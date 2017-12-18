Мечта Лины исполнилась
Всем привет! Начинаю рассказ, как я увеличила грудь, что чувствовала перед операцией, как готовилась и как все прошло. Надеюсь, мой опыт поможет вам избавиться от предрассудков и тоже решиться на операцию.
Нужно было сдать много анализов, поэтому в последние дни перед операцией мне некогда было думать о самой операции, я переживала за анализы. Незадолго до назначенной даты я приболела, а важно, чтобы анализы были в порядке. Поэтому к ним я приступила буквально в последние дни. Волновалась больше о том, чтобы результаты были готовы вовремя.
До операции
Собрав результаты анализов и документы, в нужный день приехала в клинику. Своему хирургу, Балкизову Вячеславу Валерьевичу, я доверяю на 100%, поэтому была в целом спокойна. Поскольку это моя вторая пластическая операция за последний месяц, я подошла к ней предельно осознанно. Информации проштудировала столько, что стала экспертом. По крайней мере, в теории:) Меня уверили, что качество наркоза будет на высоте, но пугал более долгий период реабилитации.
Мы отлично побеседовали на консультации, я много лет морально готовилась к маммопластике, но все же червячок сомнений продолжал грызть мой мозг. «А правильно ли подобрали объем?», «Не получится ли новый бюст слишком большим и ненатуральным?», и так далее. В такие моменты я представляла свою будущую крепкую троечку, красиво сидящие платья и роскошное белье. И все сомнения улетучивались.
В палате
О больничной обстановке не напоминало ничего. Палатой этот шикарный номер, как в пятизвездочном отеле, назвать нельзя. All inclusive! С собой клинику взяла только расческу, мобильный телефон и позитивный настрой.
Переоделась, отдохнула, после чего зашли Вячеслав Валерьевич, чтобы пообщаться и сделать разметку, и анестезиолог. Медсестра помогла надеть компрессионные чулки. Они длинные, белые и очень тугие, поэтому обычно медперсонал помогает пациентам делать это правильно. Антиэмболические чулки нужны, чтобы во время операции отток крови от ног к сердцу был нормальным, кровь не застаивалась и не образовывались тромбы.
Кстати, никогда раньше не слышала, оказывается существуют специальное устройство для надевания компрессионного трикатожа, оно было и в моей клинике, но мне не пригодилось.
В операционной
Вот так, в белоснежных чулках, я отправилась в операционную. Там было довольно прохладно. Легла на стол, меня накрыли тоненькой простыней. Не удержалась и пошутила, что теперь намного теплее ))) Оказалось, что это система обогрева для операционных блоков – мини-одеяло действительно согревает. После укола я заснула.
Операция длилась 1,5 ч. Проснувшись, поняла, что картинка расплывается, и почему-то попросила обезболивающее. Особой боли не было, но именно такая мысль появилась первой, когда я открыла глаза. Из неприятных ощущений отмечу жуткую тяжесть – новую грудь, пока я спала, упаковали в специальное белье. Мне сделали укол, после чего «плита» на груди стала немного легче, напоили и отвезли в мой «пятизвездочный номер».
Сразу после операции
Вечером предложили перекусить. Аппетит у меня всегда хороший, а накануне я только легко поужинала. Поэтому с удовольствием съела пюре с котлеткой, пришла в отличное настроение, захотелось встать, походить, позвонить.
Однако оказалось, что вставать, как привыкла, нельзя. Медсестра провела инструктаж – подъем без рук, с помощью пресса. Было непросто, но я справилась. Кое-как поднявшись, немного походила, освоилась с непривычными ощущениями и направилась в ванную. Не терпелось полюбоваться новыми формами!
Сразу оценить объемы и результат не получилось из-за компрессионного белья. Оно бежевое, это плюс – не будет видно под одеждой. Пока понятно, что грудь и не большая, и не маленькая – именно то, о чем мечтала. Конечно, о размерах можно будет судить после, но я уже довольна!
Чувствовала я себя просто замечательно! Единственное, что мешало, – дискомфорт из-за компрессионного трикотажа. Он ужасно тугой, давит и стягивает, даже дышать поначалу трудно. С этой обузой придется смириться на целый месяц. Именно столько придется носить белье не снимая. Также в период восстановления нельзя поднимать тяжести. К счастью, бывший муж сможет мне помочь с дочкой.
Вечером немного полистала ленту, посмотрела видео и уснула. Первое время мне придется спать исключительно на спине и полулежа.
На следующий день
Утром отправилась на перевязку. Когда сняли белье – было такое облегчение, просто взлететь захотелось! Правда, после перевязки белье снова застегнули. Сделали укол, дали рекомендации и отправили домой. В клинике заботливый и внимательный персонал, отличная обстановка и потрясающий уход.
Скажу честно – я до сих пор в необычном состоянии, хочется петь и танцевать, но белье стесняет и ограничивает мои эмоции. Хотя это такая ерунда в сравнении с исполнившейся мечтой!
Предстоит несколько дней особого режима, а когда сойдут отеки, я обязательно покажу вам результат. Уверена, вам тоже не терпится увидеть!
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комментарий Кати, подруги Лины:
Привет, меня зовут Катя, с Линой мы дружим с самого детства. Несколько месяцев назад она сказала мне о своем желании поучаствовать в проекте. Точнее как сказала, поставила перед фактом, что участвует, и я полностью поддержала ее решение. Лина со школы очень стеснялась своей улыбки, в её фотоальбоме очень сложно найти фото, где она открыто улыбается. Чуть позже появились комплексы по поводу носа и груди.
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комментарий пластического хирурга Вячеслава Валерьевича Балкизова:
Мы постарались поступить таким образом, чтобы минимизировать следы нашего воздействия, но при этом получить достойный результат. Доступ сделали по верхнему краю ореолы и использовали бесшовную технику, при которой швы накладываются с внутренней стороны. Снимать их не требуется, а после заживлением не останется никого следа от операции. Чтобы восстановление шло быстрее, пациентке необходимо несколько дней носить специальное компрессионное белье и соблюдать определенные рекомендации,
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комментарий психолога Юлии Свияш:
День операции и долгожданный, и волнительный одновременно. У одних девушек более долгожданный (у кого мотивация сильнее), у других – более волнительный (у кого больше тревог). В случае Лины есть стойкая мотивация, поэтому ее описание своих ощущений приподнятое и позитивное. Конечно, комфорт условий операции и профессионализм докторов тоже сыграли свою роль, но в целом восприятие пациента основывается именно на собственной позиции, это событие окрашивается индивидуальными эмоциями. Иногда девушкам даже кажется, что этот день будет каким-то поворотным в судьбе. В каком-то смысле это так – ваше тело никогда уже не будет прежним. Фигура изменится, общее ощущение от себя самой – тоже. Но ведь именно этого и хочется, не так ли?
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Оставить заявку для участия в проекте
Пластический хирург: Балкизов Вячеслав Валерьевич
Имплантаты предоставил официальный дистрибьютор в России – компания Implant Medical
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Лина у хирурга по пластике носа
Первая пластика Лины – коррекция носа
Лина в стоматологии: знакомство с врачами
Впечатления Лины от ринопластики
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Обсуждение 11
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Интересно, конечно, посмотреть на новую грудь, хотя я не видела особой необходимости в маммопластике. А больше интересно узнать, как изменилось ваше внутреннее состояние, Лина?
19.12.17 13:51
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Лина, самый волнительный момент позади. Желаю вам сил для восстановления! Также жду ваших впечатлений о периоде реабилитации и конечно же фотографии новой груди.
18.12.17 22:39
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КираДа уж, очень глобальная мечта у вас Лина! Я до сих пор не понимаю, зачем вам новая грудь... И изменений , как здесь пишут, я тоже не вижу. Единственное, что мне интересно, это как поправят зубы!
18.12.17 14:17
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Лина, поздравляю! Вы очень изменились, вам участие в проекте явно на пользу. Скорее показывайте нам новую грудь. Я заинтригована)
18.12.17 13:49
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КатяПочему бывший муж? У нее же кажется был не бывший еще в начале проекта..Я путаю?
18.12.17 13:02
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Вот и я удивилась. Когда они успели разойтись? И значит, не для мужа Лина новую грудь себе делала?
18.12.17 17:13
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Влада МоскваИнтересно , что в итоге подучится ...
18.12.17 12:27
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КириллДа все нормально с грудью было, кроите себя с ног до головы. Как сложно мужикам жить-то стало!
18.12.17 12:07
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МашаБоже мой, как же круто когда исполняются мечты! Когда увидим результат, Лина?
18.12.17 12:05