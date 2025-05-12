Пэды для лица: какие выбрать и как использовать

Что такое

Казалось бы, в чем сложность достать ватный диск, пропитать его тоником и протереть кожу лица и шеи? Тем не менее, корейские технологи-косметологи решили упростить эту процедуру, заранее пропитав тонером или эссенцией небольшие тканевые диски и поместив их в герметичную банку или в одноразовые индивидуальные упаковки. Это оказалось так удобно, что вскоре такой формат вышел далеко за пределы азиатского бьюти-рынка и стал появляться у уходовых брендов из разных стран.





В зависимости от пропитки, тонер-пэды могут обладать различными свойствами: очищать кожу от макияжа и загрязнений, увлажнять и подготавливать к нанесению последующих уходовых средств, отшелушивать эпидермис, удаляя омертвевшие клетки и выравнивая тон, успокаивать и снимать раздражение. На свойства пэдов влияет и их текстура – некоторые имеют ребристую поверхность для дополнительного пилинг-эффекта, какие-то, наоборот, нежные и гладкие.

Как использовать пэды

Как правило, пэды являются альтернативой тонерам и тоникам, поэтому косметологи рекомендуют использовать их дважды в день после умывания лица и перед нанесением сыворотки и крема. Выбирать пэды нужно, исходя из типа кожи и задач, которые вы хотели бы решить.





Для сухой кожи выбирайте пэды с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, глицерин или керамиды. Для жирной кожи – подойдут диски с кислотами или экстрактом чайного дерева, которые помогут контролировать выработку кожного сала и предотвратить появление акне. Для чувствительной кожи – отдавайте предпочтение пэдам с успокаивающими компонентами, такими как центелла азиатская, алоэ вера или ромашка. Для нормальной кожи можно использовать пэды с AHA-кислотами, витамином для мягкого отшелушивания и улучшения цвета лица.

Важно знать

К пэдам, упакованным в банку, обычно прилагается пинцет – и, поверьте, такая комплектация не случайна. Косметологи рекомендуют доставать диски именно при помощи пинцета: так в упаковку не попадут бактерии с рук.





Большинство пэдов можно использовать как локальную тканевую маску: просто протрите кожу диском, а затем оставьте его на 10 минут на наиболее проблемной зоне для интенсивного воздействия, или сделайте аппликацию из нескольких дисков сразу – например, на лоб и скулы.

Главное – не забывать, что если пэды содержат кислоты в составе, важно уделять особое внимание защите от солнца – пользоваться санскринами с высокой степенью SPF.