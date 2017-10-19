Первая пластика Лины – коррекция носа

Участницы проекта «Красота на миллион» постепенно продвигаются вперед в своем преображении. Наступила наиболее серьезная фаза проекта, связанная с самыми масштабными изменениями. Своими впечатлениями от пластической операции делится Лина. Встречайте ее очередной дневник!

Приветствую всех, кто продолжает следить и поддерживать меня на нелегком пути изменений! В сегодняшнем дневнике я хочу рассказать вам о своем первом опыте пластической хирургии – пластике носа.

Всегда думала, что буду очень переживать и нервничать перед операцией, но, к моему удивлению, я была очень спокойной. Волнения практически не было, ведь я знала, что оперировать меня будет профессионал в своем деле – Степанян Геворг Хоренович. Он специализируется на ринопластике, на его счету множество аналогичных операций, так что я попала в действительно надежные руки!

Когда я пришла в клинику, мой доктор был уже на месте. Перед тем, как оправить меня в палату, а оттуда – в операционную, Геворг Хоренович еще раз поговорил со мной. Узнал, как я спала, насколько хорошо себя чувствую. Затем была короткая беседа с анестезиологом, после чего медсестры сопроводили меня в операционную.

Единственное, что помню, как мне ввели в вену наркоз и сказали думать о хорошем... На этом все! Очнулась я уже в палате!







Открыв глаза, я даже сразу не поняла, что все закончилось. От наркоза немного кружилась голова, в глазах пока двоилось и троилось. Когда смогла сосредоточить взгляд, то первым делом увидела сидящую рядом медсестру. Она то и дело меняла холодный компресс и прикладывала его к моему лицу. В тот момент это было нереальным блаженством!

Палаты рассчитаны на трех человек, поэтому со мной лежали еще две девочки. Как выяснилось позже, одна из моих соседок специально приехала на ринопластику к Геворгу Хореновичу из другого города!

Клиника, в которой оперирует Геворг Хоренович, очень хорошо оснащена: палаты светлые, просторные, в них есть все необходимое. И что немаловажно после операции – здесь очень тихо, несмотря на большое количество посетителей и пациентов.

Через некоторое время после того, как я очнулась, нам принесли обед. Аппетита у меня пока не было, но для поддержания сил я все-таки покушала. Хочу заметить, что кормят там очень вкусно, и меню разнообразное, совсем не как в больнице. Позже я спросила у администратора, оказалось, что еду для пациентов клиники заказывают в ресторане неподалеку.

Персонал в клинике тоже чудесный! Каждые полчаса ко мне заходила медсестра и спрашивала, все ли в порядке, не нужна ли мне помощь, что принести/унести. Хирург тоже не оставил меня без внимания: несколько раз в день он непременно заходил в палату и интересовался, как я себя чувствую

Наверное, читая мой дневник, вы подумаете, что это совершенно обычные и логичные вещи. И, правда, когда ты не пациент, эти моменты кажутся обыденными. Но когда ты лежишь в палате и понимаешь, что ты после серьезной операции, что впереди фактически новая жизнь с новым лицом, то тут очень важно, как себя ведут окружающие люди: и персонал, и сам врач. Я искренне рада, что мне в этом отношении повезло.

Честно вам скажу, реабилитационный период после ринопластики достаточно сложный, особенно трудно приходится в первые три дня. Лично для меня самым тяжелым было вдыхать и выдыхать исключительно через рот. От этого слизистая быстро пересыхала, постоянно приходилось ее смачивать. Второй неприятный момент – лежать нужно только на спине. Но я понимала, на что иду, и была к этому готова.

Как только я «расшевелилась», то немедленно попросила зеркало – любопытство просто одолевало! Взглянув на свое отражение, была приятно удивлена: отеков практически не было, только небольшой синяк под правым глазом и совсем маленький синячок под левым, также немного болела голова. Сначала я обрадовалась, но потом стала переживать: «А вдруг к вечеру появятся отеки, все лицо посинеет, и я превращусь в подобие сливы???».

Шли часы, приближалась ночь, но мое лицо оставалось прежним. Это меня безумно обрадовало, и, наконец, я вздохнула с облегчением.

Что касается самого носа, то он совсем не болел, я его практически не чувствовала. Ощущалось только наличие тампонов, которые безумно хочется достать. Из-за них ночью практически не спала, только около 6 утра удалось уснуть на пару часов.

Утром второго дня с обходом в нашу палату пришел Геворг Хоренович. Он со всех сторон осмотрел мой носик, уточнил мое самочувствие, после чего с облегчением в голосе отправил меня на выписку. Или это в моей голове было облегчение? Уж и не помню, от радости все мысли смешались в большой клубок! Знаю точно, Геворг Хоренович сказал, что мне нужно будет вернуться в клинику на следующий день для удаления тампонов.

После ночи в клинике лицо было таким же, как и в первый день: отеки и синяки не увеличились, единственное изменение – я начала чихать, поначалу это было очень страшно. Казалось, если я чихну, то из моего носа тут же полетят ватные тампоны, а, возможно, улетит и сам нос!)) Но, как объяснил доктор, это нормально, ничего не нужно бояться, мой нос никуда не денется. В итоге я научилась чихать через рот, что со стороны выглядело крайне нелепо.

Как только завершился врачебный обход, я отправилась выписываться. Медсестры еще раз проговорили вслух меры предосторожности и дали памятку, в которой были указаны послеоперационные назначения и рекомендации.

Я уже дома и теперь томлюсь в ожидании, когда удалят эти крайне неудобные тампоны из носа. Если все будет нормально, то ждать остается недолго – обычно их вынимают на третьи сутки после операции. Поэтому скоро моим мучениям настанет конец, уж очень хочется дышать не только ртом, но и новым носиком!

комментарий пластического хирурга Геворга Хореновича Степаняна: Операция у нас прошла успешно, по моему мнению, даже идеально. Со своей стороны я сделал все необходимое для профилактики осложнений. Многие пациенты даже не догадываются, какие проблемы могут возникнуть после операции: это и искривление, и западение костей, и несостоятельность хрящей. Но мы приняли меры, чтобы этого не произошло. Теперь заживление зависит также от Лины. Ей предстоит придерживаться стандартных правил: не париться в ванной, беречь нос от ударов, лишний раз его не тревожить. Ну, и не забывать про положительный настрой!

комментарий психолога Юлии Свияш: Накануне операции, в день ее проведения и первые дни после все, что требуется от нас, девочек, быть спокойными, послушными пациентками. Не «кудахтать» тревожно, не донимать доктора и медсестер, а четко выполнять инструкции. Ведь решение уже принято! Мастера все сделают за вас. Лина с этой ролью справилась хорошо.

То, что она узнала себя в зеркале и даже не испугалась своего отражения, произошло благодаря профессионализму врачей. Бывают такие лица (особенно, когда исправляют последствия травм, аварий, основательно ломают кости переносицы и т.д.), что человек при виде своего отражения впадает в истерику. Паника проходит, но на это может потребоваться неделя или две. У Лины все аккуратно и «человекообразно», поэтому ее спокойствие вполне объяснимо.

Что ж, впереди, пожалуй, самая некомфортная неделя в физическом плане. Но обратите внимание, Лина в хорошем настроении, потому что предвкушает увидеть свой новый нос более изящным. Благодаря мотивации и четкому стремлению к достижению цели даже промежуточный дискомфорт переносится гораздо легче. Так во всем: в работе, в освоении какого-то нового дела, в реализации давней мечты. Если ты уверена, что глобальный курс правильный, то не так уж сложно потерпеть.

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович

Психолог-консультант: Юлия Свияш

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа