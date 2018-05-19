Анастасия увлеклась стриппластикой

Любимые читатели! Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новых отчетов о преображении участников пятого сезона проекта «Красота на Миллион». Поэтому с удовольствием представляем вам новый дневник Анастасии, в котором девушка рассказала о своем хобби и поделилась впечатлениями, что она обо всем этом думает. Встречайте ее отчет и не забывайте делиться комментариями!

Приветствую всех, кто следит за моей судьбой на проекте «Красота на Миллион». Наверное, вы уже знаете, что всем героям координаторы индивидуально подбирают увлечение, поэтому я с удовольствием расскажу сегодня о своем хобби. Это занятия стриппластикой в студии танцев «Данко».

Для себя я сразу отметила, что атмосфера в студии очень доброжелательная. На входе всех посетителей встречает администратор, студия располагает несколькими просторными помещениями для занятий. Причем группы здесь состоят из людей разных возрастов.

Наконец меня познакомили с моим персональным тренером Ксенией. Девушка невероятно приятная, очень яркая, сексуальная, без намека на вульгарность. Ксения не стала разводить долгую беседу, а сразу же начала занятие. Здесь хочу отметить, что она весьма подробно все рассказывает, разбирает каждое движение. Хоть я никогда не занималась танцами и не чувствовала какой-то тяги к ним, я все поняла и старалась выполнять движения за преподавателем.

Оказалось, что я очень хорошая ученица. Ксения в течение урока даже несколько раз меня похвалила, сказав, что для первого раза я двигаюсь вполне неплохо. От себя добавлю, что это – заслуга моего преподавателя. Когда нужно, Ксения прерывается и еще раз все подробно объясняет. Мне она и правда очень понравилась, она действительно профессионал.

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on Apr 25, 2018 at 11:57am PDT

Я танцевала с приятными внутренними ощущениями, потому даже не заметила, как закончилось наше время. Занятие прошло буквально на одном дыхании. Ксения в конце еще раз меня похвалила и рекомендовала продолжить заниматься стриппластикой. Я прислушалась к ее совету и сейчас подыскиваю студию ближе к дому.

К сожалению, ездить на уроки Ксении в студию танцев «Данко» мне слишком далеко. Но для себя я сделала вывод, что при случае непременно буду рекомендовать именно эту студию, так как считаю ее одной из лучших в городе.

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комментарий координатора проекта: Мы с Настей уже давно и достаточно плотно общаемся. Можно сказать, что она ко мне привыкла, а потому ведет себя вполне естественно, без стеснения. Но когда я ее сопровождала на занятие стриппластикой, то увидела, насколько она зажата. Это меня даже удивило. При ее фигуре – стройная, высокая, гармоничная, – она совершенно не владеет своим телом. Ей ничего не стоило повторить за преподавателем все движения, однако в эмоциональном плане она ничего не сделала, абсолютно.

Когда я все это увидела, то поняла, что с выбором хобби мы и правда не прогадали. Занятия стриппластикой ей необходимы. Потому я сильно удивилась и даже огорчилась, когда прочла в ее дневнике, что она отказалась от абонемента студии танцев «Данко».

Уверена, что ее слова по поводу неудобного расположения школы, – это лишь отговорки. Никакую студию рядом с домом она не ищет и все-таки бросит стриппластику...​ Алиса Фрэмм

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Танцевальная школа-студия «DanCo»

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