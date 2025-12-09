5 тканевых масок, которые помогут коже в холодное время года

Зима – это время, когда коже нужна интенсивная защита от воздействия холода, ветра и сухого воздуха, а значит – сейчас актуальны формулы, работающие на глубокое насыщение, мгновенное успокоение и долгосрочную защиту. Ключевые игроки в этом сезоне: гиалуроновая кислота для напитывания влагой, керамиды для восстановления защитного барьера, пантенол для снятия раздражения и питательные масла для создания невидимой пленки.

Мы изучили составы и свойства, чтобы выбрать 5 тканевых масок, которые вернут коже комфорт и сияние даже в самый суровый зимний день.

1. Подтягивающая тканевая маска от Bhab

Эта тканевая маска с сывороткой работает как SPA для уставшей кожи. Ее формула с экстрактом гриба Чага, ферментированной комбучей и мощным комплексом из 8 пептидов, ниацинамида и глутатиона не просто увлажняет, а целенаправленно питает, выравнивает тон и возвращает упругость. Эффект заметен почти сразу: кожа становится гладкой, свежей, появляется здоровое свечение.

Идеальное решение, когда нужно быстро вернуть к жизни тусклое и уставшее лицо, – например, перед новогодними праздниками.



Подтягивающая тканевая маска с glow-эффектом, Bhab 560 ₽