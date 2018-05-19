 
 
 

Клео.ру
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анастасия увлеклась стриппластикой

0 0

Любимые читатели! Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новых отчетов о преображении участников пятого сезона проекта «Красота на Миллион». Поэтому с удовольствием представляем вам новый дневник Анастасии, в котором девушка рассказала о своем хобби и поделилась впечатлениями, что она обо всем этом думает. Встречайте ее отчет и не забывайте делиться комментариями!

Анастасия увлеклась стриппластикой

Приветствую всех, кто следит за моей судьбой на проекте «Красота на Миллион». Наверное, вы уже знаете, что всем героям координаторы индивидуально подбирают увлечение, поэтому я с удовольствием расскажу сегодня о своем хобби. Это занятия стриппластикой в студии танцев «Данко».

Анастасия увлеклась стриппластикой

Для себя я сразу отметила, что атмосфера в студии очень доброжелательная. На входе всех посетителей встречает администратор, студия располагает несколькими просторными помещениями для занятий. Причем группы здесь состоят из людей разных возрастов.

Анастасия увлеклась стриппластикой

Наконец меня познакомили с моим персональным тренером Ксенией. Девушка невероятно приятная, очень яркая, сексуальная, без намека на вульгарность. Ксения не стала разводить долгую беседу, а сразу же начала занятие. Здесь хочу отметить, что она весьма подробно все рассказывает, разбирает каждое движение. Хоть я никогда не занималась танцами и не чувствовала какой-то тяги к ним, я все поняла и старалась выполнять движения за преподавателем.

Оказалось, что я очень хорошая ученица. Ксения в течение урока даже несколько раз меня похвалила, сказав, что для первого раза я двигаюсь вполне неплохо. От себя добавлю, что это – заслуга моего преподавателя. Когда нужно, Ксения прерывается и еще раз все подробно объясняет. Мне она и правда очень понравилась, она действительно профессионал.

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

Я танцевала с приятными внутренними ощущениями, потому даже не заметила, как закончилось наше время. Занятие прошло буквально на одном дыхании. Ксения в конце еще раз меня похвалила и рекомендовала продолжить заниматься стриппластикой. Я прислушалась к ее совету и сейчас подыскиваю студию ближе к дому.

Анастасия увлеклась стриппластикой

К сожалению, ездить на уроки Ксении в студию танцев «Данко» мне слишком далеко. Но для себя я сделала вывод, что при случае непременно буду рекомендовать именно эту студию, так как считаю ее одной из лучших в городе.

Анастасия увлеклась стриппластикой

комментарий координатора проекта:

Мы с Настей уже давно и достаточно плотно общаемся. Можно сказать, что она ко мне привыкла, а потому ведет себя вполне естественно, без стеснения. Но когда я ее сопровождала на занятие стриппластикой, то увидела, насколько она зажата. Это меня даже удивило. При ее фигуре – стройная, высокая, гармоничная, – она совершенно не владеет своим телом. Ей ничего не стоило повторить за преподавателем все движения, однако в эмоциональном плане она ничего не сделала, абсолютно.
Когда я все это увидела, то поняла, что с выбором хобби мы и правда не прогадали. Занятия стриппластикой ей необходимы. Потому я сильно удивилась и даже огорчилась, когда прочла в ее дневнике, что она отказалась от абонемента студии танцев «Данко».
Уверена, что ее слова по поводу неудобного расположения школы, – это лишь отговорки. Никакую студию рядом с домом она не ищет и все-таки бросит стриппластику...​

Алиса Фрэмм
  •  
    Рисунок
    А вы как считаете, Настя бросит занятия стриппластикой?

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Паблик проекта в Instagram

Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Наш канал в Telegram

Наш канал на YouTube
 

Танцевальная школа-студия «DanCo»

Предыдущие выпуски:

Анастасия – тоже в проекте!

Общение Анастасии с психологом

0 Не нравится 0 Нравится 19.05.2018 Теги: Красота на миллион Анастасия 5 сезон стрипластика

Читайте также

 

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
  • Роза / 19.05.18 21:46
    -
    0
    +
    Я тоже занимаюсь танцами. Не стриппластикой правда, танцем живота. И когда я в первый раз пришла, тоже очень волновалась, была скована. А потом как то втянулась, сейчас вообще не могу без танцев. А вы Настя такая молодая и танцевать не хотите. Ходите лучше на танцы и забудете про все свои комплексы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кира / 19.05.18 21:01
    -
    0
    +
    А мне кажется, Анастасия так скована. Даже не понятно почему. Занятия однозначно не бросайте.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Гера / 19.05.18 18:06
    -
    0
    +
    Настя, с такой фигурой - грех не танцевать. А стриппластика - это именно то, что вам нужно. Вам обязательно нужно продолжить занятия. Тем более, что двигаетесь вы довольно неплохо.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору