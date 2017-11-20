Лина в стоматологии: знакомство с врачами
Приветствуем вас, дорогие читатели! Отслеживая ваши комментарии, мы очень рады, что вы продолжаете переживать за судьбы героинь проекта «Красота на миллион» и по большей части положительно оцениваете те изменения, которые происходят с их внешностью и в их жизни. За плечами у хрупкой Лины уже несколько серьезных процедур, однако ее преображение продолжается. На очереди – визиты к стоматологам уже известной вам по прошлым сезонам клиники Dental Luxury Clinic. Специалисты центра в предыдущем сезоне проекта показатели себя, как профессионалы высокого уровня, поэтому выбор нашей редакции, кому поручить лечение зубов Лины, был очевидным. Передаем слово нашей участнице, которая с нетерпением хочет вам рассказать о своих впечатлениях после посещения клиники.
Вот и настало время для самой щекотливой и больной для меня темы – зубы. Стоматолога я посещаю раз в год, и каждый прием приходится ставить пломбы, потому что постоянно появляется кариес. Одной из причин всего этого является скученность зубов – я просто физически не могу хорошенько их прочистить, хотя делаю это стабильно два раза в день.
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Я уже очень давно вынашивала идею исправления прикуса, перечитала кучу форумов, пересмотрела не один десяток видео и даже несколько раз консультировалась с ортодонтами. Но, к огромному сожалению, на этом все и закончилось.
Конечно, я была безумно счастлива, когда редакторы проекта сообщили, что меня приглашает к себе Dental Luxury Clinic. Благодаря отзывам Наталии (участницы предыдущего сезона) я уже имела представление о клинике и совсем не волновалась перед консультацией.
Это действительно прекрасно, когда можешь прочесть отзывы реального человека и составить свое мнение о клинике. Из рассказов Натальи я узнала, что специалисты Dental Luxury Clinic оказывают услуги по всем направлениям: от лечения кариеса до популярной сегодня имплантации. Единственная разница в том, что меня направили в новый филиал клиники, который открылся совсем недавно. Так что у меня будет возможность одной из первых оценить результаты расширения.
Когда заходишь в Dental Luxury Clinic, сразу понимаешь, что название у клиники «говорящее»: действительно чувствуется атмосфера люкса. На ресепшне меня встретила приветливая девушка, показала гардеробную и проводила в кабинет к ортодонту. Там меня ждала Джамиля Шамилевна. В проекте «Красота на миллион» она будет моей персональной «зубной феей»!
После короткого знакомства врач начала осмотр. Честно вам скажу, так внимательно мои зубы не осматривал ни один из ортодонтов, к которым я осмелилась пойти на бесплатную консультацию в прошлом. Словами описать это достаточно сложно, но меня осмотрели буквально вдоль и поперек, сняли слепки и отправили делать панорамный снимок. Также хочу отметить, что этот снимок я сделала сразу в клинике – просто не в каждой стоматологии есть такая возможность.
Джамиля Шамилевна сразу предупредила меня, что, вероятнее всего, нужно будет удалять зубы мудрости. Окончательный план лечения будет известен после консультации с ортопедом, именно к этому специалисту я и отправилась далее.
В кабинете ортопеда меня уже ждала Валерия Владимировна. Осмотрев мои зубы и изучив снимки, она сразу начала расписывать план лечения и согласовывать со мной каждый пункт предстоящего долгого пути изменений.
В этот же день решили начать с чистки зубов. Процедура мне знакомая и абсолютно не болезненная, по крайней мере для меня. Первым делом на эмаль и десны нанесли обезболивающий гель и через пару минут начали чистку аппаратом Air-Flow, в конце всей процедуры мои зубки отполировали.
Профессиональную гигиену прости рта мне рекомендовали делать каждые три месяца. А еще мне дали каппы для фторирование зубов, которые я буду самостоятельно использовать дома. Вечером после чистки зубов необходимо надеть эти каппы и посидеть с ними минут 15 – все просто.
На столь позитивной ноте и состоялось мое знакомство с клиникой. Но этот визит – только начало, потому что буквально несколько дней спустя мне предстояло повторное посещение стоматологов Dental Luxury Clinic для подготовки зубов к ортодонтическому лечению.
По иронии судьбы, за день до моего второго визита к врачу у меня разрушился зуб, который изначально был под большим вопросом. Благодаря такому «счастливому» случаю все сомнения в тактике дальнейшего лечения отпали.
Ответственной за новый этап лечения стала великолепный врач – Михеева Оксана Владимировна. Она очень чуткая и отлично знает свое дело. Это я сразу поняла, увидев огромного количество сертификатов в ее кабинете.
В этот день Оксана Владимировна занялась зубками с правой стороны, необходимо было:
- Удалить верхний зуб «мудрости».
- Повторно пролечить корневые каналы жевательного зуба.
- Решить вопрос с премоляром.
Итак, расскажу обо всем по порядку.
Начну с самого простого, на мой взгляд, – с зуба «мудрости». Вообще, к удалению этих зубов я всегда была готова, и меня этот момент совсем не беспокоил. Я думаю, что многие из вас знают о тех проблемах, которые со временем доставляют эти «мудрецы». К тому же, у меня во рту совершенно не хватает для них места, и на них уже образовался кариес. Удаление верхней «восьмерки» прошло отлично.
Во всей процедуре лечения и удаления зубов я всегда больше всего боюсь уколов. Но тут была приятно удивлена: чтобы снизить болевые ощущения, сначала на десну нанесли обезболивающий гель и только потом поставили укол. Так действительно лучше!
Повторное лечение каналов жевательного зуба оказалось самым сложным на сегодняшний день. Там стояла не самая лучшая пломба, этот зуб я делала в подростковом возрасте в государственной клинике. К слову, если бы сразу обратилась к хорошему специалисту, чистить каналы не пришлось бы.
Пожалуй, именно на этом этапе я окончательно убедилась, что нельзя экономить на зубах, а точнее – надо обязательно найти действительно профессионального стоматолога (хотя это реально сложно). В общем, зубик мой почистили, чтобы ничего не пропустить, использовали даже специальный микроскоп! Я нигде такого не встречала, даже в очень дорогих клиниках. На данный момент поставили временную пломбу, в дальнейшем там будет стоять коронка.
Теперь расскажу о том самом премоляре (зуб за клыками), который развалился перед визитом в стоматологию. Как только доктор взглянула на этот зуб, его учесть была решена – однозначное удаление. Факт удаления сам по себе неприятен, однако процедура прошла гладко, дискомфорта я не почувствовала.
После у меня взяли кровь из вены. Я сначала не могла понять, к чему вообще вся эта процедура. Оказалась, из моей крови выделили плазму, обогащенную тромбоцитами, которую потом внесли в ранку от удаленного зуба. Это необходимо для лучшего заживления лунки. Вы вообще слышали о таком? Или я одна не знала об этом чуде стоматологии?!
Я сегодня была настолько рада тому, что попала в реально хорошую клинику, к отличным специалистам, словами вам не передать! Абсолютно честно всем советую хотя бы просто прийти туда на консультацию, и вы сразу поймете, о чем я говорю.
Пока на этом все, но история с моими зубами не окончена, так что ждите новых весточек!
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Комментарий врача-стоматолога Беловой Валерии Владимировны DENTAL LUXURY CLINIC:
Итак, у нас определен план лечения. В первую очередь Лине проведена санация полости рта, то есть лечение зубов для подготовки к элайнерам Orthosnap (прозрачным каппам для выравнивания зубов). Со мной на приеме была проведена профессиональная гигиена полости рта: удален мягкий и твердый налет, а также пигментированный налет ультразвуковым аппаратом и аппаратом Air-Flow. В рамках второго визита в филиал клиники на Коммунарке пациентке, согласно плану лечения,
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комментарий психолога Юлии Свияш:
Лина еще на первой встрече говорила, что стесняется открыто улыбаться и считает зубы своей «слабой» стороной. Можно было бы сказать, что она к себе слишком строга, придирается, но...
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Оставить заявку для участия в проекте
Стоматологическая клиника: Dental Luxury Clinic, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
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Первая пластика Лины – коррекция носа