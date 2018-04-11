Анастасия – тоже в проекте!

«Красота на Миллион» – это, прежде всего, социальный проект. И мы рады, что от сезона к сезону у нас появляется возможность расширить его масштабы и помочь как можно большему количеству наших читателей. Пятый, юбилейный сезон проекта в этом смысле можно назвать рекордным, поскольку в нем впервые участвует мужчина. Но на этом чудеса не заканчиваются, ведь мы решили пойти дальше и пригласили еще одну героиню. Рады вам представить третьего персонажа наших преображений – Анастасию, и ее рассказ о жизни в рамках проекта.

Большое спасибо всем, кто принимал решение о моем участии в проекте. И особенно подписчикам в Instagram и Facebook, отдавшим за меня свой голос. Мне слегка непривычно вещать на такую большую аудиторию, но, надеюсь, вы меня поддержите и поможете преодолеть эту скованность.

Не знаю, с чего начать свой рассказ, поэтому сделаю по-старинке. Меня зовут Анастасия, мне 31 год, я замужем (причем это мой второй брак), у меня есть сын. Идея стать участницей проекта пришла ко мне абсолютно спонтанно. Сначала я подписалась на аккаунт @krasota_na_1000000 в сети, прочитала истории предыдущих преображений, а потом решила и сама попробовать.

Скажу сразу, что отправка анкеты для участия в проекте для меня уже большой шаг. По натуре я скромная, не привыкла выставлять напоказ свою жизнь, делиться с кем-то своими переживаниями. А тут предстоит вывернуть свою душу наизнанку. Это очень сложно для меня, но я понимаю, что именно это мне необходимо, чтобы, наконец, избавиться от своих комплексов.

Если говорить о проекте, то я даже не предполагала, что войду в число его участников. По жизни мне очень редко везло. Но, похоже, судьба ко мне благосклонна, и теперь я уж точно не упущу своего шанса.

Что еще в моей истории интересного? Пожалуй, самая большая удача в моей жизни – это мой супруг и, безусловно, сынишка!

Когда я была замужем за первым мужем, то меня ждали одни разочарования. Спустя несколько лет брака я поняла, что с этим человеком у нас абсолютно нет ничего общего, мы друг друга не слышим и не понимаем. Еще хуже стало после того, как мне поставили диагноз бесплодие. Итог нашего союза был ожидаемым – развод и с моей стороны сильная депрессия.

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После расставания меня нередко посещали мысли, что на этом моя жизнь остановилась. Что мне ждать в будущем? Куда стремиться? Я не понимала, в какую сторону мне двигаться.

Решение, казалось, пришло само собой: по совету кого-то из подруг я разместила свою анкету на сайте знакомств. Виртуальное общение переросло в сильные чувства, и вот – я снова замужем. Он – фотограф, байкер и прекрасный отец. Да, да, диагноз бесплодие оказался ошибочным, я стала мамой!

О чем еще можно мечтать? Я люблю, меня тоже любят... кажется...

В этом «кажется» кроется вся женская натура: я даже в мелких деталях нахожу поводы, чтобы расстроиться.

Признаюсь, что во мне борются две личности: с одной стороны, я вижу, как мой муж обо мне заботится, он делает мне комплименты, но с другой – он почему-то отказывается меня фотографировать, придумывая нелепые отговорки вроде того, что ему сложно видеть близкого человека в кадре. Возможно, я лишний раз себя накручиваю. Но от этого не становится легче.

По поводу внешности могу сказать, что я вовсе не дурнушка. Мне много раз приходилось слышать о том, какая у меня красивая фигура, а мой рост – вообще эталон для моделей.

Кстати, когда я была помоложе, то пыталась сделать карьеру именно в модельном бизнесе. У меня было свое портфолио, я много раз принимала участие в кастингах. Но ни один из них не принес мне приглашения пройтись по подиуму, сняться в глянце или рекламе. Теперь я понимаю, почему так было: виной неудачам была моя скованность в кадре и, как мне кажется, мой чересчур большой нос.

Да, именно крупный нос я называю в числе первых проблем со внешностью, которые мне хочется решить с помощью специалистов проекта «Красота на Миллион». Также после предварительной консультации с пластическим хирургом я с нетерпением жду операции по увеличению груди. Врач сказал, что на фоне стройной фигуры и просто шикарного роста новый бюст будет смотреться гармонично и естественно. Не буду раскрывать всех операций, тем более до конца пока сама не знаю, что подготовили для меня организаторы.

Наверное, вы сейчас читаете мой рассказ и думаете: «А что же мешает мне измениться самой, без помощи проекта?». Возможно, прозвучит банально, но я боюсь потерпеть неудачу. Я много раз пыталась как-то поменять свою жизнь, однако моя мотивация слишком слабая, мне непременно нужен какой-то толчок. Участие в проекте – как раз то, что нужно для начала новой жизни, для раскрытия моего внутреннего мира!

Я очень рада, что попала сюда. Но, увы, не все мои близкие разделили со мной это счастье. Еще будучи претенденткой, я начала понемногу готовить свою семью, что вскоре, возможно, стану участницей проекта «Красота на Миллион». Многие люди из моего окружения поддержали меня: подруги, родная тетя, мнение которой я невероятно ценю, и муж, сказавший, что любит меня такой, какая я есть.

Однако самый важный человек в моей жизни меня не понял: моя мама категорически против того, чтобы я участвовала в проекте. Она за меня сильно волнуется, переживает, чтобы я не стала жертвой мошенников, которые обещают «бесплатный сыр в мышеловке». На этой почве мы повздорили, уже месяц мы держим паузу в общении. Это очень тяжело и больно, особенно, когда родители находятся далеко.

Рассказываю вам это, а внутри все переворачивается, еще чуть-чуть – и расплачусь, как это не раз бывало. Вот с такими двоякими чувствами я иду в проект. И надеюсь, что это в последний раз – дальше будет непременно лучше!

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on Mar 30, 2018 at 7:04am PDT

комментарий сестры Олеси: Когда я узнала, что Настя будет участвовать в проекте, я за нее, конечно, порадовалась! Но момент зависти тоже присутствовал… тем не менее, я сестру поддерживаю!

К проекту отношусь положительно, ведь это классная возможность преобразиться, исправить внешность так, как давно хотел и мечтал! Я рада, что Насте посчастливилось участвовать в «Красоте на Миллион»

Что касается пластики, также поддерживаю эту тему, в случае если это не вредит здоровью, а работает только на усовершенствование внешних данных!

комментарий мужа Дениса: К проекту отношусь спокойно, не считаю, что жене надо что-то менять в себе внешне. Меня всегда все устраивало: и грудь, и нос... Я полюбил жену за ее нос, и даже всегда говорил – грудь делай, но нос не трогай! Поэтому немного переживаю за результат, хотя и с грудью, на мой взгляд, у нее все хорошо…

Все что Настю не устраивает, это у нее в голове. Если внешнее преображение поможет ей избавиться от ее комплексов и переживаний, буду только рад. И даже если мне это не понравится, я ее не брошу! (Улыбается!)

комментарий координатора проекта Алисы: С Настей мы нашли общий язык, и у нас выстроились довольно доверительные отношения. Можем поговорить по душам, но... Мое мнение, и Настя об этом знает, что сейчас этот проект ей не нужен. Я вижу в ней красивую, состоявшуюся женщину с любящим мужем и ребенком. Да, у нее много комплексов, идущих еще из детства и подросткового возраста. Да, ей сложно общаться с людьми из-за непринятия себя, и это, безусловно, мешает в работе и просто коммуникациям в социуме… Но это проблемы, которые, в первую очередь, надо решать с психологом. Думаю, Насте нужно именно это: ежедневная внутренняя работа с самой собой по профессиональной системе при тотальной поддержке близких. Ей важно слышать, что она красивая и особенная, тем более, что это так и есть.

При нашей первой встрече я сказала Насте, что лично я против ее кандидатуры на участие, что мне просто жалко ее «резать», ее внешность очень интересная! В ответ Настя расплакалась. Подобная ранимость рассказала мне о ней больше, чем тысячи слов... Наверное, этот проект ее судьба, раз она в него попала… Буду держать кулачки!