Макияж без макияжа: как создать свежий образ без лишней косметики

Главный акцент

Идея макияжа без макияжа заключается не в том, чтобы отказаться от декоративной косметики, а в том, чтобы научиться ценить естественную красоту и подчеркивать свои достоинства. Цель не в маскировке недостатков, а в улучшении состояния кожи, возвращении ей сияния. Делая такой макияж, мы делаем акцент на ровном тоне и здоровом цвете лица, его естественном блеске, а также подчеркиваем черты с помощью легких, едва заметных штрихов.

План действий

1. Уход за кожей

Здоровая, ухоженная кожа – залог успешного "макияжа без макияжа". Для начала очистите лицо при помощи пенки для умывания, затем нанесите увлажняющий тоник, сыворотку и крем. Для лучшего результата визажисты рекомендуют использовать праймер: для кожи с расширенными порами нужна база с эффектом блюринга, для тусклой – с эффектом сияния. Не забываем про увлажнение губ при помощи питательного бальзама.





2. Секреты тонировки

Техника "макияжа без макияжа" предполагает иллюзию отсутствия косметики, поэтому важно выбрать правильное тональное средство, которое не будет заметно на лице. Плотные тональные кремы здесь не подойдут: отдавайте предпочтение легким тонирующим флюидам, ВВ– и СС-средствам. Небольшие дефекты – например, следы от акне, – можно точечно замаскировать корректором, вбивая его подушечкой пальца.

3. Отдохнувший взгляд

Если под глазами есть темные круги, маскируем их при помощи увлажняющего консилера. Наносим средство тонким слоем, желательно – при помощи влажного спонжа-блендера, растушевывая от внутреннего края к внешнему. На верхние веки также можно нанести консилер либо светлые тени бежевых оттенков: отлично подойдут жидкие тени с влажным эффектом.

4. Свежий румянец

Добавьте немного кремовых или пудровых румян на яблочки щек, чтобы придать лицу свежий и здоровый румянец. Выбирайте естественные оттенки, например, персиковый или морозно-розовый. Визажисты рекомендуют добавить еще немного румян на виски и по контуру нижней челюсти.

5. Сияющий блик

В "макияж без макияжа" как нельзя лучше вписывается еще один модный бьюти-тренд – glow face (сияющее лицо). Если с румянами нужно действовать осторожнее, то с хайлайтером, если он имеет деликатное сияние (не крупные блестки), можно не бояться переборщить. Наносим его на спинку носа, в ямочку над губой, на область выше скул, – и получаем эффект светящейся кожи.





6. Макияж глаз

Стоит ли красить ресницы, если вы делаете "макияж без макияжа"? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если ресницы длинные от природы или если вы делаете салонное ламинирование, можно обойтись прозрачным гелем для фиксации или вовсе без него. Если же ресницы не особо выразительные, можно накрасить их тушью без драматического эффекта и тщательно прочесать щеточкой.

7. Что с бровями?

В этом году в моде естественные брови без четкого контура, поэтому вместо карандаша и теней лучше прочесать их фиксирующим гелем по направлению вверх или аккуратно подкрасить специальной тушью.

8. Красим губы

Естественный макияж предполагает либо отсутствие цвета на губах (в этом случае используем питательный бальзам), либо помаду нейтральных освежающих оттенков – нежно-розового, розово-бежевого, светло-кораллового. Обратите внимание на текстуру средства: помада должна быть с кремовым или влажным финишем. Матовая для "макияжа без макияжа" не подойдет.



