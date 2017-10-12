Лина у хирурга по пластике носа

Новые участницы бьюти-проекта «Красота на миллион» не успели привыкнуть к своей новой роли и пережить волнение, связанное с приглашением на проект, как кураторы подготовили для них детальный план преображения. Лину ждет первое глобальное, но такое долгожданное для нее испытание – посещение пластического хирурга, который займется коррекцией ее носа.

Достаточно долгое время я мечтала о ринопластике, перечитала много форумов и отзывов о разных московских клиниках. Но так и не отважилась поднять трубку телефона, чтобы в живую пообщаться со специалистами и пройти бесплатную консультацию.

Помню, что на тот момент среди всех центров пластической хирургии больше всего меня впечатлили работы специалистов центра эстетической и пластической хирургии «Шарм». Не знаю, чем именно они меня привлекли, но название клиники я отлично запомнила.

Когда пришла на проект и узнала, что моим носом будут заниматься пластические хирурги клиники «Шарм», сразу же в моей памяти что-то щелкнуло. Да, я вспомнила все перечитанные статьи об этом центре, еще раз посмотрела в интернете фото «до и после», и была безумно рада, что меня направили именно сюда!

Оказалось, что меня будет оперировать Геворг Хоренович Степанян. На тот момент я уже знала, что это высококвалифицированный специалист с большим опытом работы и с огромным количеством хвалебных отзывов.

Мне назначили день консультации. Ночью, в ожидании приема, я практически не спала, волновалась и очень боялась проспать. Не удивительно, что от переживаний я приехала в клинику на 30 минут раньше назначенного времени. Любезные девушки на ресепшне предложили подождать доктора в холле. Буквально минуты отделяли меня от долгожданной встречи. Представить не можете, насколько был высок градус моего волнения!

Но все мои переживания улетучились, как только зашла в кабинет к Геворгу Хореновичу. С первых его слов стало понятно, что это настоящий профессионал. Он подробно осмотрел меня, объяснил во всех деталях, как будет проходить операция, какие анализы необходимо сдать.

Особенно тщательно мы обсудили форму моего будущего носика. После чего выбрали дату предстоящей ринопластики. Доктор сказал, что носик получится естественным и красивым, а разница будет колоссальная.

Теперь остается только ждать дня «икс», пройти необходимые обследования и сдать назначенные анализы.

Неужели совсем скоро я стану обладателем прекрасного и аккуратного носика, о котором я так долго грезила в своих мечтах? Пока кажется, что это только сон.



комментарий психолога Юлии Свияш: Запись Лины – прекрасный психологический пример, как реализуется в жизни то, чего мы на самом деле долго хотим. Причем реализуется по-женски мило.

Итак, Лина давно мечтала поправить нос (а вы подставьте свое желание). Не страдала, не мучилась, не действовала окружающим на нервы, а просто хотела. Перебирала варианты, смотрела, представляла, как это было бы хорошо. Из-за нехватки средств она на какое-то время отложила воплощение своей мечты, отпустила ситуацию. Но, как она мне рассказывала, периодически все равно смотрела сайты и специалистов. Потом начала смотреть и проекты, где пластические операции можно получить в качестве вознаграждения, искала разнообразные акции, розыгрыши призов. То есть она не зациклилась на установке «будут деньги – сделаю», а максимально расширила свои границы представлений о том, каким образом ее заветное желание может исполниться. И это время пришло – ее выбрали в качестве участницы проекта «Красота на миллион».

Если проанализировать ситуацию с Линой, то можно вывести простой алгоритм исполнения заветных желаний:

1. Желай искренне.

2. Исследуй, что, где и когда происходит в сфере твоего желания.

3. Не заостряй внимание, что невозможно сделать это прямо здесь и сейчас.

4. Рассмотри все варианты, как это может произойти.

5. Будь позитивна.

6. Живи и периодически что-то делай в направлении твоего желания.

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram

Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович

Психолог-консультант: Юлия Свияш

Фото: Светлана Григорьева

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом