Лина у хирурга по пластике носа
Новые участницы бьюти-проекта «Красота на миллион» не успели привыкнуть к своей новой роли и пережить волнение, связанное с приглашением на проект, как кураторы подготовили для них детальный план преображения. Лину ждет первое глобальное, но такое долгожданное для нее испытание – посещение пластического хирурга, который займется коррекцией ее носа.
Достаточно долгое время я мечтала о ринопластике, перечитала много форумов и отзывов о разных московских клиниках. Но так и не отважилась поднять трубку телефона, чтобы в живую пообщаться со специалистами и пройти бесплатную консультацию.
Помню, что на тот момент среди всех центров пластической хирургии больше всего меня впечатлили работы специалистов центра эстетической и пластической хирургии «Шарм». Не знаю, чем именно они меня привлекли, но название клиники я отлично запомнила.
Когда пришла на проект и узнала, что моим носом будут заниматься пластические хирурги клиники «Шарм», сразу же в моей памяти что-то щелкнуло. Да, я вспомнила все перечитанные статьи об этом центре, еще раз посмотрела в интернете фото «до и после», и была безумно рада, что меня направили именно сюда!
Оказалось, что меня будет оперировать Геворг Хоренович Степанян. На тот момент я уже знала, что это высококвалифицированный специалист с большим опытом работы и с огромным количеством хвалебных отзывов.
Мне назначили день консультации. Ночью, в ожидании приема, я практически не спала, волновалась и очень боялась проспать. Не удивительно, что от переживаний я приехала в клинику на 30 минут раньше назначенного времени. Любезные девушки на ресепшне предложили подождать доктора в холле. Буквально минуты отделяли меня от долгожданной встречи. Представить не можете, насколько был высок градус моего волнения!
Но все мои переживания улетучились, как только зашла в кабинет к Геворгу Хореновичу. С первых его слов стало понятно, что это настоящий профессионал. Он подробно осмотрел меня, объяснил во всех деталях, как будет проходить операция, какие анализы необходимо сдать.
Особенно тщательно мы обсудили форму моего будущего носика. После чего выбрали дату предстоящей ринопластики. Доктор сказал, что носик получится естественным и красивым, а разница будет колоссальная.
Теперь остается только ждать дня «икс», пройти необходимые обследования и сдать назначенные анализы.
Неужели совсем скоро я стану обладателем прекрасного и аккуратного носика, о котором я так долго грезила в своих мечтах? Пока кажется, что это только сон.
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комментарий психолога Юлии Свияш:
Запись Лины – прекрасный психологический пример, как реализуется в жизни то, чего мы на самом деле долго хотим. Причем реализуется по-женски мило.
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Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович
Психолог-консультант: Юлия Свияш
Фото: Светлана Григорьева
Предыдущие дневники участницы:
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Обсуждение 5
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яшкаА почему из-за консультации такое волнение? Боялась, что откажут и делать не будут? А что же перед операцией будет? Тут спокойствие нужно, чтоб все хорошо прошло. И где 3дэ? Надо бы хоть примерно представлять, что попытаются сделать. Так и уверенности прибавится и страх уйдет.
13.10.17 14:16
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Люба МоскваО чем статья вообще, простите - ни о чем..... О чем вы хотели рассказать, что Инна ночь не спала? ну ни чего страшного..... нам интересно как доктор проводит консультацию и какие дает советы!
13.10.17 01:10
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Олеся Москваура, пластика носа тут просто необходима! Инна расскажите. вам подбирали форму носа по технологии 3D? Или вам специалист просто сказал что и как будет?
13.10.17 01:05
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Да"Через 100 лет люди все будут на "одно лицо"не зря такие прогнозы дают ..
12.10.17 21:10