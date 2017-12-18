Мечта Лины исполнилась

Всем привет! Начинаю рассказ, как я увеличила грудь, что чувствовала перед операцией, как готовилась и как все прошло. Надеюсь, мой опыт поможет вам избавиться от предрассудков и тоже решиться на операцию.

Нужно было сдать много анализов, поэтому в последние дни перед операцией мне некогда было думать о самой операции, я переживала за анализы. Незадолго до назначенной даты я приболела, а важно, чтобы анализы были в порядке. Поэтому к ним я приступила буквально в последние дни. Волновалась больше о том, чтобы результаты были готовы вовремя.

До операции

Собрав результаты анализов и документы, в нужный день приехала в клинику. Своему хирургу, Балкизову Вячеславу Валерьевичу, я доверяю на 100%, поэтому была в целом спокойна. Поскольку это моя вторая пластическая операция за последний месяц, я подошла к ней предельно осознанно. Информации проштудировала столько, что стала экспертом. По крайней мере, в теории:) Меня уверили, что качество наркоза будет на высоте, но пугал более долгий период реабилитации.

Мы отлично побеседовали на консультации, я много лет морально готовилась к маммопластике, но все же червячок сомнений продолжал грызть мой мозг. «А правильно ли подобрали объем?», «Не получится ли новый бюст слишком большим и ненатуральным?», и так далее. В такие моменты я представляла свою будущую крепкую троечку, красиво сидящие платья и роскошное белье. И все сомнения улетучивались.

В палате

О больничной обстановке не напоминало ничего. Палатой этот шикарный номер, как в пятизвездочном отеле, назвать нельзя. All inclusive! С собой клинику взяла только расческу, мобильный телефон и позитивный настрой.

Переоделась, отдохнула, после чего зашли Вячеслав Валерьевич, чтобы пообщаться и сделать разметку, и анестезиолог. Медсестра помогла надеть компрессионные чулки. Они длинные, белые и очень тугие, поэтому обычно медперсонал помогает пациентам делать это правильно. Антиэмболические чулки нужны, чтобы во время операции отток крови от ног к сердцу был нормальным, кровь не застаивалась и не образовывались тромбы.









Кстати, никогда раньше не слышала, оказывается существуют специальное устройство для надевания компрессионного трикатожа, оно было и в моей клинике, но мне не пригодилось.

В операционной

Вот так, в белоснежных чулках, я отправилась в операционную. Там было довольно прохладно. Легла на стол, меня накрыли тоненькой простыней. Не удержалась и пошутила, что теперь намного теплее ))) Оказалось, что это система обогрева для операционных блоков – мини-одеяло действительно согревает. После укола я заснула.









Операция длилась 1,5 ч. Проснувшись, поняла, что картинка расплывается, и почему-то попросила обезболивающее. Особой боли не было, но именно такая мысль появилась первой, когда я открыла глаза. Из неприятных ощущений отмечу жуткую тяжесть – новую грудь, пока я спала, упаковали в специальное белье. Мне сделали укол, после чего «плита» на груди стала немного легче, напоили и отвезли в мой «пятизвездочный номер».

Сразу после операции

Вечером предложили перекусить. Аппетит у меня всегда хороший, а накануне я только легко поужинала. Поэтому с удовольствием съела пюре с котлеткой, пришла в отличное настроение, захотелось встать, походить, позвонить.

Однако оказалось, что вставать, как привыкла, нельзя. Медсестра провела инструктаж – подъем без рук, с помощью пресса. Было непросто, но я справилась. Кое-как поднявшись, немного походила, освоилась с непривычными ощущениями и направилась в ванную. Не терпелось полюбоваться новыми формами!

Сразу оценить объемы и результат не получилось из-за компрессионного белья. Оно бежевое, это плюс – не будет видно под одеждой. Пока понятно, что грудь и не большая, и не маленькая – именно то, о чем мечтала. Конечно, о размерах можно будет судить после, но я уже довольна!

Чувствовала я себя просто замечательно! Единственное, что мешало, – дискомфорт из-за компрессионного трикотажа. Он ужасно тугой, давит и стягивает, даже дышать поначалу трудно. С этой обузой придется смириться на целый месяц. Именно столько придется носить белье не снимая. Также в период восстановления нельзя поднимать тяжести. К счастью, бывший муж сможет мне помочь с дочкой.

Вечером немного полистала ленту, посмотрела видео и уснула. Первое время мне придется спать исключительно на спине и полулежа.

На следующий день

Утром отправилась на перевязку. Когда сняли белье – было такое облегчение, просто взлететь захотелось! Правда, после перевязки белье снова застегнули. Сделали укол, дали рекомендации и отправили домой. В клинике заботливый и внимательный персонал, отличная обстановка и потрясающий уход.

Скажу честно – я до сих пор в необычном состоянии, хочется петь и танцевать, но белье стесняет и ограничивает мои эмоции. Хотя это такая ерунда в сравнении с исполнившейся мечтой!

Предстоит несколько дней особого режима, а когда сойдут отеки, я обязательно покажу вам результат. Уверена, вам тоже не терпится увидеть!

комментарий Кати, подруги Лины: Привет, меня зовут Катя, с Линой мы дружим с самого детства. Несколько месяцев назад она сказала мне о своем желании поучаствовать в проекте. Точнее как сказала, поставила перед фактом, что участвует, и я полностью поддержала ее решение. Лина со школы очень стеснялась своей улыбки, в её фотоальбоме очень сложно найти фото, где она открыто улыбается. Чуть позже появились комплексы по поводу носа и груди.

О том, что Лину выбрали в качестве участницы проекта КРАСОТА НА МИЛЛИОН и уже провели операцию (!), я узнала, только когда приехала к ней в гости, а у неё уже был новый аккуратный носик. Я влюбилась в него не сразу. Очень непривычно было видеть старую подругу с новым носом)) Старый нос никогда не был каким-то прям совсем ужасным. Но теперь, спустя месяц после операции, когда уже виден ествественный результат, я понимаю что новый профиль Лины невероятно преобразил ее лицо. Уже не помню ее прежней, кажется, что всегда было именно так.

Про новую грудь, я тоже узнала только после операции и сразу же поехала к ней оценить результат, грудь просто нереальная, самое главное, что она ей подходит, размер подобран идеально. Мне на столько понравилась новая грудь Лины, что теперь я серьезным образом задумалась об увеличении своей.

Что еще сказать. Конечно, Лина стала более открытой, уверенной в себе и раскрепощенной. Мужчины стали еще чаще обращать на неё внимание, безусловно это очень положительно влияет на её самооценку. А с голливудской улыбкой она будет вообще бомба!

Я искренне рада за подругу, ведь знаю, как давно она этого хотела и как много для неё это значит. Здорово, что есть такие проекты, которые помогают девушкам поверить в себя, стать красивее и увереннее!

комментарий пластического хирурга Вячеслава Валерьевича Балкизова: Мы постарались поступить таким образом, чтобы минимизировать следы нашего воздействия, но при этом получить достойный результат. Доступ сделали по верхнему краю ореолы и использовали бесшовную технику, при которой швы накладываются с внутренней стороны. Снимать их не требуется, а после заживлением не останется никого следа от операции. Чтобы восстановление шло быстрее, пациентке необходимо несколько дней носить специальное компрессионное белье и соблюдать определенные рекомендации,

касающиеся снижения физической нагрузки и некоторых других ограничений.

комментарий психолога Юлии Свияш: День операции и долгожданный, и волнительный одновременно. У одних девушек более долгожданный (у кого мотивация сильнее), у других – более волнительный (у кого больше тревог). В случае Лины есть стойкая мотивация, поэтому ее описание своих ощущений приподнятое и позитивное. Конечно, комфорт условий операции и профессионализм докторов тоже сыграли свою роль, но в целом восприятие пациента основывается именно на собственной позиции, это событие окрашивается индивидуальными эмоциями. Иногда девушкам даже кажется, что этот день будет каким-то поворотным в судьбе. В каком-то смысле это так – ваше тело никогда уже не будет прежним. Фигура изменится, общее ощущение от себя самой – тоже. Но ведь именно этого и хочется, не так ли?

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Пластический хирург: Балкизов Вячеслав Валерьевич

Имплантаты предоставил официальный дистрибьютор в России – компания Implant Medical

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики

Лина на консультации по маммопластике