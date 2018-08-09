Анастасия после рино- и маммопластики

Приветствуем всех, кто в эти знойные летние дни нашел время, чтобы узнать последние новости бьюти-проекта «Красота на Миллион». Сегодня мы подготовили для вас действительно кое-что интересное! Наконец, мы готовы рассказать об операции Анастасии, которую ждали все мы и многие из вас. Вы часто задавали вопросы, куда же пропала наша третья участница, и вот все встало на свои места. Почему Настя так долго отсутствовала и что с ней произошло за это время – узнайте из первых уст!

Привет! Мой путь к пластическим операциям оказался невероятно долгим. Но я не опускала руки, потому была вознаграждена – наконец, все состоялось! Но сколько же я пережила за это время…

Если вы следите за проектом, то знаете, что остальные участники давно начали свое преображение: Анжелике успели сделать пластику лица, Александр Пряников прошел лечение у стоматолога. Пока одна я оставалась не у дел.

Дата моей операции была назначена на 13 июня. Поскольку я суеверная, то сразу высказала свои опасения хирургу. Но он ответил, что это всего лишь день недели, который ничем не отличается от остальных, и на цифру не стоит обращать внимания.

Как позже выяснилось, моя тревога была оправданной. Где-то за два дня до намеченной даты я начала наблюдать у себя странные симптомы, похожие то ли на аллергию, то ли на простуду. Поскольку я всеми мыслями была погружена в обдумывание операции, то отнеслась к этому несерьезно. Так как раньше у меня были аллергические реакции, то и в этот раз я решила, что все обойдется. Потому кроме Нафтизина и таблеток от аллергии больше ничего не принимала.

В день операции, когда я проснулась в 5 утра и почувствовала легкое недомогание, то списала свое не слишком хорошее самочувствие на волнение, бессонную ночь и вынужденный отказ от еды (этого требует наркоз). Пока ехала в метро, тоже не переставала обдумывать предстоящее вмешательство – уж очень ждала эту операцию.

Но, увы, в беседе с анестезиологом, уже будучи в палате клиники «СМ-Пластика», я узнала, что у меня небольшая температура. Из-за этого пластику пришлось отменить и перенести на другую дату.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 16 Июн 2018 в 9:34 PDT

Кстати, сейчас я понимаю, что тогда врачи поступили действительно профессионально. Да, при небольшой температуре операция могла пройти успешно, но что ждало меня во время реабилитации – этого предсказать никто не смог бы. Потому спасибо врачам, что они решили отказаться от уже намеченных планов.

Далее меня ждал еще один неприятный сюрприз – очередной перенос даты операции, теперь уже на месяц. Это было вызвано, вероятно, необходимостью клиники, поскольку на тот момент мое самочувствие уже выровнялось. С пониманием отношусь к таким моментам, поскольку осознаю, что пациентов у клиники много, плюс могут произойти непредвиденные ситуации, как то увольнение кого-то из врачей, отпуск или другое.

Месяц ожидания я решила посвятить полностью себе. От проекта я на это время отстранилась, погрузилась в работу, а еще начала менять свой образ жизни. Из разговора с анестезиологом я узнала, что нашему организму требуется серьезная подготовка, чтобы послеоперационное восстановление прошло без осложнений. Потому я поменяла свой подход к питанию, стала делать акцент на здоровые продукты. Дополнительно с этим начала ходить на фитнес и в бассейн. В общем, за всеми этими занятиями месяц пролетел так, что я и не заметила.

Наступило 11 июля – день моей долгожданной операции. И на этот раз она состоялась! Врачи говорят, что все прошло практически идеально.

Прежде чем я отправилась в операционную, съемочная команда проекта «Красота на Миллион» взяла у меня интервью, была проведена фотосессия и отснято видео. Несмотря на то, что ребята работали очень оперативно, я все же испытала некоторое неудобство. Оно было связано с необходимостью сниматься обнаженной. Для меня это невероятно сложно, плюс в этот момент доктор как раз наносил разметку на тело. Когда все завершилось, я почувствовал облегчение.

До этой операции у меня было мало «медицинского опыта», разве что роды и небольшая операция на носу. А когда у меня брали кровь, то я могла и в обморок упасть. Потому мне было сложно принять тот факт, что вот-вот начнется такое серьезное действо, что через несколько минут мое тело начнут резать, ломать… Кажется, я была на грани истерики, однако врач-анестезиолог опередила ее наступление – я погрузилась в наркоз, не успев и глазом моргнуть.

В операционной, кстати, вместе с основной хирургической бригадой был и врач-отоларинголог. Его присутствие было необходимо по медицинским показаниям, поскольку вместе с ринопластикой и маммопластикой мне параллельно провели коррекцию носовых проходов – удалили наросты, мешавшие дыханию, и немного расшили проходы.

Все это прошло для меня незаметно, и очнулась я в палате ближе к вечеру. В этот самый момент отложенная истерика меня догнала. В один момент я почувствовала, как из глаз градом полились слезы, как тело начало сильно трясти. И это было не от боли, поскольку я ее не ощущала. Причина истерики – это страх. Мне было страшно от того, что я осознавала факт операции, но не могла точно понять, что же произошло, что стало с моим телом.

Пошевелиться первый час после операции я не могла, вообще не ощущала своего тела. И тут огромная благодарность той медицинской сестре, которая выхаживала меня в первую ночь. Она отнеслась ко мне не просто как медработник, а как человек, женщина, мать. Она меня укутывала одеялами, когда мне было холодно, кормила меня ужином, делала обезболивающие уколы и даже сохранила в холодильнике для меня йогурт, которому я была невероятно рада с наступлением утра.

Возможно, вам покажется, что такая забота абсолютно нормальная для платной клиники. Но я хочу призвать вас быть честными: подобное человеческое отношение могут проявить далеко не все. Другие медсестры тоже были отличными, они полностью делали ту работу, за которую несли ответственность, но не более.

Моя медсестра на протяжении всей ночи заходила в палату и проверяла мое состояние, а наутро помогла мне встать.

В целом мне клиника очень понравилась. Меня разместили в одноместной палате, где было все необходимое: телевизор, холодильник, санузел. Врачи постоянно приходили, чтобы проконтролировать, как я себя чувствую после операции. Мне делали перевязки, вводили по просьбе обезболивающие препараты.

Что касается перевязок, то здесь персоналу клиники пришлось проявить огромное терпение. Поскольку я являюсь настоящей трусихой, то мне было сложно представить все эти швы, отеки, кровь… Когда я это увидела, то начала по-настоящему истерить. Хорошо, что все это уже в прошлом.

Наверное, теперь нужно рассказать, что же мне сделали.

Во-первых, нос. После операции он ни капли не болел, да и вообще доставляет минимум дискомфорта. Самым сложным лично для меня было удаление тампонов во время первой перевязки. Они разбухли от крови, потому, когда врач их доставал, мне казалось, что он их вытаскивает откуда-то из недр моего мозга! Доктор говорит, что при том объеме вмешательства, которое я перенесла, это очень хорошо, что отсутствует болевой синдром. Обычно многие жалуются на частые головные боли.

Во-вторых, грудь. Именно с ней был связан основной дискомфорт. Она постоянно болела, поэтому первую неделю я регулярно принимала обезболивающее. Особенно непривычно первые дни, когда ты ощущаешь, что к грудной клетке как будто привязали 20-килограммовую бетонную плиту. С ней не то что ходить, с ней дышать сложно!

Но я стиснула зубы и терпела, поскольку понимала, что для красоты обязательно потребуется чем-то жертвовать.

Врачам хочу сказать отдельное спасибо!

Пахалин Дмитрий Викторович @doctor.pahilin – невероятный специалист по ринопластике. Работает более 15 лет, создает впечатление крайне образованного и эрудированного человека, серьезный, ответственный, рациональный, всегда готовый ответить на вопросы. Я могла к нему обратиться в любой время за консультацией, даже в нерабочее.

Христенко Анна Ивановна @dr.khristenko – мой хирург-маммопласт. Доброжелательная, внимательная девушка (женщиной ее даже назвать не осмелюсь!). Профессионал, работой которого я впечатлена. Пока видела свою грудь только в общих чертах, но она мне уже нравится!

Да, по поводу маммопластики в обсуждениях я видела много комментариев, что якобы мне подобрали импланты слишком большого объема. На самом деле я считаю иначе. На фоне моего роста как раз 330 мл будут смотреться идеально. Сейчас у меня полная тройка, то есть практически с таким же бюстом я проходила весь период грудного вскармливания. И мне было комфортно.

О реабилитации в целом скажу, что она прошла мягче, чем я ожидала. За исключением первых трех дней, когда грудь сильно болела. Но это естественно, поскольку были проведены две операции за один раз – это серьезно.

Из сложностей могу отметить разве что невозможность поднять руки и наклонить голову. Хорошо, что муж меня поддерживает и помогает, даже пошел в отпуск, чтобы быть со мной рядом.

Больше интересных фото- и видеоматериалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Публикация от Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) 18 Июл 2018 в 11:11 PDT

Результаты оценивать пока рано, так как сохраняются отеки. Но визуально я уже могу оценить очертания моей новой груди и носа (он, кстати, стал заметно меньше!).

Сказать, что я как-то изменилась внутренне, тоже пока не могу. Наверное, нужно подождать, когда снимут бинты, уйдут отеки, и я взгляну на свою обновленную внешность. А сейчас мечтаю только о том, чтобы надеть новое белье и платье! Пусть я еще не прекрасна, но обязательно буду такой!

комментарий мужа Анастасии: Операция Насти не только несколько месяцев откладывалась, но и в назначенную дату сильно затянулась. Мы изначально рассчитывали, что в первой половине дня она начнется, но по факту мою жену забрали в операционную только в 11.30. Именно это время стало для меня отправной точкой в ожидании, поскольку я предполагал, что в операционной она пробудет не менее 3-4 часов.

Когда на часах было 16.00, а из клиники мне так и не позвонили, я начал волноваться еще сильнее. Не дождавшись звонка, решил сам набрать и узнал, что мою супругу начали оперировать около 17 часов. Вот тут я действительно напрягся, так как в голову полезло много разных мыслей…

Когда следующий раз набрал номер клиники, где-то ближе к 9 вечера, мне ответили, что операция завершилась и Настя вскоре сама со мной свяжется. В общем, когда Настя была на операции, я изрядно поволновался. Даже синяки и отеки на ее лице меня беспокоили гораздо меньше. К счастью, они очень быстро начали проходить.

Сейчас я уже вижу, что нос действительно изменился, стал намного меньше. Хотя и раньше я его не замечал, потому что всегда смотрел только в ее большие глаза…

Но вот по поводу новой груди могу сказать, что она действительно похорошела! Пусть еще остаются отеки, но я вижу увеличение объема, грудь ровная, красивая, все сделано аккуратно, швы почти незаметные. Думаю, что это здесь есть и наша заслуга, так как мы тщательно следуем рекомендациям врачей. Отдельно хочу сказать им огромное спасибо за такую великолепную работу! Муж Денис

комментарий психолога: Очень рада за Анастасию! Помню с нашего знакомства, как она сильно переживала по поводу своей внешности. Но сейчас уверена, когда она увидит обновленную себя, то почувствует себя неотразимой.

Как психолог скажу, что это, на самом деле, очень важно: человек должен принимать себя целиком и полностью. Настя близка к этому, и это здорово! Когда произойдет окончательное принятие собственной целостности, Анастасия начнет по-настоящему сиять и будет освещать своим сиянием все вокруг!

Что касается страхов, то Настя и здесь показала себя прекрасно: смогла умерить переживания как до, так и после операции. Причем реакция ее тела тоже была связана со страхом, что очень символично. Из-за явлений психосоматики наше тело порой упорно противостоит любым нашим шагам, мешая тем самым важным изменениям.

Еще раз отмечу, что рада за Настю! Алена Пряник, @pryanik.psy

Оставить заявку для участия в проекте

можно по ссылке



Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



Паблик проекта в Instagram



Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»



Наш канал в Telegram



Наш канал на YouTube



Клиника пластической хирургии «СМ-Пластика»

Предыдущие выпуски:

Анастасия – тоже в проекте!

Общение Анастасии с психологом

Анастасия увлеклась стриппластикой