Приятные моменты – новая грудь Лины

Любимые читатели, мы рады новой встрече в рамках проекта «Красота на Миллион» и продолжаем держать вас в курсе всего, что происходит с героиней 4-го сезона – Линой. Позади у нее самые сложные этапы преображения, она потихоньку приближаются к финальным действам. Но пока хотим вам рассказать, как протекает ее привыкание к новой внешности. Лина недавно перенесла операцию по увеличению груди, в своем новом дневнике она делится своими ощущениями по этому поводу.

Итак, хочу вам рассказать о периоде реабилитации после операции по увеличению груди.

Восстановление после любого хирургического вмешательства – это всегда непростой период. У всех он протекает по-разному, поэтому я опишу то, что происходило со мной.

После операции прошло несколько дней...

Самыми тяжелыми были первые два дня. Дома я еще пару дней принимала обезболивающее, потом грудь уже практически не болела, только при активном движении был дискомфорт. Для удобного сна я соорудила себе «королевское ложе»: у изголовья кровати из подушек выложила огромную гору, чтобы можно было отдыхать полусидя и строго на спине, как рекомендовал доктор.

Первые дни после операции грудь немного тянет, по ощущениям похоже на то, как молочные железы наливаются молоком у кормящих мам.

Но самым неприятным для меня оказалось ношение компрессионного белья. Оно достаточно сильно сдавливает грудь. Спина болит, если провожу много времени на ногах. А вот сон на спине меня ничуть не напрягает. Возможно, помогло то, что после ринопластики я тоже спала на спине и привыкла к такому положению тела.

Доктор категорически запретил мне поднимать тяжести, так как из-за этого имплантанты могут сместиться. В целом чувствую себя замечательно, реабилитация проходит нормально, я соблюдаю все рекомендации моего хирурга.

Вот так прошла моя первая послеоперационная неделя. Ничего сверхсложного и непреодолимого не было, все терпимо.

Наконец, настал день моего осмотра. Я приехала в клинику к Вячеславу Валерьевичу. Встреча, как всегда, была теплой, за что отдельное спасибо сотрудникам клиники :)

После недолгой беседы и расспросов о моем самочувствии врач приступил к осмотру. Именно этого момента я ждала, потому что хотелось хоть на минуточку расстаться с корсетом и какое-то время побыть без него. Моя мечта, о чудо, осуществилась!

Полностью сняв с меня компрессионное белье, Вячеслав Валерьевич внимательно исследовал область хирургического вмешательства, осмотрел швы, проверил правильность положения имплантов. После этого мне было разрешено встать и, наконец, взглянуть на себя в зеркало. Ощущения более чем непривычные, поскольку без корсета я в первый раз почувствовала вес своей новой груди. Она не тяжелая, нет, но по сравнению с тем, ЧТО у меня было ранее, разница огромная.

Отражение в зеркале меня порадовало и приятно удивило. Объемы действительно непривычные, но больше всего поразило, что не видно практически никаких следов от операции. Думала, что на месте швов будут отчетливо видны синие полоски, но на самом деле все не так страшно. Причина столь впечатляющих результатов в том, что Вячеслав Валерьевич использовал бесшовную методику, благодаря которой после хирургического вмешательства не остается шрамов.









Единственное, что меня немного смутило, – это кажущаяся непропорциональной величина моего нового бюста. По моим ощущениям, размер груди сейчас крупноват, но это не ошибка хирурга, а результат операции – после нее всегда есть отек, и он будет сходить не менее полутора-двух месяцев. Из-за него, кстати, грудь кажется более твердой. Но когда придет время, он исчезнет, и все будет суперски!

Вид моей новой груди – не единственная приятность. Через пару дней врач разрешил мне принять душ полностью, в том числе аккуратно помыть мою новую грудь. Это был первый раз, когда я снимала компрессионное белье без посторонней помощи, поэтому было немного страшновато. Но, не скрою, это невероятно приятно – знать, что теперь у тебя абсолютно новые формы. Это действительно меняет мироощущение и полностью переворачивает все мысли в голове. Хочется всем похвастаться своей великолепной грудью, облачившись в красивое белье и платье!

Ура, долгожданный шопинг!!!

И вот настал тот день, когда я могу снять бандажное белье. За время реабилитационного периода мне сильно надоел этот корсет, поэтому я с нетерпением ждала момента, когда смогу, наконец, ходить в обычном белье.

Утром приехала в клинику к Вячеславу Валерьевичу на осмотр, все прошло отлично. Хирург осмотрел меня и дал рекомендации. Самое главное – не поднимать тяжести и не заниматься спортом в ближайшее время, в остальном живу как обычно. Швов практически не заметно: на правой груди совсем ничего не видно, а на левой совсем немного виднеется розовая полосочка, думаю, со временем и она пропадет.

Выйдя из клиники, я первым делом отправилась покупать белье. Было такое странное ощущение, я не могла понять, какой именно размер и фасон мне нужен, но я достаточно быстро сориентировалась, и консультанты помогли разобраться. В общем, взяла сразу пять комплектов. И скажу вам, девочки, что пышная грудь – это кайф!!! Я уже не понимаю, как раньше жила без нее??? Фигура стала пропорциональной, именно такой, о которой я всегда мечтала, одежда сидит очень красиво. Самооценка растет моментально, хочется наряжаться каждый день, чем теперь и занимаюсь :))

Раньше я безумно комплексовала из-за своей груди и даже к зеркалу не могла подойти и взглянуть на себя, настолько она мне не нравилась. Уже после операции был момент, когда я пошла в душ, мельком увидела свое отражение и замерла... Я впервые была в восторге от увиденного, наверное, никогда не забуду то мгновение. Вы извините за подробности, но очень хочется с вами поделиться!

Отек уже прилично спал, размер стал именно таким, какой я всегда хотела, к весу новой груди я уже привыкла, так что теперь просто наслаждаюсь этой красотой.

Дорогие дамы, если Вы давно мечтаете о красивой груди, но сомневаетесь, я Вам искренне рекомендую пойти на этот шаг! Безусловно, всегда есть риски, но эффект просто бомбический!!! Никогда не перестану благодарить этот чудесный проект за такую уникальную возможность.

Кстати, мне уже подбирают образы для финала! А вы ждете мой финальный дневник?

комментарий пластического хирурга: У нас получилось добиться хорошего результата! Окончательно грудь примет свою форму спустя 2-3 месяца после операции, она станет более мягкой и приобретет более естественный вид. В течение 6 недель после операции Лине стоит воздержаться от физических нагрузок и желательно 2 месяца не посещать бассейн и сауну. Кроме того, на протяжении 3 месяцев следует защищать область рубцов от ультрафиолетовых лучей, поэтому от загара тоже лучше отказаться. В остальном все отлично, реабилитация проходит без сюрпризов. Вячеслав Валерьевич Балкизов

комментарий психолога: Фаза «раненого бойца» у женщины, сделавшей маммопластику, едва лишь проходит первый дискомфорт, стремится перейти в стадию «посмотрите на мой третий номер». У женщины гордо выпрямляется осанка, появляется желание срочно купить себе что-нибудь новенькое, типа декольте или платья с вырезом, где грудь будет видна во всей красе. При этом даже не до конца прошедшие отеки и стоячая форма груди не останавливают. Именно по этим признакам можно увидеть красавиц, гордо вышагивающих во всех своих обновках, демонстрирующих новоприобретенный бюст!

Таким образом выражает себя голод по восхищенному вниманию. В этой фазе лучше быть хотя бы капельку сдержанной, чтобы не перейти грань смешного. Я уверена, что с Линой этого «перебора» не будет, слишком хорошо у нее развито чувство меры.

Вот, собственно и настал тот момент, когда гормоны удовольствия от созерцания в зеркале своего нового образа текут рекой. Новое белье, платья с вырезом, откровенные силуэты одежды. И понимание, что мужчины смотрят не только в глаза. Конечно, уже через 2-3 месяца Лина привыкнет к своему новому внешнему виду, эйфория будет не такой яркой, но устойчивое повышение телесной самооценки стабильно закрепится. У многих девочек выпрямляется осанка, взгляд становится более открытым, в общем, уходят какие-то комплексы, которые раньше «отъедали» часть энергии. Главное – не переигрывать, чтобы не превратиться в роковую женщину и не поддаться синдрому «я надела все лучшее сразу». Но Лине, я уверена, это не грозит. Свияш Юлия

комментарий мужа: С Линой мы вместе почти 7 лет. Мне всегда нравилась ее внешность и фигура, но после грудного вскармливания она начала очень сильно комплексовать из-за внешнего вида своей груди. Я даже представить не мог, насколько это для нее было важно, и уж никогда бы не подумал, что она решится на ринопластику.

После всех операций, занятий спортом и общения с психологом Лина очень изменилась. Она открылась для меня с совершенной другой стороны, ее хочется носить на руках, целовать и просто быть рядом. И дело вовсе не в новой груди, а в ее эмоциональном состоянии.

Участие в этом проекте пошло на пользу не только Лине, но и всей нашей семье. Огромное Вам за это спасибо!

комментарий мамы: Как только Лина попала в проект «Красота на Миллион», ее жизнь начала кардинально меняться. Я всегда считала ее красивой, но сейчас она выглядит просто потрясающе: в глазах появился блеск, личико стало еще миловиднее и утонченнее, а пышная грудь сделала ее фигуру идеальной. Вместе с внешностью изменился ее внутренний мир, характер, мысли и настроение в целом. Лина стала любить и баловать себя, ей захотелось двигаться вперед и достигать новые цели. При этом она осталось скромной и доброй девушкой, без высокомерия и пафоса.

Если изначально я очень переживала из-за всех операций, где-то даже пыталась отговорить ее, то сейчас я вижу, что преображение определенно пошло ей на пользу. Очень горжусь тем, что Лина смогла решиться на этот серьезный шаг. Огромное спасибо проекту, редакторам и всем тем, кто принимал участие в преображении моей дочери, я Вам безумно благодарна! Вы – самые лучшие!

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Пластический хирург Вячеслав Валерьевич Балкизов

Фото предоставлены Дмитрием Верещагиным

Прим. редакции. Все фото Лины, использованные в статье, без ретуши.

Предыдущие дневники участницы:

Знакомство с участницей Линой

Встреча Лины с психологом

Лина у хирурга по пластике носа

Первая пластика Лины – коррекция носа

Результат ринопластики Лины

EMS-тренировка Лины

Лина в стоматологии: знакомство с врачами

Впечатления Лины от ринопластики

Лина на консультации по маммопластике

Мечта Лины исполнилась

Лина учится улыбаться