очень долго пыталась отговорить от затеи. Я не верила, что кто-то будет преображать мою подругу просто так, безвозмездно! Особенно меня напрягало, что Лина собралась делать ринопластику. Мне казалось, что ее там просто изуродуют. В срочном порядке я начала искать в Интернете информацию о проекте и о хирургах. Мы даже поругались немного из-за этого. В итоге Лина не сказала мне дату первой операции. А при следующей нашей встрече подруга была уже с новым носом! Я успокоилась только после первой операции и рада, что Лина поступила упрямо. Так, как сама это для себя решила.

Сейчас мне очень неловко из-за того, что я пыталась отговорить подругу от участия в проекте, но не могла я остаться равнодушной и пройти мимо...

Лина молодец, у меня никогда бы не хватило смелости на две операции! Я вижу, как Лина счастлива, и это меня безумно радует!

комментарий подруги Кати: Финальный образ получился просто сногсшибательным, лично я в полном восторге! Больше всего мне понравился образ в синем платье, получилось очень сексуально :)

В целом ее изменения сложно не заметить. Я вижу, как Лина счастлива, как горят ее глаза, она буквально заряжена позитивом. Если раньше она постоянно была дома, никуда не выходила, то теперь практически не сидит на месте. Мы постоянно ходим в театры, кино, кафе и просто по магазинам. Даже в отпуск вместе собираемся, хотя Лина безумно боится летать. Знаю, что для нее это огромный шаг.

Лина решила осуществить еще одну свою маленькую мечту – пошла учиться вождению и готова в этом году получить права. Мне очень нравятся эти изменения, и я уверенна, что у нее все получится!

Бюджет на преображение Лины – 1 500 000 рублей!

История преображения Лины начиналась со знакомства с психологом, которая помогала участнице проходить путь к совершенству и изменению внутреннего мира за счет внешних преображений.

Один из серьезных комплексов Лины – недовольство формой носа. Операцию по ринопластике провел пластический хирург Степанян Геворг Хоренович. После проведения операции Лина трижды была на консультации у врача. Геворг Хоренович также дал Лине рекомендации по уходу в период восстановления.

На втором этапе пластический хирург Балкизов Вячеслав Валерьевич провел операцию по увеличению груди. Хирург использовал доступ по верхнему краю ареолы и бесшовную технику операции. После заживления не остается никакого следа от хирургического вмешательства.

В клинике Dental Luxury Clinic, уже знакомой читателям по третьему сезону проекта, Лину ждал целый список эстетических процедур. В общей сложности она посетила клинику 8 раз. Более того, работа над ее идеальной улыбкой продолжится еще в течение 1,5 лет.







Чудесная история преображения Лины завершилась в шикарной фотостудии, где финальные образы героини смотрелись просто сногсшибательно. Впрочем, как и сама героиня.

P.S. Мы не прощаемся с Линой, ждите ее новых дневников об ортодонтическом лечении. И не за горами пятый сезон! Через несколько дней вы узнаете, кто станет одной из участниц!

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Пластический хирург по ринопластике: Геворг Хоренович Степанян.

Пластический хирург по маммопластике: Вячеслав Валерьевич Балкизов.

Одежда: Sarafan Moscow.

Великолепное синее платье для финального образа: M&Mbeautydress.

Фотостудия: Harmony Studio.

Визажист: Татьяна Баженова.

Фото предоставлены Натальей Трениной.

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики

Лина на консультации по маммопластике

Мечта Лины исполнилась

Лина учится улыбаться

Приятные моменты – новая грудь Лины