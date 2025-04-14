Объем без инъекций: 5 способов сделать губы пухлее

Пламперы — отличный, но не единственный способ сделать губы пухлее. Рассказываем, как добиться объема губ без инъекций и без визитов к косметологу.
Способ 1: Отшелушивание и увлажнение
Сухие и обезвоженные губы выглядят менее объемными, поэтому не забываем про отшелушивание и увлажнение. Скраб полезен для всех губ, вне зависимости от индивидуальных особенностей кожи: в идеале – делать его хотя бы один раз в неделю. Можно приготовить домашний, смешав по одной чайной ложке сахара и меда, и добавив в смесь щепотку корицы. Или – купить готовый, с более сложным составом, который продумали в лаборатории.
Способ 2: Массаж и зарядка
Не стоит недооценивать результативность гимнастики для лица: об эффективности фейсфитнеса говорят сами косметологи. Регулярные упражнения для губ помогут улучшить кровообращение, укрепить мышцы вокруг рта и помочь дольше сохранить губы объемными и молодыми. Ежедневно выполняйте этот простой комплекс упражнений, повторяя каждое движение 15-20 секунд.
- Сложите губы трубочкой, вращайте ими в этом положении по часовой стрелке и в обратном направлении.
- Вытяните губы трубочкой максимально далеко вперед и легонько открывайте их, как рыбка.
- Направляйте губы, словно сложенные для поцелуя, вверх, вниз, вправо, влево.
- Плотно сожмите губы, затем расслабьте. Повторите 15 раз.
После зарядки полезно сделать легкий массаж. Нанесите бальзам и похлопывающими движениями постучите по коже губ подушечкой пальца.
Способ 3: Маски из эфирных масел
Некоторые натуральные компоненты обладают способностью стимулировать кровообращение и увеличивать объем губ. Наибольшей популярностью пользуются масла корицы, мяты и имбиря. Эти эфирные масла разводят в базовых – например, персиковом или оливковом – и наносят на губы массирующими движениями. Считается, что корица, мята и острый имбирь усиливают кровообращение и придают губам объем. Но эти ингредиенты могут вызвать раздражение, поэтому не подходят для обладателей чувствительной кожи.
Способ 4: Пламперы
Пламперы – это специальные средства для губ, которые содержат ингредиенты, стимулирующие кровообращение и вызывающие временное увеличение объема. Обычно в их состав входит ментол, который может вызывать легкое покалывание, а также увлажняющие компоненты – гиалуроновая кислота, антиоксиданты, витамины Е и С.
Способ 5: Лайфхаки визажистов
Один из самых частых запросов, с которым сталкиваются визажисты, – визуально сделать губы пухлее. Помимо использования плампера, можно добавить губам объем при помощи карандаша: выберите максимально близкий к вашему естественному оттенку губ и аккуратно обведите контур губ, чуть выходя за его естественные границы. Главное – не переборщить, чтобы макияж выглядел натурально.
Еще один "рабочий" прием – добавить хайлайтер в ямочку над верхней губой: такая игра света визуально приподнимет верхнюю губу и сделает ее более объемной.
Избегайте темных и матовых оттенков помады, которые визуально уменьшают губы. Отдайте предпочтение светлым, глянцевым и нюдовым тонам, которые отражают свет и создают эффект объема. Если хочется использовать яркую помаду, наносите ее прихлопывающими движениями подушечкой пальца: эффект легкой небрежности и отсутствие четких границ помады сделает губы визуально полнее.