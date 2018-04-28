Общение Анастасии с психологом

Не заскучали после длительного перерыва? Надеемся, что вы продолжаете следить за событиями, которые происходят с жизни участников пятого сезона проекта «Красота на Миллион». С удовольствием открываем перед вами двери в закулисье их преображений. Настал черёд погрузиться в свой внутренним мир переживаний для Анастасии. Наша обаятельная скромница отправилась на прием к психологу проекта Алёне Пряники. Хотите узнать ,что же там было? Тогда читаем!

Мой второй дневник будет посвящен общению с психологом. Если вы тоже никогда не обращались к таким специалистам, то не стоит думать, что прием будет происходить по «голливудскому сценарию». Никаких кушеток и полузатемненных помещений тут нет. Наоборот, кабинет Алёны Пряник оказался весьма приятным: просторная комната с длинным стеллажом во всю стену, масса миниатюрных фигурок, мягкая мебель, письменный стол (где-то совсем на заднем плане).

Сначала я подумала, что Алёна работает с детьми, ведь не зря у нее столько много игрушек. Но позже поняла, зачем все эти миниатюры.

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Итак, после беглого осмотра комнаты состоялось наше короткое знакомство, а затем Алёна сразу же предложила начать работу. Чтобы помочь мне, она использовала методику рисования песком. Ее задание состояло в том, чтобы с помощью песка я нарисовала картины из своей жизни. Также было разрешено использовать миниатюры, если это потребуется.

Сначала задание показалось мне «детским», не удавалось сосредоточиться. Но песок действительно расслабляет и отвлекает от посторонних мыслей. Я начала увлеченно «рисовать», даже не заметив, как погружаюсь в это занятие. Один за другим в моей памяти воскрешались сюжеты из прошлого, обрастали подробностями, я старалась прорисовать все детали.

Когда я наконец остановилась, Алёна начала расспрашивать обо всем, что я пыталась изобразить. Ее анализ был настолько профессиональным и точным, что она буквально в течение нескольких минут очертила основной круг моих проблем. О некоторых я даже никогда не задумывалась.

Алёна считает, что на данном этапе мне стоит сосредоточиться на трех ключевым моментах, это: неумение отгораживаться от людей во время общения с ними (дистанцироваться), наличие массы комплексов, берущих начало в юном возрасте, и мои проблемы с родителями, отсутствие между нами взаимопонимания.

Больше интересных фото и видео материалов об участниках можно увидеть в инстаграм проекта

A post shared by Красота на Миллион (@krasota_na_1000000) on Apr 19, 2018 at 12:22pm PDT

После посещения психолога могу сказать точно, что общение было интересным и, вероятно, полезным. Но пока я не ощутила всей полноты картины. Не могу сказать, что это было «вау как эффективно». Нет, ощущения душевной легкости у меня не возникло. Однако теперь я знаю, с какими проблемами мне предстоит бороться. Это тоже очень важно.

комментарий психолога: Настя вживую мне показалась ещё прекрасней, чем на фотографиях. Я не удержалась и задала вопрос, зачем такой красивой девушке участвовать в проекте. Но решение за Настей, и оно уже принято. Поэтому мы начали консультацию.

Чтобы за одну встречу ближе познакомиться с внутренним миром Насти, я решила предложить ей нарисовать картину ее жизни на песке. Песок очень бережно и деликатно позволяет соприкоснуться с глубокими бессознательными пластами психики. Я дала Насте некоторое время, чтобы она взаимодействовала с песком, потрогала его и ощутила, подумала, чтобы она хотела изобразить. Свою картину Настя дополнила фигурками, которых очень много у меня в кабинете.

Потом мы стали обсуждать то, что получилось.

Как и ожидалось, появились некоторые блоки, так скажем, истории Насти, которые для нее действительно важны, в какой-то степени трудны и болезненны.

В результате работы мы определили три направления, в которых стоит продолжать двигаться в терапии. Одним из них являются школьные годы, особенно с 9 по 11 класс. Затем отношения с родителями и проработка личностных границ.

Как дополнение – научиться проявлять себя в эмоциональном смысле полно и так, как на самом деле хочется самой Насти.

Все направления деятельности, которые мы обозначили, откликнулись у Насти. Она с ними вполне согласна. Очень здорово, что она замечает эти вещи, готова с ними работать. И это самое важное, для того, чтобы в нашем дальнейшем общении был заметный результат. Уверена, что все те проблемы, с которыми Настя сталкивается сейчас или имела дело в прошлом, могут быть разрешены. Надеюсь, это качественно улучшит ее мировосприятие, ощущение себя. Мне очень хочется, чтобы у нас это получилось. Алена Пряник

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Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь



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Психолог-консультант Алена Пряник