Впечатления Лины от ринопластики

Милые читатели, благодарим за ваши живые отклики, касающиеся преображения героинь 4-го сезона проекта «Красота на Миллион»! Ваши мнения дороги не только редакции, но и самим участницам, которые тоже читают ваши комментарии и по возможности отвечают. Поскольку ринопластика Лины вызвала особенный интерес, то девушка решила написать отдельный дневник и рассказать подробнее о полученном результате, собственных ощущениях. Рады представить новый отчет!

Дорогие девочки, всем привет!

Было очень много споров по поводу моего носика: кто-то его критиковал, а кто-то, наоборот, говорил, что он симпатичный. И это понятно, фото результата были сняты всего через две недели после ринопластики, на тот момент носик был отекшим, его кончик сильно поднимался вверх. Но это было сделано намеренно, чтобы в дальнейшем носик не опустился слишком сильно (об этом я уже писала в предыдущем дневнике о ринопластике). Еще раз отмечу: окончательную форму он приобретет через 1-1,5 года.

Сразу после снятия пластыря форма носа мне очень понравилась. Помню, через пару дней, вечером, он отек и выглядел не очень симпатично. Я немного забеспокоилась, потом отек стал меньше, и я снова была влюблена в свой носик. В общем, мое отношение к нему менялось каждые два-три дня. Причем зависеть это могло просто от освещения или удачной/неудачной фотографии. Вообще мне кажется, что для девушки эти переживания вполне нормальные, тем более для такой эмоциональной особы, как я.

Одно могу сказать точно: с новым носом я стала выглядеть гораздо моложе, чем со своим старым носом Бабы-Яги. И это факт!

Помню, когда впервые после ринопластики я привела свою дочку в садик, воспитательница меня не сразу узнала и подумала, что это пришла моя сестра. Окончательно мои сомнения развеялись, когда я попала на прием к своему отоларингологу, она наблюдала меня до операции и знала о ней.

Ситуация была следующей: попала я на прием случайно (нужно было получить направление на снимок). Врач, зная мою историю, захотела посмотреть результаты ринопластики. Тщательно осмотрев мой носик (и внутри, и снаружи), она очень похвалила работу хирурга, сказав, что все идеально, перегородка ровная и вообще все очень красиво. Также отметила, что носик еще отечный. Когда припухлость полностью уйдет, будет еще красивее. Безусловно, все это я и сама знала, но мнение врача, который наблюдал меня до операции, так называемое «третье мнение», очень сильно подбодрило меня и окончательно развеяло все мои сомнения.







Я безумно рада, что попала именно к Геворгу Хореновичу! Все это время он был на связи, сам интересовался моим состоянием. Я уже писала о том, что он не только профессионал своего дела, но и просто потрясающий человек. Хотелось бы еще раз обратить на это внимание, ведь таких специалистов, к огромному сожалению, достаточно мало.

Сейчас я по-настоящему кайфую от своего нового носика, абсолютно все мои знакомые говорят, что после операции стало гораздо лучше, чем было раньше.

Еще раз хочу поблагодарить моего хирурга – Степаняна Геворга Хореновича за фантастический результат, за трепетное отношение к своим пациентам и за участие в этом проекте, мне с Вами очень повезло! И, конечно, просто бесконечная благодарность моему самому любимому журналу Kleo и его читателям за поддержку и критику!

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Пластический хирург: Степанян Геворг Хоренович

Фотограф: Светлана Григорьева, Instagram

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами