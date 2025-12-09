5 тканевых масок, которые помогут коже в холодное время года

В зимний сезон дерматологи рекомендуют включить в бьюти-рутину увлажняющие маски. Мы собрали подборку из 5 тканевых масок, которые интенсивно восстанавливают гидролипидный баланс кожи.

Зима – это время, когда коже нужна интенсивная защита от воздействия холода, ветра и сухого воздуха, а значит – сейчас актуальны формулы, работающие на глубокое насыщение, мгновенное успокоение и долгосрочную защиту. Ключевые игроки в этом сезоне: гиалуроновая кислота для напитывания влагой, керамиды для восстановления защитного барьера, пантенол для снятия раздражения и питательные масла для создания невидимой пленки.

Мы изучили составы и свойства, чтобы выбрать 5 тканевых масок, которые вернут коже комфорт и сияние даже в самый суровый зимний день.

Фото: архивы пресс-службы BHAB. Подтягивающая тканевая маска с glow-эффектом

1. Подтягивающая тканевая маска от Bhab

Эта тканевая маска с сывороткой работает как SPA для уставшей кожи. Ее формула с экстрактом гриба Чага, ферментированной комбучей и мощным комплексом из 8 пептидов, ниацинамида и глутатиона не просто увлажняет, а целенаправленно питает, выравнивает тон и возвращает упругость. Эффект заметен почти сразу: кожа становится гладкой, свежей, появляется здоровое свечение.

Идеальное решение, когда нужно быстро вернуть к жизни тусклое и уставшее лицо, – например, перед новогодними праздниками.


Подтягивающая тканевая маска с glow-эффектом, Bhab 560 ₽

2. Питательная маска для лица White Truffle Nourishing Treatment Mask от d'Alba

Формула этой маски построена вокруг мощного комплекса, который не просто питает кожу, а помогает надолго удерживать влагу.

За интенсивное увлажнение здесь отвечает экстракт белого трюфеля, богатый аминокислотами и антиоксидантами. Гиалуроновая кислота разной молекулярной массы насыщает влагой как поверхностные, так и глубокие слои кожи, препятствуя ее обезвоживанию. Экстракты центеллы азиатской, солодки, ромашки и зеленого чая мгновенно успокаивают, снимают раздражение и работают как противовоспалительный барьер. 


Питательная маска для лица White Truffle Nourishing Treatment Mask, d'Alba 650 ₽

3. Маска для сияния с экстрактом жемчуга Pearl от Missha

Тусклый цвет лица – частая проблема, с которой сталкиваются зимой многие из нас. Жемчужная маска Missha обещает всё исправить: экстракт жемчуга содержит белок конхиолин, родственный кератину, который помогает запустить собственные процессы омоложения, стимулируя выработку коллагена и эластина.

Чтобы сияние было не поверхностным, а шло из глубины, формулу дополнили гиалуроновой кислотой, удерживающей влагу, экстрактом коптиса, усиливающим защитные свойства кожи, экстрактом лимона, мягко освежающим тон, и другими растительными экстрактами.


Тканевая маска для лица Airy Fit Sheet Mask Pearl, Missha 210 ₽

4. Биоцеллюлозная маска для лица LOVE LETTER от SUPERBANKA 

Эта биоцеллюлозная маска из кокосового волокна пропитана насыщенной сывороткой: пептиды и низкомолекулярная гиалуроновая кислота работают над упругостью и глубоким увлажнением, а ферментированная фолиевая кислота борется со стрессом и восстанавливает защитный барьер. Идеальный вариант для спасения сухой и обезвоженной кожи!

Одна из фишек маски – ее оформление в виде письма, которое делает ее отличным вариантом для подарка. Прямо на упаковке можно написать самое важное: имя того, кто достоин этого подарка, и приятное пожелание.

Биоцеллюлозная маска для лица LOVE LETTER, SUPERBANKA 950 ₽

5. Глубоко увлажняющая и восстанавливающая тканевая маска Tall Drink от DARLING*

Эта корейская маска обеспечивает интенсивное увлажнение и смягчение кожи. Ее формула на основе экстракта банана, богатого витамином А, целенаправленно борется с сухостью и шелушением, возвращая коже мягкость и комфорт. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в составе отвечает за глубокое проникновение влаги, способствуя поддержанию упругости и эластичности кожи.

Экологичная целлюлозная ткань маски идеально пропитана эссенцией и обеспечивает ее максимальное проникновение в глубокие слои эпидермиса. То, что нужно, чтобы напитать и успокоить кожу зимой!


