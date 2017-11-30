Впечатления Лины от ринопластики
Милые читатели, благодарим за ваши живые отклики, касающиеся преображения героинь 4-го сезона проекта «Красота на Миллион»! Ваши мнения дороги не только редакции, но и самим участницам, которые тоже читают ваши комментарии и по возможности отвечают. Поскольку ринопластика Лины вызвала особенный интерес, то девушка решила написать отдельный дневник и рассказать подробнее о полученном результате, собственных ощущениях. Рады представить новый отчет!
Дорогие девочки, всем привет!
Было очень много споров по поводу моего носика: кто-то его критиковал, а кто-то, наоборот, говорил, что он симпатичный. И это понятно, фото результата были сняты всего через две недели после ринопластики, на тот момент носик был отекшим, его кончик сильно поднимался вверх. Но это было сделано намеренно, чтобы в дальнейшем носик не опустился слишком сильно (об этом я уже писала в предыдущем дневнике о ринопластике). Еще раз отмечу: окончательную форму он приобретет через 1-1,5 года.
Сразу после снятия пластыря форма носа мне очень понравилась. Помню, через пару дней, вечером, он отек и выглядел не очень симпатично. Я немного забеспокоилась, потом отек стал меньше, и я снова была влюблена в свой носик. В общем, мое отношение к нему менялось каждые два-три дня. Причем зависеть это могло просто от освещения или удачной/неудачной фотографии. Вообще мне кажется, что для девушки эти переживания вполне нормальные, тем более для такой эмоциональной особы, как я.
Одно могу сказать точно: с новым носом я стала выглядеть гораздо моложе, чем со своим старым носом Бабы-Яги. И это факт!
Помню, когда впервые после ринопластики я привела свою дочку в садик, воспитательница меня не сразу узнала и подумала, что это пришла моя сестра. Окончательно мои сомнения развеялись, когда я попала на прием к своему отоларингологу, она наблюдала меня до операции и знала о ней.
Ситуация была следующей: попала я на прием случайно (нужно было получить направление на снимок). Врач, зная мою историю, захотела посмотреть результаты ринопластики. Тщательно осмотрев мой носик (и внутри, и снаружи), она очень похвалила работу хирурга, сказав, что все идеально, перегородка ровная и вообще все очень красиво. Также отметила, что носик еще отечный. Когда припухлость полностью уйдет, будет еще красивее. Безусловно, все это я и сама знала, но мнение врача, который наблюдал меня до операции, так называемое «третье мнение», очень сильно подбодрило меня и окончательно развеяло все мои сомнения.
Я безумно рада, что попала именно к Геворгу Хореновичу! Все это время он был на связи, сам интересовался моим состоянием. Я уже писала о том, что он не только профессионал своего дела, но и просто потрясающий человек. Хотелось бы еще раз обратить на это внимание, ведь таких специалистов, к огромному сожалению, достаточно мало.
Сейчас я по-настоящему кайфую от своего нового носика, абсолютно все мои знакомые говорят, что после операции стало гораздо лучше, чем было раньше.
Еще раз хочу поблагодарить моего хирурга – Степаняна Геворга Хореновича за фантастический результат, за трепетное отношение к своим пациентам и за участие в этом проекте, мне с Вами очень повезло! И, конечно, просто бесконечная благодарность моему самому любимому журналу Kleo и его читателям за поддержку и критику!
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Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович
Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram
Предыдущие дневники участницы:
Лина у хирурга по пластике носа
Первая пластика Лины – коррекция носа
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Обсуждение 25
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Роза Санкт-ПетербургОй не знаю... Доктора так приятно и интересно слушать. Все так грамотно рассказывает.... Ну вот не смущал меня нос Лины. Не могу я сказать, что он был какой-то ужасный и некрасивый. Поэтому я и изменений не замечаю.
30.11.17 23:58
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Отличная идея с видео! Вот на нем как раз очень хорошо видна изначальная проблема Лины с носом. Этот нос прям выделялся на лице Лины. Сейчас совсем другое дело. Особенно в этом дневнике значительные изменения. Мне нравится!
30.11.17 23:42
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АленаДа внешность на любителя у Лины...
30.11.17 22:42
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ИришаОоочень красивый нос получился! Прям супер девочка!
30.11.17 22:41
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ЯникКакой красивый носик получился))) просто заглядение!! очень мне нравиться, даже не сравнить! вы такая утонченная сразу. с прошлом носом и не сравнить! Отлично получилось!
30.11.17 22:08
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Лина, ну тут все ясно! Вы понятное дело красотка. Мне вот что интересно, как вообще внутреннее состояние ? Стали увереннее в себе?
30.11.17 19:03
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Миледи, конечно намного увереннее))) меня всегда беспокоил мой нос и выглядела с ним намного старше, раньше даже и не думала, что с новым носиком могу выглядеть на столько хорошо (вот так не скромного)))))
30.11.17 20:29
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ИренЯ думаю не сильно изменилось внутреннее состояние так как и внешнее под сомнением
30.11.17 22:43
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Немира МоскваВидео крутое, мне понравилось. По Лине - ничего удивительного, нейтрально. Была красивой, осталась красивой. Тчк.
30.11.17 17:41
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АртурВроде бы и так телочка была симпатичной. Сейчас конечно лучше.
30.11.17 16:28
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Ника МоскваУдивительно, как сращу меняется восприятие лица в целом. Нос, безусловно, главная часть лица, на нее сразу обращаешь внимание, даже больше , чем на глаза. Тут носик стал более аккуратным и девушка сращу более утонченной.
30.11.17 15:59
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Лина, вы мне сразу очень понравились! А сейчас вы просто потрясающе выглядите, носик стал соответствовать вашим утонченным чертам лица! Вы итак молоденькая, а сейчас вообще стали как девочка. Браво хирургу Геворгу Хореновичу!
30.11.17 13:57
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катясейчас все кто писал под предыдущими дневниками про майкла джексона и тд - захлебнутся желчью своей)))
30.11.17 15:18
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M.MARINA, спасибо, очень приятно)))
30.11.17 20:12
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Катюша МоскваЛина, какая Вы красотка! Нос стал аккуратнее.
30.11.17 13:37
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АлександраНос действительно все лучше и лучше с каждым днем ! Супер!
30.11.17 13:35
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КрисЛина была и до красивая, а теперь как супер красотка. А сколько еще будет реабилитация после? Видео - это отлично организаторы придумали, так проще намного для понимания.
30.11.17 13:29
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КатяПотрясающий результат! Лина, вы очень красивая!
30.11.17 12:57
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лакиой, такая обояшка! что со старым носиком, что с новым)) желаю счастья и здоровья и исполнения желаний!)
30.11.17 12:16