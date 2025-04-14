Объем без инъекций: 5 способов сделать губы пухлее

Способ 1: Отшелушивание и увлажнение

Сухие и обезвоженные губы выглядят менее объемными, поэтому не забываем про отшелушивание и увлажнение. Скраб полезен для всех губ, вне зависимости от индивидуальных особенностей кожи: в идеале – делать его хотя бы один раз в неделю. Можно приготовить домашний, смешав по одной чайной ложке сахара и меда, и добавив в смесь щепотку корицы. Или – купить готовый, с более сложным составом, который продумали в лаборатории.





Способ 2: Массаж и зарядка

Не стоит недооценивать результативность гимнастики для лица: об эффективности фейсфитнеса говорят сами косметологи. Регулярные упражнения для губ помогут улучшить кровообращение, укрепить мышцы вокруг рта и помочь дольше сохранить губы объемными и молодыми. Ежедневно выполняйте этот простой комплекс упражнений, повторяя каждое движение 15-20 секунд.

Сложите губы трубочкой, вращайте ими в этом положении по часовой стрелке и в обратном направлении.

Вытяните губы трубочкой максимально далеко вперед и легонько открывайте их, как рыбка.

Направляйте губы, словно сложенные для поцелуя, вверх, вниз, вправо, влево.

Плотно сожмите губы, затем расслабьте. Повторите 15 раз.



После зарядки полезно сделать легкий массаж. Нанесите бальзам и похлопывающими движениями постучите по коже губ подушечкой пальца.

Способ 3: Маски из эфирных масел

Некоторые натуральные компоненты обладают способностью стимулировать кровообращение и увеличивать объем губ. Наибольшей популярностью пользуются масла корицы, мяты и имбиря. Эти эфирные масла разводят в базовых – например, персиковом или оливковом – и наносят на губы массирующими движениями. Считается, что корица, мята и острый имбирь усиливают кровообращение и придают губам объем. Но эти ингредиенты могут вызвать раздражение, поэтому не подходят для обладателей чувствительной кожи.





Способ 4: Пламперы

Пламперы – это специальные средства для губ, которые содержат ингредиенты, стимулирующие кровообращение и вызывающие временное увеличение объема. Обычно в их состав входит ментол, который может вызывать легкое покалывание, а также увлажняющие компоненты – гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамины Е и С.

Способ 5: Лайфхаки визажистов

Один из самых частых запросов, с которым сталкиваются визажисты, – визуально сделать губы пухлее. Помимо использования плампера, можно добавить губам объем при помощи карандаша: выберите максимально близкий к вашему естественному оттенку губ и аккуратно обведите контур губ, чуть выходя за его естественные границы. Главное – не переборщить, чтобы макияж выглядел натурально.





Еще один "рабочий" прием – добавить хайлайтер в ямочку над верхней губой: такая игра света визуально приподнимет верхнюю губу и сделает ее более объемной.

Избегайте темных и матовых оттенков помады, которые визуально уменьшают губы. Отдайте предпочтение светлым, глянцевым и нюдовым тонам, которые отражают свет и создают эффект объема. Если хочется использовать яркую помаду, наносите ее прихлопывающими движениями подушечкой пальца: эффект легкой небрежности и отсутствие четких границ помады сделает губы визуально полнее.



